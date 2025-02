Un amigo de Frank Cuesta, Oliveira, da la última hora tras su detención: "Es una movida gorda. A mí me huele mal"

El amigo de Frank Cuesta, Javi Oliveira, ha dado la última hora y todos los detalles después de que Frank Cuesta, de 53 años, fuera detenido este jueves en Tailandia acusado de posesión ilegal de especies protegidas, por el que podría enfrentarse a una condena de hasta cinco años de prisión. En su Santuario Libertad, tenía nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón de pico de pato sin ninguna documentación oficial que acredite su posesión, según comunicó el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación. Este viernes, Frank Cuesta, que actualmente está en tratamiento para su cáncer, ha declarado durante unas tres horas esta mañana en la comisaría de Lao Khwan y se prevé que este sábado sea trasladado al tribunal provincial de Kanchanaburi, donde el juez valorará la posibilidad de otorgarle la libertad bajo fianza.

La detención se produjo tan solo un día después de que Cuesta, conocido también como 'Frank de la jungla', comunicara a sus fans, en su canal de Youtube, que iba a abandonar Tailandia y su santuario debido a problemas legales y conflictos, que según el herpetólogo, podrían llevarle incluso a la cárcel. “Va haber varios cambios en el santuario. Sabéis que estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo”, explicó Cuesta, conocido por su activismo en contra del tráfico ilegal de animales. “Ya os iré contando según lo que vaya pasando porque no sé cómo va a terminar todo, pero hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen del país y de que, para evitar problemas, llegue a un acuerdo y me tenga que ir de Tailandia”, contó hace unos días dejando sorprendidos a sus fans.

Debido a la mala relación que tiene con su exmujer, Yuyee, madre de sus tres hijos, muchos han pensado que detrás de la detención de 'Frank de la jungla' podría estar la exmodelo y cantante, que se casó el pasado mes de agosto con su novia Chris Korn. A día de hoy, los dos continúan en una guerra judicial. La exmujer de Frank Cuesta, Yuyee, le ha puesto tres querellas. Le ha acusado de fraude fiscal, trabajo ilegal, daños a su honor e ilegalidades con los animales del santuario. Unas demandas que podrían complicarle la situación ahora al naturalista español.

Desde que se produjo el divorcio, Yuyee no ha parado de demandar a Frank por diferentes causas y ponerle problemas, sobre todo con el Santuario Libertad. Como este estaba a nombre de ella, ya que los extranjeros no pueden ser propietarios en Tailandia, Yuyee le pidió 3.500 euros mensuales de alquiler o un millón de euros para que él se lo comprase. Al final, llegaron a un acuerdo económico el pasado mes de agosto, que él consideraba “un chantaje, pero legal”, 250.000 euros en total repartidos en cuatro entregas. Ambos acordaron que cuando su hijo mayor, Zorro, cumpliese los 18, el santuario pasaría a ser propiedad de este, pero al final, no se cumplió el trato.

Cabe recordar que Yuyee fue condenada a 15 años de prisión por un delito de tráfico de drogas aunque al final solo estuvo seis años gracias a la incansable lucha legal de su entonces pareja Frank quien siempre creyó que su detención por una represalia por su lucha contra el tráfico ilegal de animales en el país ya que cuando la detuvieron en el aeropuerto de Don Mueang, situado al norte de Bangkok, en 2012, solo llevaba 0,005 gramos de cocaína.

Yuyee, ex de Frank Cuesta, se casó con su novia, Chris Korn

Todos lo detalles de la detención de Frank Cuesta y quién está detrás

A pesar de la mala relación, el youtuber Javi Oliveira, amigo de Frank, que pudo hablar con él cuando ya estaba en prisión, asegura que detrás de su detención no está su exmujer, Yuyee, aunque adivierte que las tres querellas que tiene pendientes, podrían complicarle aún más la situación en la que se encuentra. “Esta es una nueva denuncia en la que se supone que no tiene nada que ver Yuyee. Resulta que alguien que ha estado con Frank, entendemos que seguramente ha estado en el santuario o que lo ha visitado, pues manda unos emails a la policía, donde denuncia que ahí hay algunas especies de animales que se supone que no se pueden tener”, ha explicado en un vídeo que ha publicado en X, antes Twitter.

