Preocupación por Isabel Pantoja tras ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Isabel Pantoja, de 68 año, se encuentra ingresada de urgencia en un hospital de Madrid, según ha desvelado este jueves el periodista Antonio Rossi en el programa 'Vamos a ver'. Según ha relatado, la tonadillera fue hospitalizada el lunes 17 de marzo para que le realizaran diferentes pruebas médicas. "A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia", ha explicado con gesto de preocupación. Sin embargo, no ha trascendido por el momento el motivo de su ingreso.

Después el colaborador de televisión, Rossi, ha explicado que le están haciendo toda clase de pruebas médicas para saber exactamente qué le pasa a la artista, que desde hace varios meses se instaló a vivir en una espectacular casa en Madrid por motivos laborales. Casualmente, su sobrina Anabel Pantoja se encuentra también en Madrid en estos momentos.

Última hora del estado de salud de Isabel Pantoja tras ser ingresada de urgencia

El periodista sevillano ha dado la última hora de salud de Isabel Pantoja tras su ingreso hospitalario. "Está acompañada de su hermano [Agustín] y no lo sabe nadie de la familia, no se lo han comunicado a nadie".

Después, Antonio Rossi, ha dado más detalles. "Las cosas están saliendo bien. No están preocupados, pero vieron algo que no les gustó y quisieron acercarse a un centro médico para consultarlo". El periodista ha continuado explicando: "Durante estos últimos tres días, le han estado haciendo pruebas y están a la espera de la última. Hoy le iban a dar el alta pero han preferido esperar hasta que no se tengan los resultados de la última. Así han descartado todo". Y ha asegura que "hay tranquilidad, de momento hay mucha tranquilidad...".

Isabel Pantoja ya ha sufrido varios problemas de salud y algunos sustos en los últimos años. La cantante fue diagnosticada de una diabetes, que le ha llegado a ocasionar otras enfermedades, como una nefropatía crónica. En 2015, esta enfermedad le llevó a tener que ser hospitalizada mientras cumplía condena en la cárcel de Alcalá de Guadaira (Sevilla). El año pasado, en abril y en junio también sufrió otro problema de salud, relacionado con una supuesta enfermedad que padece, de la que no se puede hablar salvo que ella lo haga o de su permiso, que le llevó a cancelar varios conciertos dentro de su gira 50 aniversario.

I sabel Pantoja, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Anabel Pantoja también se encuentra en Madrid

Por su parte, la sobrina de Isabel, Anabel Pantoja, se encuentra en Madrid para arreglar los asuntos que tenía pendientes con el piso de alquiler que tenía en la capital. Aunque desde hace meses vive en Canarias con su pareja, David Rodríguez y su hija Alma, todavía tenía vigente el contrato de alquiler, que ahora ha finalizado. Este piso lo alquiló en el año 2022 después de ser concursante de ‘Supervivientes’ e iniciar una relación con Yulen.

Una vez arreglado el papeleo, Anabel se dispone a hacer la mudanza de los enseres que tenía en esta vivienda. La madre de Anabel Pantoja, Merchi, también se ha desplazado a Madrid para poder ayudar a su hija, que también cuenta con la ayuda de otro de sus mejores amigos.