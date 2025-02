Escaleto habla de su enfermedad del cáncer y de cómo se dio cuenta: "Me estaba duchando y me lo noté hinchado"

César Toral, más conocido como Escaleto, era uno de los personajes más entrañables y carismáticos de ‘Sálvame’ y después en ‘Ni que fuéramos shh’, tanto para los colaboradores del programa, como para el equipo y la audiencia. Sin embargo, la enfermedad del cáncer le llevó a mantenerse apartado de su trabajo en televisión durante estos últimos siete meses.

Escaleto habló del cáncer que le fue diagnosticado, de cómo se percató de que algo iba mal y de cómo han sido estos últimos meses. El guionista tuvo que ser operado y recibir tratamiento de quimioterapia.

Escaleto concedió su entrevista más íntima en ‘Ni que fuéramos shhh’ este jueves, donde se reencontró con sus compañeros Belén Esteban Kiko Matamoros, María Patiño y los demás, que no pudieron evitar llorar y emocionarse al verle y escuchar su relato.

Escaleto se mostró muy emocionado de regresar a su trabajo en ‘Ni que fuéramos shhh’ después de siete meses. Durante este tiempo, son muchos los fans del programa y del guionista, los que se preguntaron dónde estaba ya que la última vez que se le vio fue en julio de 2024. “Después de más de siete meses hemos vuelto que está guay. Me han contado un montón de teorías, de especulaciones, de conspiraciones, que me encantan, soy súper fan”, señaló. “Como buen guionista que eres”, comentó Patiño, a lo que David Valldeperas apostilló: “El mejor”.

El guionista desapareció sin dar explicaciones, lo que hizo saltar las alarmas entre sus fans pero la preocupación creció cuando en septiembre regresó el programa y tampoco hubo rastro de él, lo que provocó todo tipo de especulaciones. “Qué no ha pasado. Pues mira, no ha pasado que he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javi de Hoyos en un sótano, ojalá, con una cruz y un arnés y de todo, me hubiera encantado, pero no ha sido así. No me han echado y me han contado más cosas [que se han dicho] pero nade de eso ha pasado”.

Fue entonces, cuando Escaleto que fue diagnosticado de cáncer. “Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano, algo que le pasa a mucha gente, que tiene seis letras: que es cáncer”, dijo emocionado y sin poder evitar romper a llorar.

Tras unos segundo ten silencio, tratando de recomponerse, Escaleto continuó hablando de su enfermedad y cómo se encuentra a día de hoy. “Hoy puedo decir que estoy de momento recuperado, o sea, que está muy guay. Y bueno, básicamente ha pasado eso. Tengo muchísimo miedo a que esto sea el minuto de promo de mañana, si pasa, me voy a de España”, dijo haciendo alarde de su sentido del humor.

Después de que la presentadora María Patiño comentara que él se enteró de que tenía cáncer cuando estaba trabajando, Escaleto dio todos los detalles y contó cómo se percató de que algo iba mal. “Empezamos el 15 de mayo el programa, pues yo estaba un día en la ducha, yo soy muy limpio, me ducho mucho, y de esto que te estás duchando y de repente, me noté como hinchado un testículo y dije: ‘bah, no sé qué será’ y no le di ninguna importancia. Además, no soy nada hipocondriaco. Dije: ‘ya se me irá, me habré dado un golpe’ y seguí. Justo además estábamos con la vorágine de que estábamos aquí. Pasados unos días, dije: ‘Pues esto sigue aquí’ pero pensé que se iría como se va casi todo en la vida. Como en la seguridad social te dan cita cuando ya se te ha quitado, yo le di cero importancia y seguía con mi vida normal”.

Sin embargo, según fueron pasando los días, la hinchazón no bajó sino que fue en aumento, lo que le hizo preocuparse y tomar cartas en el asunto. “Al cabo de los días seguía así, incluso iba a más, entonces ya sí que dije: ‘Esto voy a tener que mirármelo’ pero no pensé en ningún momento que fuera a ser cáncer. Te pueden pasar mil cosas y con mi edad y tal, no pensé jamás que fuera a ser cáncer. Total que fui al médico de atención primaria y me dijo que había que mirarlo y hacer una ecografía para ver exactamente qué es y la ecografía tardó bastante tiempo”.

