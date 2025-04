Así se encuentra Frank Cuesta tras ser ingresado de urgencia por el ataque de una cobra venenosa

Frank Cuesta vuelve a acaparar todas las miradas. Y en esta ocasión, nada tiene que ver con la reciente detención que vivió hace unas semanas en Tailandia por posesión ilegal de animales salvajes protegidos, ni por la batalla abierta que desde hace tiempo mantiene con su exmujer, Yuyee. En esta ocasión, el presentador y herpetólogo, conocido como Frank de la Jungla, centra la atención tras ser ingresado de urgencia por el ataque de una cobra venenosa que ha puesto en juego su salud.

Así lo desveló hace unas horas su amigo y creador de contenidos Javi Oliveira, quien dio los primeros datos de lo ocurrido. “Frank Cuesta se encuentra en el hospital en estos momentos tras la mordedura de una cobra escupidora” apuntó en su perfil de Instagram, donde publicó una imagen del youtuber en el hospital en la que se le podía ver con la cara inflamada, y desde donde poco después, actualizó su estado de salud. “Frank Cuesta está estable y fuera de riesgo, ya le han subido a planta”, escribió en redes sociales, donde también aseguró que “los médicos están alucinando con la resistencia que tiene Frank al veneno”.

Y es que Frank Cuesta, ha sido atacado por una agresiva serpiente que habita en el sudeste asiático, en países como Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, y que es capaz de proyectar su veneno desde una distancia de hasta dos metros. Una sustancia neurotóxica que suele causar irritación en los ojos y que puede llegar a causar ceguera. Además, si el tóxico se filtra a través del lagrimal a otros conductos internos y llega a la sangre, puede llegar a ser mortal.

El estado de salud de Frank Cuesta tras la picadura de una cobra venenosa en Tailandia

Afortunadamente, Frank Cuesta se encuentra fuera de peligro, tal y como desvelaba su novia, Paloma Ramón, horas más tarde: “Ya han pasado las 24 horas desde el envenenamiento, así que ya no hay peligro dentro del sistema central. Nos han dado varios productos para los ojos y ya está en casa. Tendrá que ir a hacer curas varios días”. Un tranquilizador mensaje tras el que el propio Frank Cuesta ha hablado.

“Salí ayer del hospital tras permanecer 24 horas en observación para asegurarme que el veneno no ha llegado a la sangre” ha explicado el herpetólogo a EFE en una conversación telefónica, en la que el presentador ha señalado que la inflamación de los ojos provocada por el veneno de la cobra ha remitido, y ahora tendrá que someterse durante dos semanas a un tratamiento, con gotas y cremas, antes de visitar a un oftalmólogo.

Según ha relatado Frank Cuesta a la citada agencia, una persona llamó a la puerta de su santuario de animales para avisar que había visto una cobra. Pensando que se trataba de una cobra monócula, parecida a la escupidora pero sin la habilidad de expulsar el veneno, el presentador fue dispuesto a capturarla. Fue entonces cuando el reptil le lanzó la toxina que le ha llevado directamente al hospital, donde ha sido tratado.

Tras recibir el alta, Frank Cuesta se recupera de este incidente que, afortunadamente, ha quedado solo en un susto. Eso sí, por el momento no ha aparecido en redes sociales, escenario que, tal y como anunció, ha decidido abandonar. Fue hace apenas unos días cuando el presentador publicó un video en YouTube explicando el porqué de su retirada. Una decisión que ha meditado mucho tras unos meses en los que asegura haber sido objeto de amenazas, acoso y problemas legales en Tailandia.

“Yo tengo que dar un paso atrás. No porque quiera o porque sea necesario, sino porque no estoy donde tengo que estar ahora mismo; ni en mi mente, ni en mi ilusión, ni en mi motivación” explicaba Frank Cuesta, quien apuntaba: “Voy a dejar de estar de cara al público, de cara a la gente, en redes sociales, vídeos… porque está afectando muchísimo, Ya os digo, yo lo que quiero es intentar limpiar todo esto y cuando pueda o cuando me peguen la patada… salir de aquí”.