A lo largo del año, la piel del rostro sufre los efectos del estrés, del cansancio y de las diferentes emociones que experimentamos. Ahora llegan las vacaciones y queremos lucir nuestra mejor cara pero los estragos del curso pueden haber hecho mella en nuestra imagen. En definitiva, los cosméticos y los tratamientos no han tenido el resultado que esperabas. ¿Cuál puede ser la solución? Igual de importante que los productos que utilicemos es ejercitar los músculos de la cara y es lo que denominamos gym facial.

Esta época es perfecta para dar un cambio de rumbo en nuestros ejercicios. En verano, normalmente, cambiamos nuestros hábitos de cuidados y abandonamos los gimnasios para entregarnos al ejercicio al aire libre y prácticas como el running por el campo o la natación se vuelven nuestras favoritas. Pero además del cuerpo, hay que cuidar el rostro, por lo que es un momento perfecto para introducirnos en la práctica del gym facial.

Si te paras a pensar, el rostro es la parte del cuerpo que es más visible y en la que más deberíamos de centrar nuestra atención. En total contamos con casi 60 músculos en el rostro, el cuello y los hombros, músculos que también es importante que tonifiquemos, fortalezcamos y rehabilitemos. El paso de los años trae consigo la flacidez y los problemas estéticos como las arrugas, líneas de expresión, ojeras y bolsas pasan factura y nos pueden llegar a envejecer más de la cuenta.

Los ejercicios faciales son una solución ideal, por ello desde Vozpópuli vamos a hacer un repaso de los diferentes sistemas que podemos llevar a cabo para mostrar nuestra mejor cara. Lo mejor de todo es que el gym facial se puede practicar en nuestra propia casa por lo que resulta un sistema de lo más fácil, barato y rápido. ¿Por qué esperar a septiembre para ponerse en forma?

Una clase de yoga facial

Desde Facialderm nos ofrecen una serie de ejercicios de gym facial que son perfectos para eliminar cualquier rastro de estrés facial y conseguir un rostro terso. Estos ejercicios vienen a complementar a tus productos cosméticos habituales de los que conseguirás potenciar sus resultados.

La primera zona que podemos trabajar es la delicada piel del contorno de ojos. Para ejercitar esta zona, pon el dedo índice sobre la ceja y el pulgar sobre el orbital inferior formando un semicírculo, luego levanta las cejas mientras opones resistencia con los dedos. Después, haz una V con dos dedos y coloca uno a cada extremo de la ceja, luego intenta levantarla mientras estos hacen fuerza en el sentido contrario. Estos ejercicios deben de repetirse diez veces y es recomendarlo realizarlos con un sérum para lograr una mayor efectividad.

Sérum efecto lifting y antiestrés. PVP: 34.90€ Facialderm

Para reafirmar y conseguir un efecto lifting en las mejillas, un ejercicio ideal es llenarlas de aire despacio para luego ir pasándolo de un lado al otro durante 30 segundos. Para mantener el área de los labios fuerte y suave, puedes poner una mano sobre los labios como si estuvieras tocando una trompeta. Otra opción es usar un rodillo facial que sea reafirmante y acompañarle con nuestro producto habitual.

Rodillo facial de jade. PVP: 3.95€ Druni

Para reducir las arrugas y líneas de expresión de la frente, no hay mejor ejercicio que hacer una “c” con los pulgares e índices alrededor de los ojos. Con los índices encima de las cejas y los pulgares sobre las mejillas, tira hacia arriba para tratar de levantar las cejas con los ojos muy abiertos. Mantén esta posición durante dos segundos, relájate y repite de nuevo tres veces más. Para terminar, quédate en esta postura durante 10 segundos.

