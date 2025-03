Ivonne Reyes desvela que está en la ruina total y sumida en una profunda depresión: "No seguiría viva"

Ivonne Reyes, de 57 años, ha revelado por primera vez que se encuentra en tal delicada situación económica, que está en la ruina, y también tiene problemas de salud mental. La presentadora está atravesando por uno de los peores momentos de su vida después de sufrir, hace ocho años, la inesperada muerte de su hermano David, que falleció tras caerse de un puente de la M-30 y sufrir en traumatismo craneoencefálico.

Por primera vez, Ivonne ha hablado de los graves problemas económicos que tiene, que le han llevado a perder todas sus propiedades. “Me he acogido a la ley de la Segunda Oportunidad. Empiezo de cero”, ha desvelado en la revista ‘Lecturas’ de este miércoles. Una situación que le ha llevado a tocar fondo y a tener que solicitar ayuda médica y legal.

A esta situación hay que sumarle que Ivonne Reyes lleva muchos años inmersa en una guerra judicial y mediática con el presentador Pepe Navarro por la paternidad de su hijo Alejandro Reyes, de 24 años.

Ivonne Reyes desvela que está arruinada y con una gran depresión

Ivonne Reyes está desesperada por la situación económica tan delicada que está viviendo que le ha llevado a estar sumida en una profunda depresión. Todo comenzó a partir de la pandemia del covid en 2020. Ahí tuve “el quiebre”. “Estuve a punto de morir con la septicemia y desde ahí fue muy difícil volver. Las posibilidades de morir eran muy altas, las de salir sin secuelas también. En mi caso salí bien, pero muy ralentizada en todos los sentidos”, ha explicado.

Tras este problema de salud, la presentadora estuvo “tres años de recuperación sin trabajar” ya que “no tenía esa ilusión, ni energía, ni ganas de estar en programas ni haciendo publicidades, tampoco había proyectos. Estaba desganada”, ha señalado en la revista para después revelar que está sumida en una gran depresión. “Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico”, ha desvelado por primera vez.

Ivonne Reyes ha señalado que “estaba con depresión sin saberlo” ya que estaba todo el día ocupada pero de repente se vio con “muchas responsabilidades, la casa, los gastos... no te das cuenta de todo eso hasta que paras”, ha explicado, para después añadir: “Había mucha gente que dependía de mí, además de la familia, personas que contraté. No tenía una cultura para gestionar la economía”.

La presentadora ha explicado que ha llegado a esta situación límite por un cúmulo de cosas. Se metió “en negocios fallidos, programas que no han salido, empresas, perfumes”. “¡Me he dejado tanto dinero en tan malas gestiones! Me responsabilizo, no me he asesorado bien”, ha lamentado. En estas inversiones fallidas, Ivonne Reyes ha perdido “mucho más de 10 millones de euros” y las tres casas que tenía.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro

Se ha acogido a la ley de la Segunda Oportunidad

Ivonne Reyes ha asegurado que ahora no tiene “nada” de dinero en su cuenta bancaria. “Estoy arruinada. Empiezo de cero”. La presentadora se ha tenido que acoger “a la ley de la segunda oportunidad” y ha explicado en qué consiste: “Si cumples unos requisitos consigues que te cancelen las deudas, un abogado me ha ayudado. Es un proceso como de un año, no puedes tener propiedades a tu nombre. No tengo nada que me puedan embargar. Mi gran responsabilidad es mi hijo”.

Respecto a cómo ha podido pagar la educación de su hijo Alejandro que ha estudiado en los mejores colegios, ha señalado que, a pesar de la situación económica tan delicada que tenía, ha logrado que su hijo Alejandro terminara sus estudios. “El dinero se iba acabando, pero duró hasta que terminó”. “Ahora me he permitido caer, tocar fondo”, ha desvelado, antes de pronunciar una frase demoledora: “Sin él, no seguiría viva”.

Ivonne Reyes aún está “negociando con determinados acreedores”, según ha explicado el director de ‘Lecturas’ en ‘TardeAR’, Luis Pliego, que ha señalado que “lo que cobre del reportaje irá, una parte para los acreedores”.

El periodista ha indicado que Ivonne “ha tenido malos asesores fiscales” y ha explicado que a Ivonne le ha ocurrido lo que le pasó a muchos otros famosos con Hacienda, que “durante mucho tiempo declaraban como sociedad cuando tenían que hacerlo como persona física”. Además, Pliego ha hablado de que a Reyes ya no le ofrecían trabajo, le cerraron muchas puertas y ella misma ha hablado de vetos que le han puesto.