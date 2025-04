La verdad sobre la separación de Isabel Jiménez y su marido, tras 16 años juntos: "Es una situación dura y compleja"

Convertida en uno de los rostros más conocidos de la televisión, Isabel Jiménez ha conseguido mantener su vida privada al margen de la popularidad. Una discreción con la que, según aseguran, quiere enfrentarse ahora a uno de los momentos más complicados de su intimidad. Y es que, tal y como ha desvelado la revista ‘Semana’, la periodista se ha separado de su marido, Álex Cruz, tras casi 16 años de matrimonio. Una dura situación sentimental sobre la que su entorno ha querido matizar algunos detalles.

Fue el 27 de junio de 2009 cuando, tras tres años de noviazgo, Isabel Jiménez y el ingeniero Álex Cruz se dieron en sí quiero en una sencilla ceremonia en Almería, tierra natal de la novia. Desde entonces, la discreción ha marcado siempre su relación, y tan solo se han dejado ver juntos en contadas ocasiones.

Padres de dos niños, Hugo, de seis años y Dani, de cuatro, la pareja ha decidido separase. Una información que, según asegura la revista, hasta ahora solo la conocía su círculo más íntimo, el mismo que ha hablado con la revista ‘¡Hola!’, para explicar la situación que atraviesa ahora mismo la presentadora de ‘Informativos Telecinco’.

Tras 16 años, Isabel Jiménez y su marido han decidido separarse. Foto: Europa Press

A punto de cumplirse 16 años de su boda con Álex Cruz, Isabel Jiménez se enfrenta a un momento trascendental. Así lo explican desde la citada revista, donde el círculo íntimo de la periodista matiza que, por el momento, se trata de una separación temporal. Una pausa en su relación para decidir su futuro.

Según explican, la pareja ha tomado esta decisión de puertas para adentro, y tan solo se lo ha comunicado a sus más cercanos. Y es que, según aseguran “es una situación dura y compleja, y la decisión no está tomada”.

Como es de imaginar, por el momento no se han aclarado los motivos que han llevado a Isabel Jiménez y su marido a tomarse un tiempo. Eso sí, dejan claro que en este inesperado paso, no hay ninguna tercera persona involucrada. “Están separados temporalmente, son problemas personales en los que no van a entrar, pero lo que te puedo asegurar sin medio a equivocarme es que no hay terceras personas. Eso está totalmente descartado” apuntan los íntimos de la periodista.

Así, será el tiempo el que tenga la última palabra en esta relación que, aunque atraviesa por un bache, tiene clara sus prioridades. “Seguirán remando en la misma dirección por el bienestar de sus hijos”, explica ‘¡Hola!’.

En este difícil periodo, Isabel Jiménez cuenta con el completo apoyo de los suyos, desde su familia y sus amigos de toda la vida a sus compañeros de trabajo y su íntima Sara Carbonero, a quien considera como una hermana, y quien vivió hace unos años una situación muy parecida.

Fue en marzo de 2021 cuando Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron su separación. Una noticia que llegaba tras muchos meses de rumores, y tras la que la pareja emprendía caminos por separado. Una dura ruptura como la que ahora vive Isabel Jiménez, quien, ahora, más que nunca, tiene en su amiga y socia al mejor de sus apoyos.