Frank Cuesta se pronuncia sobre si su exmujer, Yuyee, ha tenido algo que ver con su detención o no

Frank Cuesta fue detenido en Tailandia el pasado jueves 27 de febrero por presunta posesión de vida silvestre protegida en su Santuario Libertad y dos días después, tras 48 horas en el calabozo, fue puesto en libertad bajo fianza tras comparecer en el Tribunal Provincial de Kanchanaburi, en el centro de Tailandia. Durante la operación policial, las autoridades tailandesas encontraron nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato “sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición”, motivo que provocó que ‘Frank de la jungla’ acabara arrestado.

La policía tailandesa acudió al santuario y lo registró tras recibir una denuncia anónima. Debido a la guerra judicial que tiene con su exmujer, Yuyee Alissa, madre de sus hijos, fueron muchos usuarios los que apuntaron hacia ella. Tras la batalla en los tribunales que mantuvieron Frank y Yuyee por la titularidad del santuario, después se sumó que ella le puso tres denuncias a Cuesta, acusándole de fraude fiscal, trabajo ilegal y daños a su honor e ilegalidades con los animales del propio Santuario.

Frank Cuesta habla de si su exmujer, Yuyee, tiene que ver o no con su detención

Tras la polémica, Frank Cuesta se ha pronunciado y ha querido aclarar si su exmujer, Yuyee, tiene algo que ver con su detención o no. “Ni Yuyee ni su pareja [Chris Korn] tienen nada que ver en esto”, ha escrito en su perfil de X, antes Twitter, queriendo zanjar así los rumores. Unas palabras que han sorprendido mucho dada la mala relación que tienen.

También ha aprovechado para aclarar en otro tweet otras personas que tampoco están detrás de su detención. “Se han estado señalando a algunas personas como Cristina, Chi o Noelia y tengo que deciros que están fuera de todos estos procesos. Os pido por favor que dejéis de acosarlos en las redes, porque no tiene ningún sentido”. En otro tuit, el herpetólogo también despejó dudas sobre otra persona más: “No os hagais pajas mentales... Pablo no tiene nada que ver con lo que está pasando”.

Por el momento se desconoce cuál será la sentencia definitiva que interpondrá a Frank Cuesta el Tribunal Provincial del Kanchanaburi, pero el naturista podría enfrentarse desde a una prisión prolongada hasta a una eventual deportación.

Frank Cuesta está en libertad bajo fianza

La exmujer de Frank Cuesta, Yuyee, rompe su silencio

Tras el revuelo suscitado tras la detención de Frank Cuesta, Yuyee se ha sentido señalada y criticada por muchas personas que le han acusado de estar detrás. Por ello, la exmujer del herpetólogo se ha pronunciado públicamente y ha anunciado que tomará acciones legales contra su exmarido por las “afirmaciones falsas” que ha difundido en Internet sobre ella, tales como “que rompí la familia o lo chantajeé, entre otras cosas que dijo sobre mí. Le he dicho que pare y no lo hizo”, ha explicado la exmodelo y cantante.

Después, ha aclarado que ella no ha tenido nada que ver con la detención de Frank Cuesta. “No hago el anonimato y no tengo ningún odio contra él como para hacer esto”, como le han recriminado varios usuarios en las redes sociales. “Una vez más, no está diciendo quién, pero insinúa que soy yo. ¿Hasta qué deberían dejarme en paz aquí? Ya basta de hablar de toda la culpa”, ha señalado, desmintiendo así las acusaciones que se están vertiendo contra ella”, ha sentenciado.

La exmujer de Frank Cuesta, Yuyee, también ha hablado de la situación de acoso que sufre en redes sociales. “Cada vez que abro Instagram, veo a personas que no saben ni la mitad de la verdad maldiciéndome y amenazándome. ¿De verdad crees que puedo hacer todo esto? Es realmente absurdo. Me estoy dejando de esto y es un desafío no explotar. Una vez más, gracias por tu amable comentario”, ha escrito en el comunicado.