Como complemento a esta rutina, si queremos reducir también los poros y el exceso de sebo de esta zona, es el momento ideal de aplicar un sérum con un suave masaje que esté especialmente indicado para esta finalidad

Sérum reductor de poros. PVP: 31.90€ Facialderm

El cuello es una de las zonas más delicadas y buscamos mantenerlo lo más terso posible. Para lograrlo es importante tonificar y levantar los músculos de este área. Para ello, el mejor ejercicio de gym facial consiste en mirar hacia adelante, girar la cabeza hacia la derecha hasta que queda alineada con el hombro derecho. Una vez en esta postura, es necesario inclinar la cabeza hacia atrás y mantenerla así entre 6 y 8 segundos. Después, vuelve a la posición inicial y haz el mismo movimiento hacia el lado izquierdo. Hay que repetir este ejercicio tres veces.

Además de ejercitar los músculos del cuello, es importante realizar un ejercicio más de yoga facial para reducir o evitar la aparición de la papada. El ejercicio en esta ocasión comienza colocándote como si sujetaras tu cabeza con una mano y luego empujar la barbilla hacia abajo sobre los dedos que la sostienen. A la vez, apoya el codo sobre la otra mano. Mantén la postura durante tres respiraciones profundas y después utiliza los dedos dando toques suavemente en la parte inferior de la barbilla. Ve alternando con cada mano durante 15 segundos y lograrás que el ejercicio sea más efectivo.

Rutina de ejercicios de yoga facial Facialderm

Para terminar, es importante relajar el rostro dando toques suavemente con las yemas de tus dedos por todo el rostro. Puedes aprovechar esta acción para aplicarte algún cosmético, como un sérum que proteja de la contaminación o la luz azul de las pantallas digitales.

Masaje de drenaje facial casero

El drenaje linfático facial es un masaje que ayuda a mejorar el aspecto del rostro, eliminando el cansancio y la congestión que suele localizarse, sobre todo, en la zona del contorno de ojos. La doctora Gema Pérez Sevilla, cirujana maxilofacial y experta en medicina estética facial, recomienda aprovechar ese momento que dedicamos a aplicarnos los cosméticos para realizar este tipo de drenajes y mejorar la microcirculación.

Seguro que has escuchado mil veces lo del drenaje linfático pero... ¿sabes exactamente en qué consiste? La linfa es una sustancia que se encuentra entre las células y que contiene nutrientes y que también recibe sustancias de desecho. Cuando hay un exceso de linfa fuera de su sistema linfático los tejidos aparecen más voluminosos e inflamados. Es lo que se popularmente llamamos retención de líquidos. Este problema solemos asociarlo al cuerpo pero también se produce en el rostro. Con el drenaje linfático lo que vamos a conseguir es movilizar la linfa y, por tanto, disminuir esa inflamación, eliminar toxinas acumuladas, mejorar la microcirculación. Todo ello se traduce en una mejora sustancial del aspecto de la piel.

Masaje facial con crema Dra. Pérez Sevilla

La doctora Gema Pérez Sevilla recomienda realizar movimientos firmes con una presión moderada. “En los párpados hay que dividir el ojo en dos partes, trazando una línea vertical que pase por la pupila. Hacia dentro de esta línea, el párpado drenaría en esa dirección interna, para luego buscar la zona de la mejilla y bajar hacia la clavícula. Hacia fuera de esta línea imaginaria, drenaríamos externamente hacia el ángulo de la mandíbula y hacia abajo en dirección a la clavícula", explica la especialista.

En la zona entre la nariz y el labio superior, la doctora recomienda “llevar la linfa hacia la parte central de la mejilla y, posteriormente, hacia el ángulo de la mandíbula para seguir bajando a la clavícula”. Por su parte, en la región labio inferior y del mentón masajearemos hacia los ganglios del cuello y el ángulo de mandíbula, para luego descender de nuevo a clavícula como en los casos anteriores.