En ese momento el médico le dijo que podían ser “un montón de cosas” y que para saberlo, había que verlo por dentro y necesitaban hacer esa prueba. “Creo que tardo mes y medio o algo más pero estoy muy contento con la sanidad pública. Me han atendido en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, fantástica. Todo el personal es maravilloso, además fue súper rápido desde que se detectó, lo que pasa que tardó tiempo en la primera ecografía. Ojalá pudiéramos invertir más pasta en Sanidad para la prevención”.

Tras ello, Escaleto contó que se enteró en directo en un programa de que tenía cáncer. “Al día siguiente, que fue el día de la ‘Fashion Pride Shhh’, justo ese día, en directo, me llega el informe de la ecografía y dije: ‘Bueno, ya lo veré’, porque estaba haciendo conexiones y estaba pendiente de todo eso. Después, en una de las publis, me metí y es cuando me enteré. Abro el informe y mi vista se va donde pone diagnóstico o conclusión y ponía: ‘detectado una mansa sospechosa de malignidad’, que yo pensé: ‘¡Madre mía, parece una manifestación de nazis’. Me quedé con esas palabras y ese sustantivo ‘malignidad’. Entonces dije: ‘Uf, esto buena pinta no tiene’ y además, yo veía que eso no era normal”.

Escaleto recordó cómo fue aquel día que nunca podrá olvidar. “A los dos minutos, tuve que entrar en directo. Yo estaba hablando y pensaba: ‘No me creo que esté aquí contando algo en directo, y que esté pensando que tengo algo en los huevos, y yo esté hablando de que esta Drag Queen está muy guapa con purpurina. Muy heavy, muy fuerte”.

El guionista continuó explicando los pasos que dio tras llegarle el informe médico. “Cuando terminó el programa le dije a una compañera nuestra, a Isa, que me llevara a urgencias porque quería que alguien me lea el informe. No quería esperar otra vez a tener cita con el médico, porque cuando tú no tienes conocimientos de Sanidad, es mejor que un médico te diga ‘es esto’ o ‘puede ser esto’, porque a veces te emparanoias y te crees que es peor de lo que es. Isa me lleva y yo me meto a urgencias solo”.

Entonces, Escaleto contó que a la médico que le atendió le dijo: “Mira, estoy un poco nervioso, necesito que me digas qué pone exactamente en este informe, porque yo lo he leído rápidamente en el trabajo y estoy un poco en schock y no sé qué es esto”. “Una mujer estupenda me sentó y me dijo: ‘Pues bueno, esto que te han visto pueden ser muchas cosas, pero hay una sospecha por la características que se ven en la ecografía que hace sospechar que sea algo maligno, con células malignas. Te va a pasar esto, a partir de aquí, el proceso es que te van a hacer una serie de pruebas, te tienen que operar, esto hay que quitarlo y analizar y ver qué es y poner nombre y apellidos a eso que está ahí, que en principio puede ser maligno”.

Tras escuchar la explicación del médico, Escaleto confesó que seguía en shock. “Me quedé como no me lo estoy creyendo. Parecía que estaba viendo en una película de Netflix y se lo estaban contando a un señor de una serie. Pero la situación es que yo estaba en la silla de un despacho de un hospital con una médica que me estaba contando que eso me estaba pasando a mí. Dije: ‘Bueno, pues muchas gracias’”.

Tras ser diagnosticado de cáncer de testículo, Escaleto comentó cómo fue todo el proceso que vivió. “A partir de ahí se activó un protocolo muy rápido, te hacen análisis, marcadores, los TACs, una serie de pruebas. Era como que te metes en una rueda de que tienes que hacer eso y lo haces automáticamente pero sin detenerte mucho en qué me va a pasar, qué me va a suceder. Yo pensaba sobre todo: ‘madre mía, qué marrón, se lo tengo que contar a mis padres, a mis amigos, en el trabajo...’. Era un súper marrón porque estábamos hasta arriba [de trabajo], me van a pirar porque me van a operar, voy a tener que faltar... Además, no es agradable, es: ‘cómo te cuento esto’”.

