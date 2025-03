Jessica Bueno carga contra su exmarido, Jota Peleteiro, en un comunicado tras su entrevista

Jessica Bueno ha emitido un contundente comunicado dos días después de la entrevista de Jota Peleteiro, su exmarido y padre de sus dos hijos, Jota Jr. y Alejandro. El exfutbolista y empresario gallego contó, entre otras cosas, que firmó un acuerdo de divorcio con el que se comprometió “a pagar 15.000 euros mensuales” a la ex Miss España y también aseguró que ha “pagado sueldos a familia de Jessica durante años”.

La entrevista a Peleteiro, que vive en Arabia Saudí, era grabada y mientras se emitía, Jessica Bueno se encontraba en plató. La modelo desmintió muchas de las acusaciones del exjugador, que se casó el pasado mes de julio con la modelo Ajla Etemovic, de raíces serbias, con quien tiene un hijo en común, Mansour-Malik.

A ello hay que sumarle, la reciente ruptura por la que acaba de atravesar Jessica Bueno que finalizó su relación con Luitingo tras más de un año de relación y del que tuvo que escuchar unos audios que la dejaron en shock y por los que rompió a llorar en directo en ‘¡De Viernes!’ semanas antes. En el audio, que solo pudo escuchar ella, el cantante criticaba a la ex de Kiko Rivera, con quien tiene otro hijo, y decía, entre otras cosas, que la sevillana “vivía por encima de sus posibilidades”.

Jessica Bueno emite un comunicado tras la entrevista de su ex, Jota Peleteiro

Ahora, Jessica Bueno, de 34 años, ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram que podría ir dirigido hacia sus dos ex, Jota Peleteiro y Luitingo, aunque se entiende que sus palabras van por su exmarido. “La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas, eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida”, ha comenzado diciendo la exconcursante de ‘GH VIP’.

Después, la exmujer de Jota Peleteiro ha dado las gracias a sus fans por su “apoyo desde la distancia” y ha continuado escribiendo: “Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero!”.

Jessica deja entrever que se ha callado muchas cosas: “Los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo y cuando he hablado ha sido porque no quedaba más opción”.

A pesar de las duras palabras que dijo sobre ella Jota Peleteiro, Jessica está tranquila. “El tiempo pone todo en su sitio y gracias a Dios que las palabras se las lleva el viento pero los hechos quedan plasmados”.

Jota Peleteiro también se ha pronunciado tras su entrevista

Este domingo, tras la emisión de su entrevista, Jota Peleteiro, que se convirtió al islam, publicó una foto donde posa con los dos hijos que tiene con Jessica, Jota Jr. y Alejandro, que han podido pasar este mes con él, y con el hijo mayor de su mujer, Zayn. Tanto el exfutbolista como los niños salen vestidos con chilabas.

Junto a la foto ha escrito: 'Eid Mubarak', que es una expresión árabe que significa "feliz fiesta" o "bendita celebración". Es un saludo tradicional musulmán utilizado durante las fiestas del Aíd al-Fitr (la Fiesta del final del ayuno) y del Aíd al-Adha (la Fiesta del Sacrificio).

El programa ‘TardeAR’ ha emitido este lunes la conversación que Jota Peleteiro, de 33 años, mantuvo con el periodista Álex Álvarez. En ella, el exjugador del Celta de Vigo y el Eibar, ha explicado que con su entrevista ha querido “cerrar una etapa” y su finalidad es que los dos hijos que tiene en común con Jessica Bueno “no tengan que seguir viendo este tipo de cosas”.

Peleteiro ha recalcado que “lo que quería con esto no era afectarla a ella ni nada, simplemente cerrar este capítulo”. Además, ha asegurado que para él, Jessica está “totalmente perdonada” y tiene “cero odio contra ella” ya que es la madre de sus dos hijos mayores. También aclaró que sí paga la manutención de sus hijos, a pesar de que Jessica ha dicho que no lo hace. “Yo cumplo con la obligacion de la manutención. Pago 2000 euros”.

Jota le ha deseado lo mejor a su exmujer. “Quiero que le vaya lo mejor posible en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional”, ha dicho. Además, espera que no tengan que seguir con una guerra judicial. “Por ahora no nos hemos puesto en contacto y ojalá en algún momento podamos arreglar esto como personas civilizadas. Lo veo difícil pero lo sigo deseando”.