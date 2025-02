Desvelan que Isabel Pantoja quiere que Anabel Pantoja rompa con David Rodríguez y este es el motivo

Mientras continúa abierta la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma, la periodista Leticia Requejo ha desvelado que Isabel Pantoja desea que su sobrina rompa con su relación con David Rodríguez. El fisioterapeuta ya ha regresado a su trabajo en la clínica de Mariló de la Rubia, ex amiga íntima de Isabel Pantoja, y la persona que les va a ayudar con el caso y está implicada en la ‘Operación salvar a David’, que consiste en demostrar que la pareja de Anabel es buen padre.

Por su parte, Anabel Pantoja continúa en Canarias con su hija Alma y su madre Merchi, y ha publicado este martes unas imágenes inéditas de su estancia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, donde su hija Alma estuvo ingresada. La influencer ha hecho balance del mes de enero, el más complicado de su vida, y ha querido agradecer el apoyo que recibió durante todo ese tiempo. “Enero ya pasó. Seguimos. Gracias a todos los que estuvisteis en esas salas con nosotros, acompañándonos, dándonos un abrazo, o matando el tiempo... (allí hicimos la familia aún más grande”.

Después ha enumerado a los que le ayudaron en estos duros momentos, además de a su familia y amigos, al “equipo de la UMI”, “al equipo de Limpieza y Mantenimiento” y a “los papis de los peques” que “me ayudasteis a levantarme, a saber ser Madre y luchar, gracias por vuestras charlas y palabras de ánimos”, ha escrito en su Instagram.

En el programa ’TardeAr' han analizado las imágenes que ha compartido Anabel Pantoja, en las que no sale en ninguna su pareja David, ni le ha mencionado, algo que se produce después de rumores de crisis en la pareja. Sin embargo, han destacado que la influencer “habla en plural” en su post. “Habla en nombre de la pareja pero sí que es cierto y es raro, que de 16 fotos que comparte Anabel de este mes que han estado codo con codo ellos dos, que no haya ninguna foto de la pareja. También la otra lectura que se puede sacar es que las otras publicaciones que Anabel ha hecho en los últimos días han sido con él y con la niña, entonces yo creo que esto es más un agradecimiento a toda la gente que les ha acompañado a los dos como pareja durante este mes”, ha señalado la periodista Leticia Requejo.

Leticia ha desmentido que entre ellos haya una crisis de pareja o posible ruptura. “Yo sé que ayer David a varios pacientes que tuvo, lo único que comparte es que la niña está bien, que está desenado volver a Canarias y juntarse con Anabel y con la niña. Entonces, el entorno de David descarta por completo una posible ruptura o que las cosas entre ellos a día de hoy estén mal”.

Además, la colaboradora también ha tenido la oportunidad de hablar con Merchi, la madre de Anabel Pantoja, después de que este lunes, Marisa Martín-Blázquez, asegurara, como os contamos en Vozpópuli, que David mencionó a Merchi en la declaración judicial y esto no le habría hecho ninguna gracia a ella y ahora no querría saber nada de David. “Me he encontrado a una mujer literalmente destrozada, ha llorado, me ha pedido por favor respeto, es verdad como ella dice: ‘no soy personaje, nunca he dado ninguna declaración, ni me he sumado a ninguna polémica’ y es verdad que no me ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que han dicho y como ella decía, lo más importante es que la niña está bien. No ha querido matizar nada”, ha señalado tras su conversación con Merchi.

Después ha querido aclarar: “A mi también me descartan por completo que la relación entre Merchi y David esté mal. Una de las cosas que habla David en su entorno es que agradece la figura de Merchi durante todo este mes porque ha sido clave, ya no solo para la niña sino para que la pareja haya tenido momentos de cierto respiro, y al final, que esta señora haya podido ejercer como abuela. Mi lectura, conociendo un poco a la pareja es que, a día de hoy, siguen juntos y van a pelear por todo lo que les viene por delante juntos.

La colaboradora de ‘TardeAr’, Leticia Requejo, ha desvelado después: “Isabel y Agustín siguen sin superar, y están bastante enfadados, con la noticia que dimos aquí de que Mariló de la Rubia estaba apoyando a David en estos momentos. Es algo que no entiende, que no comparte, no entiende el enfado. Isabel es súper consciente de la influencia que tiene Mariló en la vida de David y ya os digo que es algo que no le gusta, no lo supera”.

Requejo ha desvelado que Isabel Pantoja no traga a David y que debido a la situación que está atravesando su sobrina, preferiría que Anabel rompiera con su pareja y padre de su hija Alma. “La lectura que hago es que Isabel Pantoja sigue sin superar la ausencia de Mariló en su vida y que, además, Isabel sigue sin tragar a David, lo digo abiertamente porque lo sabemos, tanto es así, atención porque es fuerte, y esto lo puedo confirmar, que llegados a este punto, de como están las cosas entre unos y otros, la pareja y demás, que Isabel Pantoja preferiría que Anabel no estuviese con David y que la relación se rompiese”.

Al preguntar por qué Isabel Pantoja quiere que se produzca la ruptura de Anabel y David, Leticia ha señalado: “Bueno, pues porque al final no hay una relación muy fluida con David, las cosas se están complicando, están siendo momentos muy complicados, está viendo como su sobrina lo está pasando y porque al final, no hay relación con David”.

Respecto a si tiene que ver que David Rodríguez siga estando cerca de Mariló de la Rubia, la periodista ha sido tajante: “Hombre, la influencia de Mariló en David es algo que Isabel Pantoja y Agustín, doy fe de esto, no superan”. Al preguntarle qué pasaría si el novio de Anabel se alejara de Mariló, Requejo ha respondido: “Pues yo creo que a lo mejor Isabel vería a David con otros ojos, sí, desde luego”.