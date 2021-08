El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reaparecido este sábado tras varias semanas fuera de los focos con ocasión de un homenaje que ha recibido en su tierra. Y lo ha hecho sorprendiendo con su nuevo 'look' tras cortarse el pelo y dejarse crecer la barba porque le da "pereza" afeitarse estando de vacaciones, según ha comentado él mismo.

Así se ha dejado ver en la localidad de Villafeliche, en su Zaragoza natal. Este municipio de apenas 200 habitantes, gobernado por el PSOE, le ha concedido esta tarde su Medalla de Oro y el Premio Trevillano al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que llegó anoche a esta población junto a su mujer y sus hijos.

Según el alcalde de la localidad, el socialista Agustín Caro, el epidemiólogo "está encantado" con el premio y ha reconocido estar "abrumado" por la atención mediática que ha suscitado el acto.

Primer homenaje a Simón desde el inicio de la pandemia

No es un día cualquiera para Simón, que por primera vez desde que empezó la pandemia recibirá un reconocimiento de este tipo, después del intento frustrado de otorgarle una distinción en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, cuando PP, Ciudadanos y Vox rechazaron que nombrado hijo predilecto de la ciudad.

Para esta ocasión especial, Simón, cuya visibilidad se ha reducido ostensiblemente en los próximos meses, ha optado por reaparecer con una apariencia renovada. Con pelo corto, una poblada barba y engalanado de traje, el director del CCAES ha recibido el reconocimiento en Villafeliche después de que el Gobierno le dejara caer y él mismo reconociera su intención de dar un paso al lado.

Fernando Simón, durante su homenaje en Villafeliche. EP

Simón ha estado acompañado también por sus hermanos y sobrinos en un acto al que además han acudido la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón; Sira Repollés, compañera de promoción y amiga de Simón; y el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, José Antonio Sánchez Quero, y el senador Víctor Ruiz.

Por su parte, Vox Zaragoza ha señalado que se opone "rotundamente" a la medalla de oro que entrega este sábado el municipio zaragozano de Villafeliche a Fernando Simón. "Debe dar muchas explicaciones", cree el partido, porque "con sus consejos contradictorias y sus informaciones erróneas ha contribuido enormemente al agravamiento de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, y su profesionalidad no ha estado a la altura del puesto que ocupa".

Simón rechaza la vacunación obligatoria

Fernando Simón, preguntado por los periodistas que han asistido al acto, se ha pronunciado sobre el debate de la vacunación obligatoria, extremo que descarta. "Las coberturas actuales que tenemos no hacen necesario ningún acto legislativo que obligue a la vacunación", ha dicho en Villafeliche.

"España es un país que está consiguiendo las mejores coberturas de vacunación de toda Europa y, probablemente, de entre los mejores del mundo", ha apuntado. En España no son obligatorias estas vacunas y no ha sido necesario que sean obligatorias las otras vacunas que habitualmente se ponen, y "hemos conseguido siempre coberturas de las mejores del mundo".

Simón ha asegurado que en las residencias existen unas coberturas "muy por encima del 90 por ciento, muy por encima hasta el 97 por ciento, son coberturas muy buenas, pero es verdad que queda un pequeño número de personas que no están vacunadas y luego los pocos que aunque estén vacunados no desarrollan inmunidad".

Ha proseguido diciendo que "las coberturas actuales que tenemos no hacen necesaria ningún acto legislativo que obligue a la vacunación. Esta vacuna, además de protegernos a cada uno a título individual ayuda a que la sociedad salga de este problema tan gordo". Se ha mostrado convencido de que al final de verano las coberturas superarán el 70 por ciento.

Igualmente, ha estimado que no es conveniente imponer el certificado COVID porque "el imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso y quita armas para el caso en el que sean necesarias en el futuro".

Tercera dosis de la vacuna

Acerca de la petición de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de hacer un estudio inmunológico en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros, Simón ha comentado que "la opción de una tercera vacuna para las personas está sobre la mesa, una de las cosas que tenemos que decidir en las próximas semanas, habrá que tomar decisiones y habrá que hacerlo valorando la información".

Ha querido dejar claro que "vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos sólidos nos dicen que es necesario ponerla".