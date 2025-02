Jesús Calleja: los detalles y riesgos de su viaje al espacio, sus tres hijos adoptados y la muerte de su hermano

Es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla, y también uno de los grandes aventureros españoles. Pero además, desde hoy, Jesús Calleja será el tercer español en viajar al espacio, el primero que lo haga en calidad de turista. Y es que, tal y como él mismo anunció, este martes 25 de febrero, cumplirá uno de sus grandes sueños. Y lo hará a bordo de la nave de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, con la que realizará su viaje más especial.

Una emocionante aventura que forma parte de la docuserie de Prime Video que, como era de esperar, ha centrado todas las miradas en él y en su discreta vida privada.

Los detalles y riesgos del viaje al espacio de Jesús Calleja

Según lo previsto, el cohete New Shepard despegará a las 9:30 de la mañana, hora local de Texas, las 16:30 en España. Un hito que marcara un antes y un después en la carrera como explorador de Jesús Calleja, quien en los últimos meses se ha sometido a una rigurosa formación tanto a nivel físico como psicológico.

Jesús Calleja no viajará no solo. Junto a él se estarán otras seis personas que compartirán esta aventura con él: Lane Bess, director y fundador de Bess Ventures and Advisory; Elaine Chia Hyde, física, piloto y fundadora de Chicago Star y Eastside Enterprise; Richard Scott, investigador científico y filántropo; Tushar Shah, socio y codirector de investigación en un fondo cuantitativo en Nueva York; y un sexto tripulante, cuya identidad todavía no se ha desvelado.

Jesús Calleja muestra el interior del cohete en el que viaja al espacio. Foto: Instagram

Tal y como han explicado, el viaje tendrá una duración de entre 10 y 12 minutos desde el lanzamiento hasta el aterrizaje. Así, los tripulantes de la nave se elevarán unos 100 kilómetros sobre el cielo y disfrutarán de varios minutos de ingravidez antes de regresar a la Tierra. Un aterrizaje que, como es de imaginar, conlleva algunos riesgos.

Según han desvelado, la aeronave alcanzará una velocidad de caída de unos 4.000 km por hora. Cuando descienda hasta los 70 km de altura, se abrirán tres pequeños paracaídas que reducirán la velocidad en unos 1.000 km por hora. Pasados los 50 km, se desplegarán los tres paracaídas principales y la velocidad pasará de 3.000 km a 40 km por hora en un segundo, lo que producirá una sensación de aplastamiento, antes de tocar tierra.

La vida familiar de Jesús Calleja: sus tres hijos adoptados y sus nietos

Para esta gran aventura, Jesús Calleja ha contado con el apoyo de toda su familia, incluidos sus tres hijos, a los que adoptó hace años. El aventurero es muy discreto con su vida privada, algo por lo que nunca se le ha conocido ninguna pareja oficial. Sin embargo, no ha dudado en hablar de su faceta como padre y abuelo.

Fue en los años 90 cuando, durante un viaje a Nepal, conoció a un niño de siete años que vivía en unas condiciones extremas. Era Ganesh Manlama, a quien años después adoptaría tras traerle a España para curarle de la tuberculosis que padecía. Desde entonces, forman un gran equipo no solo como familia, también en lo profesional, ya que Ganesh se ha convertido en su mano derecha y compañero inseparable de aventuras.

De hecho, hace unas horas, era de él de quien se despedía y quien señalaba ante las cámaras de Telencico: "No sabía que iba a ser tan duro y se me cayeron algunas lágrimas". "No me hagas esto, que yo bajo bien, de verdad" le señalaba Calleja mientras le abrazaba.

Casado con una leonesa, Ganesh Manlama, que ahora tiene 38 años y ha convertido a Jesús Calleja en abuelo. Como también lo han hecho Suresh y Sundali, los otros dos niños nepalís que el presentador adoptó, y junto a los ha formado una gran familia.

Jesús Calleja y su hijo adoptivo Ganesh Manlama, al que está muy unido. Foto: Instagram

El momento más duro de Jesús Calleja, la muerte de su hermano

Han sido muchas las entrevistas que Jesús Calleja ha concedido, y en varias de ellas ha desvelado detalles de su vida privada. Como la muerte de su hermano a consecuencia del cáncer, un episodio que recuerda como uno de los más duros de su vida.

“Era el líder de los tres, yo le admiraba mucho, me hubiera gustado que viviera con nosotros esta etapa que estamos viviendo Kike y yo de viajes y aventuras, pero tengo la sensación de que nos volveremos a ver. La muerte seguirá siendo un misterio y quizá la mayor de sus aventuras” contó en una entrevista en el programa ‘Chester’.

Durante su charla con Risto Mejide confesó que no fue al funeral de su hermano, porque “las ceremonias occidentales son muy tristes, yo quería recordar a mi hermano alegre”. “No fui ni a su velatorio ni a su entierro, ni quise que nadie me diera el pésame. Me fui con mi madre a su pueblo, Fresno de la Vega, y pasamos la tarde en la huerta hablando de las vivencias más bonitas que habíamos compartido con mi hermano”, señaló.