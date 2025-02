Fabiola Martínez compara el Gobierno de Sánchez con el de Venezuela: "Modifican leyes cuando estamos distraídos con..."

La exmujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, de 52 años, continúa con la promoción de su libro, ‘Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté’, donde ha relatado el infierno que sufrió durante su infancia cuando vivía en Venezuela, ya que fue víctima de abusos sexuales por parte de su tío desde los 5 años a los 15 años.

La exmodelo acudió al programa de la periodista Cristina López Schlichting en la Cope para hablar del infierno que sufrió de pequeña y de otros capítulos de su vida, incluida la surrealista anécdota que vivió con Julio Iglesias, pero también habló de política. Fabiola aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez está pareciéndose al de Hugo Chávez en Venezuela, su país natal.

Fabiola Martínez compara el Gobierno de Sánchez con el de Venezuela

En la entrevista, Fabiola Martínez se mojó y habló de la situación política actual que estamos viviendo en España, donde reside desde hace más de 20 años. La ex de Bertín Osborne aseguró que ve similitudes entre la gestión de Pedro Sánchez y la de Chávez, que fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. Fabiola comenzó confesado que cuando era joven fue chavista. “Al principio pensaba que Chávez era el cambio que necesitábamos. Nos engañó a muchos y sobre todo a los jóvenes, que estábamos hartos un poco de las políticas bipartidistas que se hacían”, señaló, pare después añadir: “Nos tenían como marionetas y Chávez tenía un mensaje distinto, entonces, nos confundió”.

Tras ello, la periodista Cristina López Schlichting comentó: “Muchas veces, los venezolanos me dicen ‘ojo’ que lo que están haciendo en España, me recuerdan cosas que han pasado en Venezuela”, algo con lo que se mostró totalmente de acuerdo Fabiola Martínez, que explicó: “Sí, hay cambios de leyes y modificaciones que se están haciendo de forma un poquito solapada, cuando estamos entretenidos con historias varias, porque aprovechan cualquier ocasión y el foco no lo ponemos donde lo tenemos que poner”.

La venezolana continuó diciendo: “Si estamos distraídos con temporales y con historias mientras en el Congreso se están cambiando, modificando, leyes que no son noticia, pero luego te las encuentras cuando vas a ejercer tu derecho. Te dicen: 'No es que la ley se ha modificado esto ya no es así'”.

Fabiola Martínez ha vivido en sus propias carnes estas repentinas modificaciones de leyes que se han aprobado sin que lo supiera, con el consiguiente prejuicio que ha tenido para ella ya que su hijo mayor Kike, fruto de su matrimonio con Bertín, nació con una parálisis cerebral producida porque durante el embarazo sufrió una listeria, una enfermedad bacteriana transmitida por los alimentos. “En la parte que me toca, hablo de suprimir las escuelas de educación especial, por ejemplo, de ayudas que se retiran a las personas que son altamente dependientes, con discapacidad severa, muy dependientes, y muchas otras cosas más que se van modificando y van ganando terreno sin que nos demos cuenta”, sentenció.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez con su hijo Kike

La surrealista anécdota que vivió con Julio Iglesias

En el programa de radio, Fabiola Martínez también contó una anécdota que le pasó con Julio Iglesias. Cuando la venezolana llegó a España era modelo y llegó a salir en varios videoclips de cantantes tan famosos como Julio Iglesias.

Cuando le conoció vivió una situación totalmente surrealista. Fabiola le hizo un comentario sobre el hecho de que fuera siempre sin calcetines. “Es que me daba un poco de grima esos zapatos que llevaba, tipo, o sea, eran de esos de piel como tipo mocasín. Mocasín blando. Y yo le miraba los pies y decía, pero es que eso le debe estar sudando ahí los pies, horroroso, ¿por qué no te pones calcetines?”, contó.

La respuesta de Julio Iglesias la dejó atónita. “Me dijo, 'tú eres un poquito cateta, ¿no?'. Entonces, yo no sabía lo que significaba cateta. Y yo: '¿y eso qué es?'. Él se echó a reír y yo, obviamente, no me lo explicó, lo aprendí después”. A pesar de este encontronazo, Fabiola Martínez aseguró que conserva una gran amistad con el cantante.

Después, fue cuando conoció a Bertín Osborne con el que tuvo dos hijos y se separó tras 20 años de relación. Fabiola habló de ese momento en el que vio al que se convertiría en su marido. “Yo lo vi cuando ya fui seleccionada y fuimos allí a la finca a hacer las fotos y la grabación del vídeo. Y en ese momento, pues yo llegaba con el equipo de fotógrafos y el resto de modelos y tal, y aparece un señor,, que venía por ese pasillo que tiene de palmeras, allí, en la finca a caballo”, comentó.

La exmujer de Bertín continuó explicando cómo fue su primer impacto nada más verle. “Yo decía, madre mía, no me lo imaginaba tan alto. Y tan guapo. Y bueno, pues nada, al principio fue eso, pues ser una artista que es atractivo y ya está y no me esperaba nada más. Y al año volvimos otra vez a tener contacto y ahí empezó todo”, confesó.