Después, Oliveira ha continuado diciendo: “A mí esto sinceramente me llama mucho la atención porque él nunca ha ocultado ni escondido las especies que tiene en el santuario. No solo él ha hecho vídeos con esos animales que ha rescatado, sino que han visitado el santuario un montón de personas muy conocidas con las que se ha grabado vídeos, se han hecho fotos... En ese sentido, por lógica, entiendo que Frank estaba tranquilo con que estaba cumpliendo los requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Que de reprente esas licencias que tenía y requisitos se los quitan y denuncian. O se los han quitado y han denunciado o primero, le han quitado la licencia y luego se ha ido la policía a hacer esta redada, algo así ha sido”, ha comentado.

El amigo de Cuesta advirtió: “Igualmente, la cosa está preocupante. Tiene tres procedimientos con juicios la semana que viene y en Tailandia las leyes son diferentes. Lo que aquí puede pasar desapercibido allí no", comentó en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez, en alusión a las demandas que le ha puesto su exmujer, Yuyee.

Hoy viernes, en 'El programa de Ana Rosa', Oliveira ha dado más detalles. Ha señalado que Cuesta ha sido víctima de la denuncia de alguien de su entorno y que él tiene claro quién ha sido pero no ha querido dar el nombre. “Resulta que alguien que ha estado en el santuario con Frank manda unos emails a la policía donde denuncia que hay unas especies de animales que no se pueden tener”, ha señalado en el programa de Ana Rosa Quintana este viernes. “Es una denuncia de alguien que ha estado con él y habrá aportado grabaciones. Estamos seguros que es alguien del entorno”, ha incidido.

Momento de la detención de Frank Cuesta

Última hora de Frank Cuesta tras su detención en Tailandia

El youtuber Javi Oliveira, ha dado la última hora de Frank Cuesta que se encuentra en prisión. “Frank está detenido, esto no tiene que ver con los otros tres procedimientos que tiene con Yuyee. Frank puede que salga con una fianza y de explicaciones si puede. Yo realmente no las tengo todas conmigo porque Tailandia tiene una legislación muy dura. Aquí en España no hubieran actuado así de rápido, se hubiera admitido a trámite o no... pero allí las cosas funcionan de otra manera más estricta. Entonces, a Frank lo llevan a la comisaría y lo detienen. Está ahora mismo durmiendo allí, en el suelo, y la familia [sus hijos], le tiene que estar acercándole comida. En las próximas horas se verá si sale con fianza o no sale”.

El youtuber ha seguido dando más detalles: “Él no sabía que lo iban a dejar ahí detenido porque él me dijo: ‘Te cuento luego cuando ya termine’. Después de ver que ya se estaba filtrando he decidido explicaros lo que está pasando antes de que se tergiverse, etc. Y esto que están intentando hacer... Yo hay cosas que no os voy a contar ni comentar porque prefiero que lo haga él pero sí es verdad que el movimiento de hoy, para mí, ha sido descaradísimo, lo digo porque ya hay gente que ha estado en el santuario, que lleva meses escribiéndome intentado meterme mierda de Frank, lo han grabado, un montón de cosas... Entonces, a mí me ha llamado personalmente mucho la atención que, a la vez que Javi El Pelucas, que es la cuenta que ha publicado esto, esas mismas personas me contactan, moviendo el mismo post que ha publicado Javier El Pelucas, no me refiero al tuit, sino a un post que ha publicado hace 5 horas la policía de Tailandia, que ha publicado el parte”.

Javi Oliveira ha sentenciado: “Esto una movida gorda. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las querellas de Yuyee. ¿Que ella se habla con esta gente que ha mandado estos emails e historias? A ver... Es que son informaciones que son muy concretas y que le llegan a Javi El Pelucas de la misma manera que le llegaron hace una semana y además bien escrito, con todos los datos, incluso con los papeles del terreno la semana pasada. Me parece una barbaridad”.

El amigo de Frank Cuesta ha dado más detalles de las personas que estarían detrás de la detención de Frank: “Él tiene un grupo de personas que no le quieren, vamos a llamarlo así, personas que están dispuestas... con esto no justifico si tenía todo en regla o no, eso cuando él salga que lo explique porque esto es algo nuevo, él mismo no se lo esperaba. Pero es verdad que tiene a gente que ha estado con él o que ha estado de visita en el santuario, que no están contentas con él y están haciendo este tipo de cosas, mandando informaciones a cuentas como a Javier El Pelucas y cosas por el estilo y a mí me parece una barbaridad”.

