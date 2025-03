Comunicado urgente de Jesulín y María José Campanario sobre su hijo, Jesús Alejandro, y el enfado de Belén Esteban

El hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Alejandro Janeiro, cumple 18 años este jueves 6 de marzo y los padres, sabiendo que con la mayoría de edad desaparece la protección de ocultar o pixelar el rostro del menor, se han adelantado y han emitido un comunicado urgente.

En el escrito, Jesús Janeiro y su mujer solicitan que se mantenga el anonimato de su hijo Alejandro, el hijo mediano del matrimonio, según se ha venido haciendo hasta ahora. Una decisión que provocó el inminente enfado de Belén Esteban en el programa 'Ni que fuéramos shhh', cuando se lo comunicaron en directo, ya que el torero nunca ha salido a defender la intimidad y anonimato de su hija mayor, Andrea Janeiro. Fue la joven la que decidió mantenerse alejada del foco mediático. Para ello, en el año 2018, Andrea emitió un comunicado a través de sus abogados en el que defendía su “derecho y deseo de anonimato”.

Comunicado urgente de Jesulín y María José Campanario sobre su hijo, Jesús Alejandro

Dos días antes de que el hijo de Jesús Janeiro y María José Campanario, Alejandro, cumpla los 18 años, sus padres han emitido este comunicado urgente con el que quieren proteger la intimidad de su hijo y piden el respeto a los medios. “Dado que el próximo jueves 6 de marzo, el hijo de María José Campanario y Jesús Janeiro; D. Alejandro Janeiro Campanario, cumplirá su mayoría de edad, es nuestro expreso deseo comunicar en nombre de nuestros clientes que en ningún caso se considerará como personaje público”, reza el comunicado.

El escrito continúa diciendo: “De tal forma, indicamos que no se autorizará la captación o difusión de su rostro en ningún medio o plataforma, siendo fiel deseo del mismo el continuar permaneciendo el anonimato tal y como ha hecho hasta la actualidad”.

Jesulín de Ubrique y su mujer, María José Campanario, advierten de que si sale a la luz la cara de su hijo, tomarán medidas legales. “Cualquier tipo de acción que conduzca al despixelado de su rostro, será objeto de persecución legal antes los Tribunales competentes, por considerarse tal actuación una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen y a su intimidad”.

Este comunicado ha sido totalmente inesperado y ha causado una gran sorpresa ya que no se tomaron este tipo de medidas para la hija del matrimonio, Julia Janeiro, que es influencer y ahora trabaja como maquilladora de lujo a domicilio. Antes de que cumpliera los 18 años, ya contaba con muchos seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, el hecho de que Julia Janeiro, de 21 años, comenzara a salir en diferentes programas de televisión nada más cumplir la mayoría de edad y lo que se decía de ella, acabó en los tribunales, con una demanda por parte de la familia Janeiro. En 2023 el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) condenó a los programas de Telecinco, ‘Sálvame’ y ‘Socialité’, por intromisión ilegítima en el honor de Julia. La juez dio por demostrado el acoso físico y online al que sometieron a la joven cuando cumplió la mayoría de edad en el año 2021.

Por el momento, a pesar de las muchas exlusivas y portadas que han protagonizado Jesús Janeiro y María José Campanario, el matrimonio también ha querido mantener alejado del foco mediático a su hijo pequeño, Hugo, que tiene dos años. Habrá que esperar a ver si el torero y la odontóloga emiten también un comunicado urgente de estas características cuando su hijo pequeño vaya a cumplir los 18 años y que siga manteniéndose en el anonimato también.

Jesulín y María José Campanario en Emparejados

El enfado de Belén Esteban tras conocer en directo el comunicado

El comunicado de Jesulín de Ubrique y María José Campanario saltó a los medios el martes por la tarde y en el programa 'Ni que fuéramos Shhh' contaron la noticia en directo. La reacción de Belén Esteban no se hizo esperar. “Yo entiendo que es menor, se hace mayor de edad y me parece muy bien. No meto a María José, pero eso se tendría que haberse hecho con todos los hijos igual”.

Después, la ex de Jesús Janeiro, continuó diciendo: “Cuando hacen los 18 años se compran coches a todos, menos a uno”, se lamentó la colaboradora, para después sentenciar: “Y tengo que decir una cosa, me parece muy bien lo que han hecho, y lo digo de corazón. María José no tiene nada que ver, aquí no hay tres, hay cuatro. Y a ella no la meto”, dijo en alusión a que debería haber sido Jesús Janeiro, el padre de Andreíta, quien hubiera mirado por defender también el anonimato de su hija mayor.

Después, Gonzalo Vázquez le preguntó a Belén Esteban si a ella le parecía bien el comunicado. Entonces, la de San Blas leexhó una mirada mostrando su enfado y le dijo: “¿A mí que me preguntas?”. Entonces, él le recordó a Belén Esteban una frase que ella dijo en una ocasión, de que para el torero había “hijos de primera y de segunda”. Tras ello, Belén, visiblemente enfadada, le pidió que parara con el tema. “Gonzalo, basta, pues como tampoco de la mía se habla porque esa sí que es anónima porque un juez se lo dijo, ¿vale?”. Fruto de su enfado, Belén abandonó el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' y Gonzaló acabó llorando.

Tras producirse esta tensa situación, María Patiño se puso de parte del periodista argentino y salió a buscar a su amiga. Minutos después, Belén Esteban regresó al plató, rota de dolor, y le pidió disculpas públicamente a Gonzalo Vázquez por su reacción a la pregunta que el periodista le había hecho sobre su hija. Al final, Belén Esteban acabó llorando por lo sucedido y María Patiñó alabó lo buena persona que es Belén y el corazón enorme que tiene.