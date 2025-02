El terrible infierno que vivió la exmujer de Díaz-Patón junto a él y su advertencia a Ágatha Ruiz de la Prada

La exmujer de José Manuel Díaz-Patón, Nicols Nicolasa Bronstowich, ha revelado el supuesto infierno que vivió durante los once años que estuvo casada con el abogado, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada desde hace tres años. La mujer asegura que este le trató como “una esclava” y le tenía “anulada” y le lanzó una advertencia a la diseñadora.

Esta entrevista a la exmujer de Díaz-Patón se produce en medio de los rumores de ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada con el abogado. La diseñadora confirmó que tenían una relación en enero de 2022 y ahora, todo parece indicar a que ya no están juntos o ella podría haberle pedido un tiempo después de que él metiera la pata a la hora de defender a Ágatha de la polémica que protagonizó tras decir que estaba “viviendo como las gitanas”.

La exmujer de Pedro J. Ramírez, Ágatha, fue tachada de racista y Lolita Flores también le acusó de serlo: “Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo”, fueron algunas de las palabras que escribió en un post en Instagram. Al novio de Ágatha no se le ocurrió otra cosa que defender a su novia diciendo que Lolita se había subido al carro de esta polémica para hacerse famosa.

La exmujer de Díaz-Patón relata el supuesto infierno que vivió junto a él

Nicols Nicolasa Bronstowich fue la mujer de José Manuel Díaz-Patón durante once años y tienen dos hijos en común. Ahora, ella ha decidido romper su silencio y relatar lo mal que lo pasó mientras estuvo casada con el abogado. “Es un seductor nato. Me siento estafada, atentada, o sea, es un atentado. Todo. Esto que me ha hecho no tiene nombre, bueno tiene nombre, pero yo no puedo decirlo porque es muy fuerte. La frase que él me decía era ‘cállate y obedece’ y yo no voy a callar. Fui su esclava y no seré nunca más su esclava, jamás en mi vida. En todo calcula, monta, aprovecha el tiempo, sufrí tanto, es que tú no te puedes ni imaginar. Esto no puede pasar en nuestra sociedad, jamás, con nadie, es imposible que esto pase”, relató con lágrimas en los ojos en una entrevista para el programa ‘Fiesta’.

La exmujer de Díaz-Patón continuó explicando el supuesto infierno que vivió. “Lo que me ha hecho a mí es grave, es muy grave, y si quieren yo voy a contar. Yo he vivido un infierno, no sabes ni qué es, la gente debe saber lo que yo he vivido un infierno, yo no tenía opinión, no tenia palabra. Yo quería, por ejemplo, decir algo, le decía: ‘Mira, José Manuel, mejor podemos hacer esto’. ‘Cállate’, me decía. Él me cortaba, me callaba la boca y no solamente a mí, él puede callar la boca a cualquiera”.

Lo único que le hacía permanecer a Nicols al lado del abogado y aguantar ese supuesto sufrimiento eran los dos hijos que tenía con Díaz-Patón. “El día que ya no puedo más lo llevo ya desde mi embarazo verdaderamente porque ahí me descubro que lo que más tienes en la cabeza es tus hijos, tus hijos. Él me anuló y yo me olvidé. Un desprecio, humillando cada día, yo lloraba cada día pero claro, yo lloraba sola para que nadie lo viera. Yo no quería llorar delante de mis hijos y cuando él hacía todas estas cosas en presencia de mis hijos, pues yo todo lo tapaba”.

En un momento de la entrevista, Nicols Nicolasa Bronstowich reveló: “Jamás podía imaginar que yo desfilé para una diseñadora [para Ágatha Ruiz de la Prada] y luego esta diseñadora iba a ser amante de mi marido”.

La exmujer de José Manuel Díaz-Patón continuó dando más detalles de su matrimonio con la pareja de Ágatha Ruiz de la Prada. “Yo me siento que no solamente me robó mis 20 años. Estoy divorciada desde 2017, casi 2018, y yo sigo con él en juicios. No es que él me robó, él me destroza, él no me deja vivir, yo no puedo ni trabajar, no puedo concentrarme en mi vida, no puedo hacer muchas cosas que podía hacerlo. Yo quiero deshacerme de él, es una necesidad”.

Después, aseguró que no le extraña el comportamiento de Díaz Patón ante las cámaras. “No me sorprende verle a él lo que esta haciendo porque él a toda costa quiere ser famoso. Es de estas personas que siempre buscan a alguien para abusar, aprovecharlo y salir por delante, pues es esto”.

