Las polémicas fotos de la princesa Leonor en bikini en una playa: todo lo que se sabe y la preocupación en Zarzuela

Con dos días de adelanto, la princesa Leonor ha llegado a la ciudad de Punta de Arenas, en el extremo sur de Chile, a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la tercera parada que hace en América en una larga travesía que está dando mucho de qué hablar.

Fue el pasado 11 de enero cuando la princesa Leonor zarpó del puerto de Cádiz para embarcarse en una de las mayores experiencias de su vida. Un crucero de instrucción a bordo del navío de La Armada, que tras recalar en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, cruzó el Atlántico para atracar primero en Brasil y luego en Uruguay. Dos escalas en las que la rpesencia de la hija de los reyes Felipe yu Letizia ha dado mucho de qué hablar.

Y es que, si su presencia en Salvador de Bahía nos dejó las imágenes de la princesa Leonor disfrutando de una fiesta precarnavales, ahora su parada en Montevideo la que acapara la atención por la posibilidad de que haya sido fotografiada en bikini.

Tras Brasil y Uruguay, la princesa Leonor ha desembarcado en Chile. Foto: Casa Real

Todo lo que se sabe de las fotos de la princesa Leonor en bikini en Uruguay y la preocupación de Zarzuela

No es la primera vez que se especula con la existencia de unas fotografías de la princesa Leonor. Así ocurrió hace unas semanas con las supuestas imágenes de la heredera al trono besándose con un compañero de las que nunca más hemos vuelto a saber. Así, son muchos los que ahora especulan con estas fotos, en las que se vería por primera vez a la hija de los reyes Felipe y Letizia en bikini.

“Dicen que hay fotos de la princesa Leonor en bikini o en bañador en Montevideo” ha señalado el periodista Martín Bianchi en el programa ‘Hoy por Hoy’, donde ha apuntado: “Escuché la semana pasada a nuestra compañera Lorena Vázquez, que comentaba este tema y me llamó la atención que nadie más hablaba de este asunto, entonces pregunté a compañeros de profesión y parece ser que sí, que hay unas fotos, hechas en traje de baño de Leonor, todavía cuando estaban en Uruguay, rodeada de sus compañeros”.

Además, según ha señalado el periodista, la posible existencia de estas imágenes no habrían sentado nada bien en Zarzuela, donde “han saltado las alarmas”, tal y como ha apuntado Àngels Barceló: “En palacio no gustó nada este asunto de que se hicieran estas fotos aunque no se han publicado”.

Por el momento, nadie ha podido dar más detalles de estas supuestas imágenes, ni existe el testimonio de nadie que las haya podido ver. Además, se especula con la posibilidad de que nunca vean la luz, al menos en nuestro país. “Alguien tendrá las fotos. O no se pudieron vender o alguien las compró y las guardó en un cajón” ha explicado Bianchi, deslizando también la posibilidad de que ningún medio español quisiera comprarlas: “¿Quién se atreve?”.

La princesa Leonor pudo ser fotografiada en una playa de Montevideo. Foto: Casa Real

Las imágenes en bikini de la reina Letizia que tanto dieron que hablar

Como es de imaginar, la supuesta existencia de unas imágenes de la princesa Leonor en traje de baño ha causado un auténtico revuelo. Y es que, a pesar de tratarse de una situación normal y natural, la protección que se hace de la intimidad de los miembros de la familia real convierte esto en algo novedoso.

Como también lo fue la publicación de las imágenes de la reina Letizia en bikini. Unas fotografías que vieron la luz en la revista ‘¡Hola!’ en el año 2007 y que, tal y como señalaron por entonces, provocó una crisis de seguridad en la familia real.

Desde entonces, los reyes Felipe y Letizia han tratado de evitar que se desvelen detalles ni se publiquen imágenes de sus vacaciones privadas, para las que suelen elegir destinos fuera de España, donde su presencia pasa más desapercibida.