Javi Oliveira ha continuado diciendo: “Si os vaticino algo es que se va a liar bien tocho, no sé si para bien o para mal para Frank pero se va a liar y hay cosas que me parecen muy feas, que estoy viendo. Hay cosas que no estoy comentando porque no quiero opinar de momento. Frank ahora mismo está en prisión desde anoche y no sabemos muy bien todavía si saldrá en algún momento. A mí me huele mal porque allí las cosas son muy estrictas, no tienen el mamoneo que se tiene aquí en España. Allí tú debes algo a Hacienda o cobras algo en negro, cualquier cosa que aquí sería administrativa, allí te meten en la cárcel pero rapidito y si la policía ya ha avisado que tiene plan de meterlo por lo menos una semana mientras investiga y tiene el juicio la semana que viene por las otras tres querellas [de Yuyee], la verdad es que está la cosa muy complicadac

Por último, en el vídeo, ha comentado: “Tengo que deciros una cosa muy triste, que se yan llevado a algunos animales ya, a Plexi, ya no está en el santuario. Las nutrias no están en el santuario. Espero que haya gente disfrutando de esto porque sé que hay gente a la que esto le hace feliz y nada, gozadlo“.

Javi Oliveira, amigo de Frank, desvela los detalles de la detención

Por qué Frank Cuesta está detenido

Según se ha conocido, la policía tailandesa recibió un aviso anónimo a través de un correo electrónico, donde se indicaba que un extranjero estaba en posesión de especies protegidas sin los permisos correspondientes. Tras recibir la denuncia, los agentes registraron la propiedad de Cuesta y el santuario, y procedieron a su detención.

El youtuber Javi Oliveira dio más detalles de lo que ha pasado después de que Frank Cuesta fuese detenido. “Lo que la policía comunica es que hay un e-mail, hace un par de semanas, de alguien que denuncia la situación. Yo pienso que hay una persecución detrás, independientemente de que Fran tuviera las cosas reguladas o no, que eso ya lo aclarará él perfectamente cuando salga. Son informaciones que salen de dentro del santuario y de gente que ha podido convivir con él o visitarle, y además con grabaciones y fotografías”, explicó en 'Horizonte'.

Oliveira se mostró extrañado de que Frank Cuesta haya sido detenido ahora ya que se trata de un santuario que tiene 100 hectáreas, es visible y no está escondido y ha recibido muchas visitas de youtubers que lo han mostrado en vídeos que se han hecho virales. “Me sorprende muchísimo que esta persecución sea, y esta detención, sea justamente ahora”, sentenció. Cabe recordar que, en el santuario de Frank, viven varias especies de animales, muchas de ellas rescatadas del tráfico ilegal.

El youtuber continuó diciendo: “A mí esto me llama mucho la atención porque Frank nunca ha ocultado las especies de animales que tiene. Él ha hecho vídeos con ellos rescatados, y también han ido muchas celebridades conocidas que se han hecho fotos y vídeos. Frank estaba tranquilo porque estaba cumpliendo con esos requisitos, pero se supone que esa licencia que él tenía se la han quitado y le han denunciado, y luego ha ido la policía y ha hecho esta redada”, comentó.

Después, el youtuber contó en el programa de Iker Jiménez cómo se enteró de la detención de Frank Cuesta, que fue en plena transmisión en su canal de YouTube. “Yo estaba en directo en mi canal y él suele entrar por las noches a comentar sobre el tema que estemos hablando. Cuando, de repente, ayer me manda un mensaje. Yo me esperaba que era algo como todos los días, normal y corriente, pero no, lo estaban deteniendo. Le habían hecho una redada en el Santuario. Había como 20 o 30 policías y se han publicado en Tailandia ya los vídeos donde revisan todo el santuario, encuentran las especies y demás”.

El Departamento de Parques Nacionales de Tailandia publicó en redes sociales que “una persona no identificada estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso”. Aunque no dieron su nombre y pixelaron su rostro, se veía en las fotos que publicaron que era Frank Cuesta.

Tras la inspección, decretaron que Frank Cuesta ha violado la Ley de Conservación y Protección de la Fauna Silvestre de 2019 tailandesa y se encuentra en una comisaría de Lao Khwan, en la provincia de Kanchanaburi.