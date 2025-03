La discreta vida de Florentino Pérez: el gran amor de su vida, su pasado político, sus propiedades y su gran fortuna

Es uno de los nombres más conocidos tanto en el mundo del fútbol como en el de los negocios. Pero además, Florentino Pérez disfruta de una discreta vida personal que siempre ha marcado su día a día. Convertido en uno de los hombres más ricos de España, y también en uno de los más poderosos, el presidente del Real Madrid y del Grupo ACS cumple 78 años, algo que celebrará, como es habitual, rodeado de los suyos y en la más estricta intimidad.

Nacido el 8 de marzo de 1947, Florentino Pérez ha sabido encontrar el equilibrio entre su exitosa carrera profesional y su adorada vida familiar. Una vida sobre la que apenas habla, pero que se ha convertido en su gran pilar.

La vida familiar de Florentino Pérez y el gran amor de su vida

Florentino Pérez fue el tercero de los cinco hijos que tuvieron sus padres, Eduardo, empresario con dos perfumerías en Madrid, y Soledad. Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid, y pronto comenzó su labor profesional. Fue por entonces cuando conoció, en una cafetería del barrio de Argüelles, a María Ángeles Sandoval, a quien todo el mundo conoció como Pitina, quien trabajaba como secretaria en el cuerpo médico de El Corte Inglés.

En 1971, apenas seis meses después de comenzar su relación, la pareja, que siempre compartió su pasión por el cine y por el fútbol, se casó en la madrileña iglesia de Jesús de Medinaceli. Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Florentino (a quien todos llaman Chivo); Eduardo (Over) y María Ángeles (Cuchy), la más conocida de todos, y la única que ha concedido alguna entrevista.

Así ocurrió recientemente cuando Cuchy, periodista y propietaria de ‘El Babero’, uno de los restaurante de moda de Madrid, ofreció una entrevista a ‘El cierre digital’, donde habló de la admiración que siente por su padre, y lo unida que está a él: “A mí me parece un ser superior porque yo le idolatro. Veo un tío que se levanta temprano, va a trabajar con todo lo que tiene a la espalda, con una empresa como la que tiene. Es capaz de manejar un club, de viajar, de ir y volver en el día… no me queda otra que venerarle. Y luego encima, que tenga tiempo de ir a comer con sus hermanos, con sus sobrinos, sus hijos…”

Florentino Pérez está muy unida a sus hijos. En la imagen, junto a su hija Cuchy. Foto: Europa Press

Tal y como aseguran los que le conocen, Florentino Pérez es un hombre muy familiar, un devoto padre y abuelo que tan solo se relaja cuando está rodeado de los suyos, con los que mantiene una estrecha vida privada. Una vida que dio un giro de 180 grados tras la muerte de su mujer.

Fue en mayo de 2012 cuando, tras años de batalla contra el cáncer, Pitina falleció a consecuencia de un infarto. Un duro golpe para Florentino Pérez, que le marcó profundamente.

Pitina fue, durante cuatro décadas, su gran apoyo y su mejor consejera. Una mujer modesta y discreta, propietaria de una tienda de labores manuales en la que trabajaba y daba clases a mujeres.

Desde la muerte de Pitina, a Florentino Pérez no se le ha conocido ninguna otra relación, aunque la rumorología le ha relacionado con diferentes mujeres, incluidas algunas con conocidos nombres como el de Isabel Preysler. Unos rumores que nunca se han confirmado.

Florentino Pérez y su mujer, María Ángeles Sandoval 'Pitina'. Foto: Europa Press

Sus negocios, su gran fortuna y su pasado político

Como decíamos, Florentino Pérez es uno de los hombres más ricos de España. En concreto, el undécimo. Así lo señaló ‘Forbes’ a finales de 2024, cuando cifró la fortuna del empresario en 2.700 millones de euros, 800 millones más que en 2023. Y es que, el presidente del Real Madrid cuenta con una extensa trayectoria.

