Iker Casillas, de 40 años, habla por primera vez después de anunciar su separación con la que era su pareja Sara Carbonero, madre de sus dos hijos Martín y Lucas, y confiesa que lo está pasando muy mal hasta el punto de haber tenido que pedir ayuda médica.

El director general de la fundación Real Madrid se ha abierto en canal, concretamente se ha sincerado a Jordi Martín, amigo del futbolista y colaborador de la revista 'Diez Minutos': "Estoy muy cansado de todo y he decidido abrirme contigo, aunque esta conversación puedas enseñarla, no me importa, estoy agotado física y mentalmente", desvela.

Ikerha continuado explicando: "Yo sé lo que he hecho y he dejado de hacer en toda mi vida. Soy un ser humano y me he podido equivocar en cosas pero hay dos cosas que no he hecho en toda la vida: una es robar y otra es matar. Todo lo demás me da igual, cada uno que hable o diga lo que le dé la real gana".

Después el exportero ha reconocido que toda la situación le ha llevado a tener que pedir ayuda externa. "Las personas piensan que nosotros estamos hechos de piedra y que no nos afectan las cosas pero llevo muchas cargas encima a nivel familiar. Desde hace muchos años. Estoy necesitando ayuda profesional, donde he acudido y donde me han estado dando consejos, formas de poder actuar. Mi vida es hoy y mañana no sé dónde voy a estar".

Problemas de salud y rumores de infidelidad

El exfutbolista del Real Madrid ha tenido un año 2020 muy complicado. Además de sufrir los estragos del confinamiento por la pandemia del coronavirus, el pasado mes de abril, la periodista y él firmaron su divorcio tras emitir un comunicado conjunto en marzo anunciando su separación.

Al fin de su matrimonio hay que sumarle los problemas de salud de Sara e Iker. El exguardameta se llevó el pasado mes de mayo un susto del corazón que le llevó a acabar en el hospital. En 2019 sufrió un infarto de miocardio que le cambió la vida para siempre y le llevó a dejar de jugar en el campo.

Por su parte, su exmujer, la periodista, también tuvo que ser ingresada el pasado mes de febrero tras sufrir una recaída del cáncer de ovario que se le detectó un año antes y del que fue operada.

Iker Casillas habla en la revista Diez Minutos

Iker Casillas desvela: "Quien me ha hecho daño, pagará"

A todo esto hay que sumarle que desde que se conoció la noticia de su separación, Iker se ha visto envuelto en supuestos rumores de infidelidad.

Primero se le relacionó con una cantante cordobesa, Sara Denez, algo que ella se apresuró a desmentir. Después salió a la palestra, la modelo búlgara Nadia Alexandrov, que en una llamada de teléfono que le grabó el programa 'Sálvame' aseguraba tener más allá de una relación de amistad con Casillas.

Iker se muestra tajante ante todos estos rumores que le relacionan con diversas mujeres: "Por suerte o por desgracia, las personas que me han hecho daño pagarán cuando llegue el momento", señala en la revista dejando claro que va a interponer demandas contra aquellas personas que le estén perjudicando o dando falsas informaciones.

El exportero se mantiene al margen de todo esto porque lo que más le importa es su familia y su salud: "Soy un tío con mucha paciencia y por suerte esto es una posición económico estable y puesto a esperar, me da igual que las cosas tarden un año, dos años por resolverse. Mientras los peques estén bien y yo bien de salud, lo demás me la bufa", ha manifestado.

Tras la separación, Iker y Sara mantienen una gran amistad

A pesar de estas mujeres con las que se ha relacionado a Iker Casillas, Sara y él mantienen una relación estupenda. Ella tiene la custodia de los niños y él disfruta de una régimen de visitas muy flexibles y se hace cargo de los gastos de su educación.

Prueba de la buena sintonía entre ellos son los mensajes que se intercambian a través de las redes sociales y que en el 40 cumpleaños del futbolista, los dos se mostraron muy cariñosos y como una familia unida a pesar de la ruptura.

Iker Casillas celebra su 40 cumpleaños con Sara Carbonero y sus dos hijos

Nadia Alexandrov asegura llevar dos años con Iker

La mencionada modelo búlgara Nadia contó en la conversación que comenzaron a "tontear" antes de que el exfutbolista del Real Madrid sufriera el infarto de miocardio. Cuando le preguntaron qué tipo de relación tienen, si entendida en el sentido romántico o es solo sexo, Nadia señaló: "Es muy difícil contestar a esto porque es una mezcla rara. Cuando hay un tiempo ya coges cariño, la aprecias, la necesitas".

La supuesta amante de Iker Casillas confirmó después que ella estaba al tanto de que Sara y él estaban casados y aseguró que esta relación extramatrimonial no fue el motivo de la ruptura de la pareja, que anunció su separación el pasado mes de marzo. "Sí sabía que estaban casados pero yo no soy la causante de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño. Son cosas suyas", señaló aludiendo a que cuando una pareja se separa no es siempre por la existencia de una tercera persona o una infidelidad.

Después la joven explicó: "En el sentido literal, con ella no estaba, eso sí que te lo digo ya. Nunca he querido meterme en la relación de nadie porque esto no tiene nada que ver con lo que haya pasado". "Ellos no hacían vida de pareja. Llevamos dos años".