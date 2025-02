El romántico e incómodo viaje de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a Palma: “Hay mucha gente que no le quiere aquí”

Fue en febrero de 2023 cuando la visita de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a Baqueira levantó ampollas. Una escapada a la estación de esquí a la que, durante años, el exdeportista viajó junto a la infanta Cristina y el resto de la familia real. Un destino al que el exduque de Palma quiso regresar con su nueva pareja, tal y como ha vuelto a ocurrir ahora con Mallorca, la isla frecuentada por los Borbón desde hace décadas para disfrutar de sus vacaciones.

Y es que, tal y como ha desvelado el diario ‘Última Hora’, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, quienes aseguran que ya tienen planes de boda, han elegido Palma para disfrutar de un relajado y romántico fin de semana, que ha coincidido con el día de San Valentín. Una visita que, tal y como han desvelado, no ha sido muy bien recibida.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, romántico San Valentín en Palma

Fue el pasado viernes 14 de febrero por la noche cuando, tal y como señala el citado medio, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia llegaron a la isla. Junto a ellos se pudo ver a un amigo del exdeportista, “un conocido empresario que, al igual que en anteriores visitas, les recoge con su vehículo y comparten paseos, partidas de pádel y cena”.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia eligieron Palma para disfrutar de una romántica escapada. Foto: Europa Press

Así, el sábado por la mañana, la pareja disfrutó con sus amigos de un partido de pádel en un club de Calvià. Casi hora y media de partido en el que Iñaki Urdangarin demostró su dominio de este deporte, que aprendió junto a la infanta Cristina y al que jugaba en el palacio de Marivent con el expresidente Jaume Matas y el expresidenta valenciano Eduardo Zaplana.

Por la noche, la pareja se trasladó a cenar a Puerto Portals, el lugar favorito de la familia real cuando está en Palma, donde estuvo hasta medianoche. Una visita en la que dejaron verse por los lugares más concurridos de la isla, lo que hizo que su presencia no pasara inadvertida para los mallorquines.

La incómoda presencia de Iñaki Urdangarin en Palma: “Hay un sentimiento de desagrado”

Tal y como ha señalado desde Mallorca el periodista Julián Aguirre a ‘Elcierredigital’, “Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se han alojado en un hotel que se encuentra a poca distancia del palacio de Marivent”. Un establecimiento desde el que incluso se puede ver la residencia de verano de la familia real, y que cuya elección ha sorprendido bastante en la isla.

Y es que la presencia del exdeportista en Mallorca no ha gustado mucho. “Hay un sentimiento de desagrado con el regreso de Iñaki Urdangarin a Palma. Sobre todo, después de lo que ocurrió tras el estallido del caso Noós. Hay mucha gente que no le quiere en Mallorca” señala el periodista, que añade: “Si fuera la infanta Cristina quien regresara a Palma, la situación sería distinta. Es más, ella ha vuelto a la isla, pero el viaje ha estado marcado por tal hermetismo que apenas ha trascendido. Ella no se ha dejado ver ni se ha lucido”.

Mallorca es un destino relacionado con la familia real desde hace décadas. El lugar de descanso de los Borbón, y en el que Iñaki Urdangarin disfrutó muchos veranos. Tras su boda, en 1997, el rey Juan Carlos otorgó a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin el título de duques de Palma, el cual les fue revocado en 2015 por el rey Felipe VI.

Dos años antes, en 2013, el Ayuntamiento de Palma retiró el nombre de los duques de Palma a una avenida de la ciudad, debido a la “conducta poco ejemplar hacia el título y el nombre de la ciudad”. Un descontento que parece seguir en el recuerdo de los ciudadanos. “Todo lo que pasó fue desilusionante. Tanto que ahora hay gente en Mallorca que no puede ver a Iñaki Urdangarin”, confiesa Julián Aguirre en el citado portal.