La exmujer de Díaz-Patón carga contra él y advierte a Ágatha

Le lanza una advertencia a Ágatha Ruiz de la Prada

Nicols Nicolasa Bronstowich aseguró que su exmarido no tiene nada que ver con el lado agradable y simpático que muestra ante los medios. “De su cara lo que sale ahora en todos los medios, es una cara falsa, yo como lo conozco muy bien, yo me río claro. Él sale a defender a Ágatha [Ruiz de la Prada], pues empeora todo y además, criticando a Lolita, diciendo esa frase que Lolita dice esto porque quiere ser famosa. ¡Pero bueno, pro favor! ¿Y tú no te quieres hacer famoso a toda costa, verdad, eh? Cuando Ágatha le dice a Patón: ‘Cállate, que no me defiendes más’. Me gustaría hacerlo eso también, decirle: ‘cállate’”.

Tras ello, Nicols lanzó una advertencia a Ágatha Ruiz de la Prada. “Ágatha ten mucho cuidado con este hombre, te puede grabar, cualquier escrito que tú pones en tu agenda, él puedo luego invertir en un documento, fíjate. Eso es lo que me ha hecho a mí. Te puede traicionar y seguramente lo hará mas adelante, estoy segura en esto”.

Por último, Nicols Nicolasa Bronstowich aseguró que no quiere saber nada más de Díaz-Patón después del sufrimiento que supuestamente le ha ocasionado. “Quiero vivir mi vida y que me deje en paz. Quiero deshacerme de él, que no tengo nada. Patón yo estoy aquí, he esperado 20 años para hablar y ya no tengo miedo de ti ni de nada”.

El periodista Kike Calleja pudo hablar con Díaz Patón tras la entrevista de su exmujer y señaló que al abogado “le han sorprendido muchísimo las declaraciones de su mujer. Cree que lo hace por sacar beneficio económico o por celos de su relación con Ágatha Ruiz de la Prada y asegura que sus hijos declararían a favor de él”. Además, Díaz Patón indicó que tiene a gente que puede testificar a su favor y no tiene miedo en dar más pasos.

Nicols Nicolasa Bronstowich, exmujer de José Manuel Díaz-Patón

¿Han roto Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón?

Desde que Ágatha Ruiz de la Prada fue acusada de racista tras su comentario y salió en su defensa su novio, José Manuel Díaz-Patón, comenzaron a surgir los rumores de crisis o de una posible ruptura de la pareja tras tres años de relación, ya que a la diseñadora no le habría gustado la exposición mediática que comenzó a tener su pareja y consideraría excesiva la defensa que hizo sobre ella en los medios.

Aunque por el momento ninguno de los dos lo ha confirmado, el periodista Antonio Montero comentó que “Ágatha Ruiz de la Prada le habría pedido a José Manuel Díaz-Patón una pausa en la relación”, comentó en 'TardeAR'. Sin embargo, la periodista Paloma Barrientos aseguró que ya no están juntos. “Hay una ruptura total. Además, Patón y Ágatha, con los que he viajado, siempre han querido tener una imagen pública y popular. Se iba barruntando. Es decir, los que conocemos a Ágatha y somos amigos suyos sabíamos que esta historia, tarde o más temprano, no tenía futuro”, señaló en el programa ‘TardeAR’".

Barrientos explica cuál habría sido el motivo de la ruptura de Ágatha y Díaz-Patón: “Cuando Patón se ha convertido en un personaje, que sabe perfectamente que Ágatha no le quería ni le gustaba, pues ya lo del otro día [que entrara en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ y en ‘TardeAR’ con motivo del estreno de la diseñadora como colaboradora del programa] fue determinante”. Al preguntarle si la ruptura fue a raíz de la tensa conversación que tuvieron entre los dos el pasado lunes en 'TardeAR', la periodista explicó que venía “por determinados comentarios de Patón”.

Cuando los reporteros le preguntaron a Ágatha Ruiz de la Prada por la supuesta ruptura, esta se limitó a decir un simple “gracias”, sin querer entrar en detalles. Por su parte, cuando le preguntaron a Díaz-Patón por este mismo tema, el abogado estalló diciendo: “Estoy hablando por teléfono con un cliente. Por favor, me podéis dejar un poco tranquilo que trabaje. Llevo desde las siete y media de la mañana trabajando. Que siempre os he atendido muy bien, por favor. Y cuando os pido que me dejéis tranquilo, os lo pido en serio. No quiero contestar ninguna pregunta ahora mismo porque estoy trabajando”, dijo mostrando un lado hasta entonces desconocido, ya que en los últimos días había estado muy simpático y agradable con los periodistas. Además, también llamó la atención que una de las veces que habló ante un micrófono, José Manuel Díaz-Patón habló en pasado de su pareja, Ágatha Ruiz de la Prada.