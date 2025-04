Las vacaciones de lujo de la infanta Elena con una íntima amiga en Semana Santa 

Estas vacaciones de Semana Santa, la infanta Elena y la infanta Cristina no han estado en Abu Dabi visitando a su padre, el rey Juan Carlos I, como se esperaba, ya que era lo que venían haciendo en los últimos años. En estas fechas, las hermanas del rey Felipe VI aprovechaban para pasar estos días de asueto junto a su padre, que está de plena actualidad tras demandar al ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Según se ha comentado en los programas de televisión, la siguiente persona a la que el Emérito piensa demandar es a su ex amante, Corinna Larsen.

Esta Semana Santa, la hermana mayor del rey Felipe VI se decantó por un destino totalmente diferente e hizo una escapada a Tánger (Marruecos). La infanta Elena fue acompañada de su íntima amiga, Rita Allendesalazar (condesa de Ventosa), hija de los ya fallecidos María Isabel de la Cierva y Osorio de Moscoso y José María Allendesalazar y Travesedo -que fue jefe de protocolo de la Casa Real española durante años-, y de otra amiga francesa. Las tres se alojaron en un hotel de lujo en el que se han alojado importantes personalidades de todo el mundo.

Todos los detalles de las vacaciones de lujo de la infanta Elena con una amiga íntima

La periodista Beatriz Cortázar es quien ha desvelado los detalles de las vacaciones de Semana Santa de la infanta Elena. "Han estado en el Hotel Villa Josephine, una de esas mansiones coloniales con piscina, jardines... Han estado tres amigas y desayunaban y comían casi siempre en el hotel. Me dicen que tenían muchas medidas de seguridad", contó en ‘Es la mañana de Federico’. A pesar de estar fuera de España, la hija mayor del rey Juan Carlos I y la reina Sofía también viajó con sus escoltas.

La infanta Elena se alojó en este exclusivo hotel de lujo, Villa Josephine, que tiene un precio por noche de entre 300 y más de 700 euros, según el tipo de habitación. El desayuno tampoco está al alcance de todos los bolsillos ya que tiene un coste de unos 22 euros. Según Cortázar, la infanta Elena y sus dos amigas "desayunaban y comían casi siempre en el hotel", por lo que el coste de la estancia y las vacaciones en Tánger asciende aún más.

Hotel Villa Josephine en Tánger

El Hotel Villa Josephine tiene tan solo "10 habitaciones y suites con 'servicio a la francesa', una mesa elegante, una piscina mirador en medio de un jardín tropical, a 10 minutos de la plaza del Gran Zoco y de la Kasbah", según se puede leer en su página web.

Villa Josephine es un hotel boutique del siglo XX que se asienta sobre la 'Vieille Montagne', que tiene vistas al Golfo de Tánger y al Estrecho de Gibraltar. Este hotel fue construido por Walter Harris, el famoso columnista del 'Times' y fue la última residencia de verano de Glaoui, Pachá de Marrakech. Según cuentan, pudo haber sido el decorado en el que se inspiró Michael Curtiz para rodar los interiores de su película 'Casablanca'.

Victoria Federica y Rita Allendesalazar, íntima maiga de la infanta Elena, en la feria de San Isidro 2023

Las vacaciones de Semana Santa de la familia del rey Felipe VI

Mientras la infanta Elena eligió como destino Marruecos para esta Semana Santa, su hija Victoria Federica de Marichalar estuvo en Marbella con unos amigos. El Jueves Santo, la influencer vio la salida del Cristo del Amor, en la ermita de Santiago. Durante la procesión, Victoria Federica tuvo el honor de tocar la campana para marcar el paso, algo que se hizo de manera improvisada ya que estaba anunciado que sería un representante del Cuerpo Nacional de Policía.

Victoria Federica también disfrutó del ocio nocturno y fue vista en las fiestas de Trocadero, donde su supuesto nuevo novio, Borja Moreno Oriol, es director de relaciones públicas del mencionado grupo, propiedad de Dionisio Hernández-Gil. De hecho, la pareja se conoció en Trocadero Sotogrande.

Su prima, Irene Urdangarin, también estuvo en Andalucía. La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin acudió a ver el desembarco de la Legión en Málaga y el traslado del Cristo de Mena junto a su pareja, Juan Urquijo, y sus cuñados, Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Por su parte, el exmarido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y su novia, Ainhoa Armentia disfrutaron de unos días en Italia.

La reina Sofía también hizo una aparición sorpresa en Sevilla esta Semana Santa para presenciar la Madrugá del Jueves Santo sin privilegios de Reina y huyendo de los cotizados balcones de la capital hispalense. Este año, los reyes Felipe y Letizia no se dejaron ver con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en las procesiones en Madrid como el año pasado.

Atrás quedó la Semana Santa que la familia real pasaba en Palma de Mallorca y su tradicional posado tras la Misa de Pascua en la catedral de Palma, donde se produjo el viral rifirrafe de la reina Sofía y la reina Letizia. Este año nadie de la familia ha pisado la isla balear ni el palacio de Marivent.