Un entrenador personal en tu móvil

Los masajes faciales son un clásico pero podemos actualizarlos con nuevas herramientas. Un buen ejemplo es Facetoned que es una app para el móvil que ha revolucionado el mundo del gym facial con programas personalizados y clases semanales en directo y en diferido que se adaptan a cualquier edad. Toda una alternativa natural a tratamientos más invasivos como el bótox o las cirugías que además puedes realizar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Ejercicios de gimnasia facial Facetoned

Su técnica se basa en el pilates con ejercicios de resistencia para conseguir mantener un rostro joven. Para lograr este objetivo lo que se busca es tonificar y fortalecer los músculos faciales para prevenir la flacidez de la piel, mejorar la movilidad de las articulaciones y liberar tensión en mandíbula, cervicales y hombros y lograr resultados en poco tiempo.

Los ejercicios de FaceToned buscan soluciones las preocupaciones más habituales sobre el cuello, las mejillas, los ojos y la frente y lo consigue con un programa que es rápido, divertido y fácil de aprender. Este sistema además no crea una sola arruga ya que los entrenamientos no estresan tu piel sino que suaviza las líneas de expresión que se encuentran por encima de los músculos que se están trabajando. Los resultados empiezan a ser visibles a las dos semanas de comenzar con las rutinas y el precio de la suscripción es de 24,99€ al mes.

La técnica del Face Cupping

El Face Cupping es una revolucionaria técnica de succión a través de un utensilio especial con la que se estimula la circulación para revitalizar y refrescar la piel a la vez que se guían los nutrientes necesarios a su superficie. Otra de sus funciones es la eliminación de toxinas, lo que da como resultado una mejor en el aspecto del rostro. Los expertos recomiendan utilizar esta herramienta entre dos y tres veces por semana durante dos minutos y resulta más efectiva si la empleamos por la mañana.

Face Cupping engloba la acción, pero si nos centramos en la herramienta su nombre es Face Cup. Es un recipiente con función ventosa unido a un tubo de vidrio que entrará en contacto con la piel. You are The Princess es una de las firmas pioneras en lanzar al mercado este sistema en nuestro país y lo hace proponiendo dos tamaños para poder utilizar cada uno de ellos en diferentes zonas del rostro. El Face Cup grande sirve para zonas más amplias como el cuello, el óvalo facial, los pómulos y la frente, mientras que el formato pequeño es adecuado para la zona inferior de los ojos y la zona de las cejas.

Pack de dos Face Cup. PVP: 14.95€ You are The Princess

Siguiendo las recomendaciones de los expertos de la firma, la técnica de gym facial con una Face Cup se debe realizar de la siguiente manera:

Primero hay que limpiar en profundidad la piel del rostro para que no queden restos de maquillaje ni impurezas.

del rostro para que no queden restos de maquillaje ni impurezas. A continuación, se recomienda aplicar un sérum antes de realizar el masaje. Esto ayudará a que la piel absorba mejor el producto y también facilitará el deslizamiento de la herramienta.

antes de realizar el masaje. Esto ayudará a que la piel absorba mejor el producto y también facilitará el deslizamiento de la herramienta. Divide el rostro en dos con una línea imaginaria y, a partir de esta, trabajar siempre desde dentro hacia fuera.

y, a partir de esta, trabajar siempre desde dentro hacia fuera. Con una mano, hay que apoyar sobre la piel la parte de vidrio lo más cerca a esa línea divisoria mientras que con la otra mano se sujeta con uno o dos dedos la piel en la línea.

divisoria mientras que con la otra mano se sujeta con uno o dos dedos la piel en la línea. A continuación, apretar la ventosa para que succione la piel lo máximo posible y deslizar en las direcciones indicadas y, sin soltar la otra mano, estirar la piel succionada hacia el exterior.

lo máximo posible y deslizar en las direcciones indicadas y, sin soltar la otra mano, estirar la piel succionada hacia el exterior. En el contorno de ojos utilizaremos la ventosa más pequeña y lo haremos toques de succión, sin arrastrar.

Con este novedoso sistema se reafirma la tez, se alivia el estrés y se consigue un brillo natural. Además aumenta la circulación, se reduce la inflamación y se atenúan las líneas finas, rejuveneciendo y aclarando la piel facial.

¿Alguna vez has hecho gym facial? ¿Te animas a ejercitar estos músculos olvidados de nuestro cuerpo?