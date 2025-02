Las fotos de la escapada familiar de Isabel Díaz Ayuso a Soria: "Venía buscando sus raíces, del apellido Ayuso"

Siempre discreta con su vida privada, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en compartir su última escapada de fin de semana. A través de su perfil en Instagram, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado algunos detalles de su viaje por la provincia de Soria, en la que ha visitado varias localidades. Eso sí, parece que la elección de su destino no se ha debido solo a un interés turístico, la política tenía una misión personal.

Tal y como han desvelado varios medios locales, Isabel Díaz Ayuso aprovechó el pasado fin de semana para hacer una escapada familiar a la provincia de Soria donde, como era de esperar, su presencia no pasó desapercibida. Y es que, a pesar de no tratarse de un viaje oficial, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en saludar y fotografiarse con todos los ciudadanos que se acercaban a saludarla, a quienes habría confesado el motivo real de su viaje, buscar sus orígenes familiares.

La escapada de Isabel Díaz Ayuso a la provincia de Soria en busca de sus orígenes familiares

Fue el pasado viernes 7 de febrero cuando Isabel Díaz Ayuso llegó a Navaleno, una pequeña localidad en el corazón de los pinares sorianos donde, tal y como señala ‘Tu voz entre pinares’, la política se alojó en un hotel. En dicha localidad se dejó ver cenando esa noche, en ‘El Maño’, un restaurante micológico especializado en carnes de caza y setas.

Al día siguiente, y acompañada por unos familiares, Isabel Díaz Ayuso puso rumbo a El Burgo de Osma, uno de los municipios más bellos de la provincia de Soria, donde aprovechó para hacer turismo y conversar con vecinos y propietarios de los numerosos establecimientos que visitó. Entre ellos Antonio Pardo, alcalde de la localidad, que posó a las puertas de su negocio, en plena calle Mayor, con la política.

Algunas de las imágenes que Ayuso ha compartido de su viaje a Soria. Foto: Instagram

Tal y como apuntan diferentes medios, Isabel Díaz Ayuso se mostró de lo más cercana y amable con todos los vecinos, e incluso a uno de ellos le desveló que el motivo de su visita a la zona era buscar sus orígenes familiares. “Venía buscando sus raíces, del apellido Ayuso, que por lo visto es de estas tierras, eso es lo que me ha dicho a mí”, ha señalado Javier Gómez, vecino de la localidad a ‘Heraldo-Diario de Soria’.

Así, y desafiando las bajas temperaturas, Isabel Díaz Ayuso aprovechó un hueco en su apretada agenda para disfrutar de esta escapada, recorrer varias localidades de la provincia de Soria y disfrutar de la gastronomía. Y lo hizo, tal y como muestra en su perfil de Instagram, abrigada con un plumas de color negro, un gorro gris, unas botas Dr. Martens con plataforma y uno de sus jerséis favoritos, de color rosa de la firma Lola Casademunt.

Como decíamos, la visita de Isabel Díaz Ayuso a Soria no ha pasado desapercibida, tampoco en sus redes sociales, donde Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha reaccionado a su publicación. “Soria siempre es un buen destino, igual que toda nuestra tierra. Un placer recibirte en Castilla y León”, ha escrito.