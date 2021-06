Cuando hablamos de tendencias siempre surge la misma pregunta: ¿cuál es el color de moda? Muchas veces no solo hay que hablar de los tonos que más se llevan, sino también de los estampados que, en algunas temporadas, pueden llegar incluso a tener aún más protagonismo que un determinado color. Si nos fijamos en esta primavera - verano, tenemos dos prints que son los favoritos para los fashionistas como son las rayas de estilo marinero y las flores en su versión más minimal y romántica. Pero hay mucha vida más allá...

Si quieres salirte de la corriente más popular, existe otros estampados que también son tendencia pero que no los veras de manera tan masiva por las calles. Estos dibujos, reservados únicamente para las verdaderas amantes de la moda, son más exclusivos y se necesita tener estilo para poder defenderlos.

Por un lado hablamos del estampado grafiti, un print de lo más callejero, urbano y juvenil que es la respuesta de la moda para olvidarnos por completo de los confinamientos que vivíamos hace un año en nuestros hogares. Las ganas por tomar las calles a cualquier hora, y pisar la casa solo para dormir, también se puede ver reflejadas en tu ropa durante las próximas semanas.

Otra de las mayores ansias que tenemos es la de consumir y, además, presumir de compras. Por ello no nos extraña que los logotipos vuelvan a estar de plena actualidad e invadan todo tipo de prendas y complementos. ¡Atención! Hablamos de invadir. Si realmente quieres sumarte a la moda, no bastará con llevar un logotipo visible, la tendencia es el estampado multilogo, es decir, un icono repetido hasta la saciedad en un mismo diseño.

Si te has dado cuenta que en tu armario no cuentas ni con uno, ni con otro estampado... tranquila, aquí estamos en Vozpópuli para darte las claves para que actualices tu vestidor con las prendas estampadas que más van a dar que hablar esta temporada.

El estampado grafiti

Hace ya mucho tiempo que debimos de dejar de lado la idea de que el grafiti era un acto vandálico. Hoy día es un nuevo estilo artístico que está igual de bien valorado que otras disciplinas, y nombres como Banksy o Keith Haring lo demuestran. El arte es una de las clásicas fuentes de inspiración para firmas y diseñadores así que no tenemos que sorprendernos al ver que esta temporada los grafitis inunden todo tipo de diseños. Bastaba con echar un vistazo a las grandes pasarelas, con desfiles como los de Chanel, Vuitton o Isabel Marant, para vaticinar que el arte más callejero era una de las mejores inversiones.

Una buena manera de introducirse en el arte del grafiti es eligiendo un vestido con este estampado. Al tratarse de un print informal y urbano, lo mejor es mezclarlo con diseños juveniles y desenfadados, que, además, resultan perfectos para el verano. Selecciona prendas de algodón, de manga corta o tirantes, y combínalas con detalles que recuerden al estilo hip hop como deportivas o riñoneras. Si eliges bien, será tu vestido favorito para el día a día hasta el próximo septiembre.

THE KOOPLES Vestido negro con lazo. PVP: 235€ // LOLITAS & L Vestido rosa estampado. PVP: 80€

Una alternativa a los anteriores vestidos es elegir un total look compuesto por dos prendas que compartan el mismo estampado. Seguiremos con la estética urbana con prendas sencillas de estilo deportivo y nadie podrá impedir que a la pareja de camiseta y falda (o pantalón) añadas una tercera prenda como la sudadera, una de las prendas reinas de esta temporada y que encaja de maravilla con este tipo de prints.

Camiseta corta negra. PVP: 85€ // Sudadera blanca con capucha. PVP: 150€ // Minifalda estampada. PVP: 125€ The Kooples

Las tendencias no son excluyentes entre sí, es decir, si nos decantamos por una no tenemos que darle la espalda al resto. Por este motivo te invitamos a jugar al póker trendy y combinar varias tendencias en un único 'outfit'. Con el estampado grafiti, la mejor escalera de color la conseguirás eligiendo modas de estilo juvenil como los cortes crop top en camisetas y sudaderas o las aberturas en los vestidos, pantalones o bodys. ¿Un as de debajo de la manga? Utilizar los tonos favoritos de la temporada como el rosa, los neones o la combinación del blanco y el negro.

THE KOOPLES Top con estampado tie dye. PVP: 95€ // BERSHKA Body blanco. PVP: 15.99€ // JIJIL Camiseta con print. PVP: 69.60€

No solo de prendas bebe el estampado de grafiti, también merece que nos detengamos en los accesorios ya que podemos dejar nuestra huella en las calles caminando por ellas con complementos que puedan camuflarse con las paredes más pintadas de la ciudad. En cualquiera de sus formas, tamaños y categorías, el bolso es el accesorio que mejor te servirá de lienzo en blanco sobre el que expresar tu talento artístico.

