Felipe González se sincera sobre su distancia con Sánchez, el reinado de Felipe VI y el Emérito

Fue presidente del Gobierno durante casi 14 años, y desde que abandonase La Moncloa, Felipe González se mantiene en un segundo plano, aunque siempre ligado a la escena política y social. Eso sí, a pesar de contar una intensa agenda pública, el exlíder del PSOE ha sabido mantener su vida privada alejada de los focos. Una parcela que disfruta junto a su mujer, Mar García Vaquero, con quien ha posado por primera vez para un medio de comunicación.

Ha sido en la revista ‘Vanity Fair’, que en su próximo número publica una extensa entrevista en la que Felipe González habla sin tapujos de todos los temas de actualidad, desde su comentado distanciamiento con Pedro Sánchez y el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo al reinado de Felipe VI, el caso Begoña Gómez y los delitos fiscales del rey emérito.

Una entrevista en la que Felipe González estuvo acompañado de su mujer, que no ha dudado en participar en la sesión de fotos, e incluso desvelar algunos detalles de las aficiones del expolítico.

Su distanciamiento de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y el caso Begoña Gómez

Tal y como relata la periodista Marta Suárez, la entrevista a Felipe González tiene lugar pocos días después de la investidura de Donald Trump. Una extensa charla de dos horas y medias en la que el expresidente del Gobierno se muestra “profundamente decepcionado por una parte del actual PSOE que no le perdona su indómita oposición a la amnistía”.

“Lo que digo es que no me representan, eso es seguro” señala Felipe González en la entrevista, tras ser preguntado si tras la amnistía, ha pensado en no votar o dejar de militar en el partido que él lideró. Un partido con Pedro Sánchez al frente, con quien mantiene un evidente distanciamiento, sobre el que también es preguntado.

“No quiero entrar en ese debate. Y no quiero voluntariamente. Las cosas volverán a ser como debieron ser sin cambiar. Te lo aseguro. Porque la condición humana sobrevivirá a la mentira permanente”, explica el expolítico, que añade: "Usted puede cambiar de posición (...), pero imagínese que los que rectificaron hubieran dicho: 'Y además voy a consultar con los españoles si están de acuerdo con la amnistía". A lo mejor la rectificación hubiera tenido un aval. ¿Se hubieran atrevido a preguntar a los españoles si había que amnistiar a los que pusieron patas arriba el Estado de derecho, la unidad del país, un proyecto para todos? No se hubieran atrevido".

Felipe González posa para la revista 'Vanity Fair'. Foto: Uxío Davila

En su entrevista, el González también muestra su inquietud al ser preguntado por temas de actualidad como el caso Koldo, el de Begoña Gómez o el del hermano de Sánchez: “Hay que dejar trabajar a la justicia y ser muy delicado en temas personales. Yo lo viví durante mucho tiempo, según algunos medios todavía soy milmillonario. De mí han mentido todo lo que han querido, y lo siguen haciendo, en las cosas que suponen mayor deterioro”.

“Han pasado cosas que no son tolerables ni aceptables y la actitud debería ser que la justicia entre a fondo y lo aclare en cualquiera de los casos. Cuidado con mezclar eso con las relaciones personajes: se habla con facilidad de la mujer del presidente o del novio de Ayuso, y eso está emborronando la convivencia, que es lo que más me preocupa en España”, añade.

Durante su entrevista, Felipe González también ha opinado sobre el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo, a quien hace años invitó a comer a su casa: “Hay algunos fallos y se lo he dicho a él. Tener un proyecto de España no es lo mismo que reconstruir la confederación española de derechas autónomas (…) Eso no lo tienen resuelto. No lo critico duramente porque al menos tienen una confederación autónoma de derechas españolas, pero no hay proyecto de país”.

Felipe González se sincera sobre el reinado de Felipe VI y los delitos fiscales del Emérito

El expresidente del Gobierno también ha tratado la labor del rey Felipe VI, para quien tiene más que buenas palabras: “Su reinado está siendo positivo en general y el comportamiento de mi tocayo coronado es lo más impecable que estamos viviendo en la política española. Por eso tiene adversarios, que son los mismos que quieren liquidar la Transición”.

Además de elogiar la labor del Rey, Felipe González ha hablado de su relación con Juan Carlos I y cómo reaccionó cuando se conocieron sus delitos fiscales: “Me decepcionó. Aunque debo decir que en mi época esto no ocurrió. Primero, yo nunca lo tuteé. Cuando lo conocía, el rey me preguntó si podía hablarme de tú, respondí que sí y me replicó: ‘Tú también puedes tratarme de tú’. Pero yo le dije que nunca le apearía del “usted” mientras viviera porque si quería decirle siempre lo que pensaba tenía que mantenerlo. A mi juicio, el tuteo fue uno de los errores de Adolfo Suárez y Juan Carlos I”.

La discreta vida de Felipe González: su afición por tallar joyas y sus dotes culinarias

Tal y como señala la periodista en la entrevista de ‘Vanity Fair’, junto a Felipe González estuvo en todo momento su mujer, Mar García Vaquero, con quien el expolítico disfruta de una tranquila vida a caballo entre el campo extremeño y Madrid. Una discreta vida sobre la que apenas da detalles, tan solo cuando le preguntan por una de sus aficiones.

Y es que, más allá de su conocida pasión por los bonsáis, el expresidente del Gobierno talla joyas. “Mar, ¿se puede llamar a eso joya? Todavía no tengo ese talento” le pregunta el expolítico durante la entrevista, en la que su esposa muestra un collar y un anillo hecho por González. ”Siempre trabajo con materiales nobles, pero no de lujo. Más que hacer una intervención –porque no tengo paciencia- respeto la piedra tal y como es y le busco una ubicación. Y soy caprichoso, porque no hago aquello que le gusta a la persona que se lo va a poner, sino lo que yo creo que le va bien”, explica.

Según apunta la periodista, sus intentos por conocer más de esta afición son fallidos. Y es que, tal y como confirmar Mar García Vaquero, a su marido “le cuesta mucho abrirse” en estos temas. Al igual que en todo lo que tiene que ver con su vida privada, sobre la que tan solo desvela que Felipe González ya no cocina como lo hacía antes, “ahora es ella la encargada de hacerle, entre otros, uno de sus platos favoritos: pisto con huevos y chorizo”.