Lejos de que su miedo fuera estar enfermo de cáncer, su mayor preocupación era otra. “No soy una persona dramática. Yo pensaba simplemente cómo decirle a los demás que la situación me iba a cambiar momentáneamente por esta enfermedad.”. Aunque después confesó: “Mi máximo miedo o preocupación era ver hasta dónde había podido llegar esto pero no deja de ser algo que se solucione y ya está”.

Escaleto reveló que no pasó miedo en ningún momento. “Me operaron, analizaron el tumor y después de ponerle nombre y apellidos, me dijeron: ‘Pues esto es un cáncer que tiene muy buen pronóstico’. Como estaba siendo así, a parte del tratamiento de cirugía, me dijeron que tenía que darme ciclos de quimio”.

“Todo ha ido muy bien porque el cáncer estaba muy localizado”, afirmó Escaleto, para después mandar un mensaje: ‘Chicos, chiques, tocaros mucho los huevos porque es verdad que esto es algo que puedes ver muy pronto’. Además es algo que en los testículos de los chicos es fácil de ver, a lo mejor no es como una mama o como un cáncer que esté dentro del cuerpo, que pude dar señales muy tarde”.

Escaleto continuó dando detalles de cómo lo ha pasado en estos últimos meses. “Lo que pasa con esta enfermedad, mi caso ha sido muy controlado y lo he llevado súper bien. Pones tu vida en paréntesis durante x tiempo porque te operan, no puedes andar bien, te tienes que recuperar de una operación física y encima no han sido esas quimios bestiales que le tienen que dar a mucha gente por desgracia, pero bueno, al final la quimio bien no te sienta. Tienes días que estás más cansado de no dormir, de no comer o estás con el estómago revuelto, pero más allá de eso, me lo he tomado con mucha calma. Os he visto mucho por la tele”.

Belén Esteban le llamó llorando, enfadada y preocupada

Después de la entrevista, entró en el plató Belén Esteban, que es muy amiga de Escaleto. El guionista recordó el momento en el que Belén le llamó por teléfono tras enterarse que había sido diagnosticado de cáncer. “Me suena el teléfono y veo: ‘Belén Esteban’ y pensé se ha enterado fijo y fue así, literal”. Entonces, Escaleto imitó a Belén poniendo su voz y llorando, que es como la escuchó al descolgar el teléfono. “’Estoy muy enfadada contigo’ y le dije que por qué. ‘Porque no me has contado que está malo con lo que yo te quiero. ¿Por qué no me lo has dicho?’. ‘Pues chica, Belén, porque sabía que te ibas a poner así y no quería’. ‘¿Pero por qué no me lo has dicho con lo que yo te quiero?’”.

Escaleto continuó interpretando cómo fue esa llamada con Belén Esteban. “Además, pues es Belén, todo corazón, me dijo: ‘Que yo te hago la comida, que te llevo al médico, ¿te han llevado al médico?’. Y le dije: ‘A ver, Belén, está mi familia, mis amigos que me han arropado, que estoy bien. Es verdad que no te lo dije porque yo mismo no se lo conté a mucha gente y no sabía lo que me pasaba bien y quería esperar. Y Como sabía que la gente se iba a ir enterando pues quien se entere y me quiera escribir o llamar pues que lo haga. Creo que a todo el mundo le conté la verdad”.

También desveló que uno de los primeros en enterarse de que estaba enfermo fue Kiko Matamoros, con el que también tiene muy buena relación. Después de estar comentando que se iba de vacaciones pero que no quería decir el destino, Kiko le preguntó que dónde se iba y entonces Escaleto le confesó que tenía cáncer y el colaborador se quedó atónito.