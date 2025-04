El comentado mensaje de Dabiz Muñoz a una foto de Cristina Pedroche en mitad de los rumores de separación

En medio de los rumores de separación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, el chef ha hecho un comentario a su mujer en sus redes sociales, que está dando mucho de qué hablar y no ha pasado desapercibido para sus fans.

Dabiz Muñoz se encuentra en Dubái desde hace unos días por motivos de trabajo relacionados con su restaurante Streetxo, mientras que su mujer continúa con su trabajo como colaboradora de 'Zapeando' en Madrid y sigue viviendo en casa de sus padres en Entrevías (Vallecas), donde se mudó junto a su hija Laia el pasado mes de marzo.

Los rumores de crisis o separación comenzaron a raíz de conocerse que estaban viviendo separados ya que Dabiz Muñoz optó por alojarse en un hotel. El entorno de Cristina Pedroche explicó entonces que “están fenomenal y no existe crisis ni separación” y que el motivo por el que estaban viviendo separados era porque aún no les habían terminado su nueva casa.

Sin embargo, las especulaciones continúan ya que el miércoles, en una de las revistas del corazón se publicaron unas imágenes donde se veía al chef madrileño yendo a buscar a su hija Laia a casa de sus suegros para pasar el día con ella sin que no hubiera rastro de Cristina Pedroche.

El comentado mensaje de Dabiz Muñoz a la última foto de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche publicó un carrusel de fotos en su Instagram, donde posa muy guapa y veraniega, con un vestido corto tipo étnico y unas sandalias. La reacción de su marido, Dabiz Muñoz, no se hizo esperar y le escribió este comentario: “Joder, vaya pibonazo”, junto a un corazón y los emoticonos de unas manos aplaudiendo y de una bomba, como dando a entender que su mujer estaba explosiva.

Rápidamente, todas las miradas se han centrado en el mensaje de Daviz Muñoz, que no ha pasado desapercibido para los fans de Cristina Pedroche. “Entonces no estáis en crisis”, “Echaba de menos vuestros mensajes ¡Adorables!”, son algunos de los mensajes que les han escrito.

En estos momentos, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz continúan viviendo separados. Además, desde hace unos días Dabiz Muñoz se encuentra en Emiratos Árabes. “Un día más en Dubái. Ya llevo una semana por aquí, todavía me quedan unos cuantos días más haciendo muchas cosas para StreetXO Dubái, que también van a estar en StreetXO Madrid. Estamos revolucionando nuestros Streetxos. No suena mal, ¿eh?”.

El marido de Cristina Pedroche también está disfrutando de su tiempo de ocio, dando paseos por la playa o la ciudad y aprovechando para jugar al pádel. “Hoy he entrenado dos horas por la mañana. He hecho una clase de pádel y luego he jugado un partido con Ángela y Nacho. Siempre que vengo a Dubái, entreno con ellos que son lo más”.

En medio de las especulaciones sobre su matrimonio, Cristina Pedroche dijo en ‘Zapeando’: “Ahora dicen que estoy soltera”, bromeó. Por su parte, cuando le preguntaron a Dabiz Muñoz por los rumores, este dijo: “Sí, nos hemos separado”, una respuesta que la reportera no supo cómo interpretar y se vio obligada a preguntarle si estaba bromeando o era enserio, a lo que el chef respondió: “Ya te he contestado”. Cuando le hizo otra pregunta, señaló: “Es que no hablo de mu vida personal, perdón”.