B. FLORENCE Bolso negro. PVP: 310€ // GUESS Mochila blanca estampada. CPV // B. FLORENCE Bolso verde militar. PVP: 240€

Un logo, dos logos, tres logos... ¡multilogo!

Pasamos de un estampado a otro, pero mantenemos nuestra vista bien fija en los bolsos ya que, si hay un estampado que este tipo de accesorios defienda con maestría, ese es el print multilogo. La razón principal de esta buena conexión es que los bolsos son una de las piezas top ventas de las grandes firmas, toda una inversión de la que cualquier clienta quiere presumir allá por donde va.

GUESS Bolso marrón con correa rosa. CPV // PINKO Bolso blanco estampado. PVP: 350€ // TOMMY HILFIGER Cartera multicolor. PVP: 114.90€ // ROBERTO VERINO Bolso marrón. PVP: 295€

Pero ojo, esta temporada el universo del bolso va a encontrar a un duro competidor en el terreno del calzado. Aunque es verdad que son dos rivales con un claro favorito, el print multilogo viene arrasando fuerte en los zapatos porque este año invade todo tipo de diseños, ya no solo los más clásicos como salones o sandalias, sino que los podrás encontrar también zapatillas, cuñas, chanclas, plataformas...

GUESS Sandalia rosa con plataforma. PVP: 129€ // REPLAY Bota deportiva. PVP: 99€

Cuando hablamos del estampado multilogo no es necesario que este print inunde por completo el tejido de la prenda. Hay otra fórmula, que también está causando furor, que es un detalle también estampado con varios logos en forma de cinta que adorne los diseños. Los podemos encontrar en todo tipo de complementos y es una alternativa más discreta y combinable que las vistas hasta ahora.

REPLAY Chancla de doble tira. PVP: 79€ // ICE PLAY Bolso amarillo PVP: 125€ // TOMMY HILFIGER Shopper estampado. PVP: 125€ // KARL LAGERFELD Sandalia ugly negra. PVP: 225€

Es cierto que si bien el print grafiti se hacía más protagonista en prendas de vestir, los logos encuentran su habitat natural en el campo de accesorios. Este detalle no impide que también hagas una apuesta por las parejas y combines dos (y no más) complementos con el mismo estampado. La pareja bolso y zapato ya está un poco desfasada así que busca alternativas en otros elementos como pañuelos, sombreros o calcetines.

Sombrero tipo pescador. PVP: 550€ // Cartera estampada. PVP: 950€ Fendi

Finalmente le llega el turno a las prendas, porque los logotipos no hacen distinciones y buscan publicitarse en todo tipo de diseños. Si hablamos de ropa, el multilogo se hace presente en diversas opciones, desde una única imagen en formato XXL, en el que tiraremos de un aspecto vintage que nos haga regresar a la década de los 90, hasta varios logotipos a lo largo del modelo. Otra opción son los miniprints, donde la imagen se hace tan pequeña y repetitiva que apenas es apreciable a simple vista convirtiéndose en un dibujo más.

MOD WAVE MOVEMENT vestido negro de tirantes. PVP: 109€ // TOMMY HILFIGER Vestido camisero. PVP: 189€ // CHAMPION (en Amazon Fashion) Camiseta rosa estampada. PVP: 27,50€ // GUESS Bañador marrón. CPV

Los logotipos no solo tienen que ser el nombre de la marca. Las firmas, sobre todo las más exclusivas, también suelen contar con iconos que son símbolos que se convierten en la seña de identidad de la casa. Muchas veces este dibujo es la inicial (o iniciales) de la marca, como el famoso símbolo de Chanel o de Loewe, y en otras una imagen completamente distinta, como la icónica medusa de Versace.

TOMMY HILFIGER Camiseta con estampado de escudos. PVP: 90€ // MIRTO Pañuelo con iniciales. PVP: 139€ // GUESS Zapatilla marrón. PVP: 85€ // REPLAY Bolso blanco. PVP: 129€

Para terminar, te ofrecemos la oportunidad de sumar las dos tendencias en estampados a la vez. Como el grafiti está tan de moda, muchas firmas han decidido transformar su logotipo en este tipo de estampación por lo que esta temporada no nos va a ser difícil encontrar diseños estampados con el multilogo de la marca en su versión más callejera.

Blusa con volantes. PVP: 59.95€ // Falda estampada. PVP: 69.95€ // Camisa con bolsillos marrones. PVP: 49.95€ Benetton

¿Cuál va a ser esta vez tu elección? ¿Te sumas a pintar tu outfit con lo último en grafiti o eres más de promocionar el logotipo de tu firma favorita?