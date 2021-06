Enrique Ponce, de 49 años, y Ana Soria, de 22, protagonizaron una bronca monumental en un campo a las afueras de Almería, cerca de su casa.

El torero y la estudiante de Derecho salieron en coche y pararon en este lugar para dar un paseo junto a su perro Ney. Sin embargo, la cosa se puso tensa, y como se puede ver en las fotos que ha publicado la revista 'Diez Minutos', la pareja acabó teniendo una gran discusión en la que hubo gritos, aspavientos y reproches.

En las imágenes, que fueron captadas por un paparazzi que les había seguido, se ve a Ponce tratando de hacer entrar en razón a Ana, a la que se ve bastante enfadada. El torero no dejaba de ir detrás de su novia y en otro momento, se ve a Enrique desesperado, llevándose las manos a la cara.

El motivo de la pelea se desconoce aunque esta se produjo días antes de que el diestro se reencontrara con su exmujer Paloma Cuevas, con la que aún no ha firmado el divorcio, en la Comunión de una de sus dos hijas. Celebración familiar a la que no estaba invitada Ana. Se desconoce si este era el motivo de la discusión.

Pese a la gran bronca que tuvieron, acabaron reconciliándose, ya que se pudo ver a Ana viendo torear a su pareja el pasado fin de semana en la plaza de Navalcarnero, un pueblo de Madrid. La joven no dejó de aplaudirle desde su asiento y de lanzarle besos.

Cuando los reporteros le preguntaron qué tal iba su relación con su novio, ella señaló que "muy bien" e indicó que no se le había visto en otras corridas "porque tenía exámenes".

El motivo por el que Enrique Ponce ha eliminado su cuenta de Instagram

Días antes, Enrique Ponce nos sorprendió tomando una drástica decisión e inesperada: eliminó su perfil de Instagram.

En su cuenta, al torero le gustaba pregonar el amor que le tiene a su novia, presumir de ella y dedicarle románticas palabras, así como compartir también encuentros con amigos o sus corridas de toros.

Ana explicó después el motivo de la desaparición de su novio de las redes para acallar los rumores de crisis entre ellos o que fuera por evitar enfados de Paloma Cuevas. "No vemos los comentarios, no sabemos lo que dicen, pero el motivo real es que no lo utiliza", aclaró.