Poco después de terminar sus estudios, Florentino Pérez comenzó a trabajar en la Asociación Española de Carretera con Juan de Arespacochaga, quien cuando se convirtió en alcalde de Madrid, en 1976, le nombró delegado de Servicios de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, cargo que mantuvo también con José Luis Álvarez hasta 1979.

Aquí no terminó su carrera política. Junto a la UCD de Adolfo Suárez fue miembro del Comité Ejecutivo Provincial, entrando como número 14 en la listas de las elecciones municipales de Madrid, consiguiendo un puesto como concejal. También ocupó el cargo de director general de Infraestructura del Transporte, y como subsecretario del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

En 1984 formó parte del Partido Reformista Democrático, como secretario general, hasta 1986, cuando abandonó la política para centrarse en sus negocios. Unos años antes, en 1986, adquirió junto con otros socios Construcciones Padrós, que pasó a llamarse OCP tras su fusión con Ocisa. En 1997, lleva a cabo otra fusión, con la sociedad Ginés Navarro, dando lugar al Grupo ACS, que actualmente preside y del que cuenta con el 14,16% de las acciones. Aunque el negocio principal del Grupo ACS es la construcción, ha diversificado sus actividades en sectores como la energía y los servicios industriales.

Desde entonces, Florentino Pérez ha tenido una carrera imparable en el mundo de los negocios. En 2003, entró el Grupo Dragados; en 2007, en la empresa alemana Hochtief; y en 2018, en Abertis, especializada en la gestión de autopistas.

Además, el empresario es propietario de Floma Aviación, una empresa de alquiler de aeronaves.

En 1995, Florentino Pérez intentó cumplir su gran sueño, alcanzar la presidencia del Real Madrid. Algo que no pudo conseguir por entonces, tras la victoria de Ramón Mendoza. Fue en el año 2000 cuando el empresario llegó a la presidencia, cargo que a principios de este año renovó por otros cuatro más, hasta 2029.

Así, el próximo verano, se cumplirán 25 años de su llegada a la presidencia, con un paréntesis de tres años entre el 2006, cuando renunció al cargo, y 2009. Un tiempo en el que ha impulsado al Real Madrid, considerado uno de los grandes equipos del mundo, y que desde la llegada de su presidente ha conquistado 37 títulos de fútbol y 28 de baloncesto.

Este verano se cumplirán 25 años desde la llegada de Florentino Pérez al Real Madrid. Foto: Europa Press

Las propiedades de Florentino Pérez

Como suele ocurrir, detrás de una gran fortuna, hay un gran patrimonio inmobiliario. Y en el caso de Florentino Pérez, no son muchas sus propiedades, pero sí imponentes. Como lo es la casa en la que vive, desde el año 2003, una espectacular propiedad en el barrio de El Viso, a tan solo unos minutos del Santiago Bernabéu. Una vivienda construida en una parcela de unos 2.600 metros cuadrados, formada por tres plantas y varias viviendas, interconectados mediante ascensores privados, en las que vive junto a sus hijos y la familia de estos.

Para construir este increíble edificio en una de las zonas más exclusivas de Madrid, Florentino Pérez compró varias fincas hasta conseguir el espacio que necesitaba para poder edificar esta propiedad para toda su familia.

En el año 2017, el presidente del Real Madrid puso en venta una de sus propiedades más preciadas, Villa Yasmin, una bonita mansión en Mallorca, donde tantos veranos pasó con su mujer. Sin embargo, tras la muerte de Pitina, el empresario dejó de ir. Así, fue la mujer de Michael Schumacher quien adquirió esta propiedad, una finca de 15.000 metros cuadrados que Florentino Pérez compró en 2005 por unos 27 millones de euros. En 2022, rompió su último vínculo con la isla balear, al vender su yate, bautizado como Pitina, en honor a su mujer.

Eso sí, el mismo año que puso en venta la propiedad de Mallorca, adquirió otra en El Puerto de Santa María, Cádiz. Se trata de una vivienda unifamiliar de 249 metros repartidos en tres plantas, ubicado en la zona de Bahía Blanca.

Además, Florentino Pérez tiene un avión privado, un Falcon 2000 valorado en unos 25-30 millones de euros.