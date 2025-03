Tenso rifirrafe entre Frank Cuesta y su examiga Cristina Seguí: “No me vuelvas a amenazar en tu vida” 

Frank Cuesta, de 53 años, no está pasando por su mejor momento. Tras ser detenido por la policía tailandesa el pasado 27 de febrero acusado de posesión ilegal de animales salvajes protegidos y puesto en libertad bajo fianza dos días después, este jueves se ha enfrentado a un juicio complicado por una de las tres querellas que le ha interpuesto su exmujer, Yuyee Alissa, madre de sus hijos.

La detención se produjo después de que la policía recibiera una denuncia anónima, que alertó de que había animales en el santuario de Frank sin los permisos adecuados. Después de que muchos señalaran a Yuyee de estar detrás, el herpetólogo señaló que ni su exmujer ni su pareja, Chris Korn, han tenido nada que ver, al igual que “Cristina, Chi o Noelia”, que también “están fuera de todos estos procesos”.

Ahora, también ha hablado de la que era su amiga Cristina Seguí, cofundadora de Vox, a quien acusa de haberle amenazado con denunciarle a través de un correo electrónico, según su versión. A pesar de lo sucedido, Frank Cuesta ha querido aclarar que está fuera de este asunto judicial y no está detrás de la demanda ni de su detención.

Tenso rifirrafe entre Frank Cuesta y su examiga Cristina Seguí

En un directo que hizo ‘Frank de la Jungla’ en Youtube, que después fue eliminado, hizo públicas las tensiones que existían en su relación con Cristina Seguí. “Que quede bien claro que yo no tengo un problema con Cristina. Simplemente teníamos una relación de puta madre, de amistad, señores, de amistad, que se fue distanciando. Me lo pasaba de puta madre grabando cosas porque le encantan los bichos, entonces es una persona que yo quiero mucho pero que viva su vida, que esté tranquila, que haga sus historias pero yo no me voy a callar la boca cuando me siento atacado sin necesidad”, dijo en una conversación con su amigo Javi Oliveira, para después advertir: “Pero Cristina, no me vuelves a amenazar en tu vida”, dijo tajante.

La gota que colmó el vaso fue cuando él compartió un problema reciente. Según contó Frank Cuesta, este recibió un correo electrónico de Cristina Seguí, la semana pasada, tras salir de la cárcel; en el que habría puesto supuestas “amenazas de denuncia”. “Si me quieres poner esa querella, me la pones. No vamos a volver a ser amigos, así que tú en tu casa y yo en la mía”, señaló, dejando claro que su amistad con Cristina Seguí se había roto.

Después, Frank Cuesta comentó: “Ahora especularán, yo he dicho lo que tenía que decir y se acabó. El que quiera pelear que pelee, pero yo no voy a pelear ni a vivir con angustia ni con amenazas de nadie”.

Frank Cuesta y Cristina Seguí eran amigos

Durante su conversación con Oliveira, Frank Cuesta continuó explicando: “Ella decía en el directo de Arrabal: ‘Hombre, es fácil, descuelgas el teléfono y me llamas’. Pues señora, esperas dos días y me mandas un mensaje, no me mandas un email, ya está’. Que sea una confusión, que lo haya hecho ella mal o yo, me da igual”.

Tras las declaraciones de Frank Cuesta, Cristina Seguí se ha pronunciado en las redes sociales. “Estaría muy bien que los medios que viven de enmierdar con vidas ajenas, dejaran de especular y llamaran por teléfono. El día 18 de febrero se hacían videos culpando a la ex mujer de Frank Cuesta, dos días después a ‘personas importantes de Tailandia’, después con una trabajadora que ha sido linchada y amenazada de muerte. Hoy me toca a mí. Esto es lo que se dijo anoche. Compraros una puta vida”, ha escrito la cofundadora de Vox junto a un vídeo, que es un fragmento de la conversación entre Frank Cuesta y Javier Oliveira, comentado anteriormente.

Cristina Seguí carga contra Frank Cuesta

También han denunciado a Paloma, compañera de Frank Cuesta

Frank Cuesta también comentó que ha tenido que enfrentarse a un nuevo problema tras su detención, los agentes de inmigración acudieron días después. “Hoy temprano han venido 2 agentes de inmigración a comprobar que la visa de Paloma estaba bien”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El herpetólogo explicó que el día que la policía acudió al santuario y él acabó detenido, ya habían comprobado esta documentación. “Ya la vieron la semana pasada cuando estuvieron por el tema de las nutrias, pero al recibir esta semana una nueva denuncia sobre su posible situación irregular, han venido para certificar oficialmente que su visa está totalmente en regla y para decirle que esté tranquila”.

Después, Frank Cuesta advirtió de que algo extraño está pasando. “Hasta ellos han dicho que está pasando algo raro aquí”, ha señalado dando a entender que estas denuncias podrían formar parte de una campaña de desprestigio contra él.

Cuando Javier Oliveira le preguntó quién cree que está detrás de estas denuncias, Frank Cuesta comentó: “¿Pero cómo voy a decir quién es? Que llevo 27 años aquí, tengo enemigos de parte de traficantes, una persona que me ha estado dando animales hasta hace poco que era un tío muy poderoso y de repente no me ha dado ningún animal y pasan estas cosas. No se sabe quién es, lo que se sabe es que yo digo que me voy del santuario y al día siguiente vienen tres cuerpos de policía diferentes”.

Frank Cuesta también rompe su relación con Chi

El presentador también habló de otra relación de amistad que había llegado a su fin, con Chi, quien durante años fue su amigo y un gran apoyo en el Santuario. “Es libre para denunciarme”, dijo. Después se lamentó haber llegado a esa situación después de todo lo que ha hecho para protegerle y mantener su anonimato. “Conozco tu nombre de milagro. He editado vídeos y directos para que no se te viera ni un tatuaje ni un poco de la cara, porque sabía lo vital que era para ti el anonimato. Y ahora, me encuentro con que me amenazas”, señaló.

Frank Cuesta continuó hablando de Chi. “Este lugar era para ti, y si dejaras esa idea de lado, podrías estar aquí al mando”, comentó, para después mostrar su dolor por todo lo que está pasando. “Puedes intentar destruirme y sacar la verdad, como dices, que la alfombra está llena de mierda. Nos conocemos hace 10 años, eres la persona con la que más tiempo he pasado, el único amigo que he tenido, y ahora vienes con estas mierdas...”, dijo, afectado por la dolorosa situación.