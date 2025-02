El cuñado de Joaquín Sánchez asegura que "hay más momentos con otras mujeres" y que Susana "es conocedora de todo"

Mientras Joaquín Sánchez y Susana Saborido muestran en el programa ‘El capitán por América’ que son un matrimonio unido y lo mucho que se quieren ya que además, se pudo ver cómo celebraron su segunda boda en Las Vegas, la realidad parece ser otra según la información y testimonios que están saliendo en las últimas semanas. El último en hablar ha sido el cuñado de Joaquín, José Saborido, que ha asegurado que el matrimonio “es una farsa” y que su hermana Susana es conocedora de las andanzas de su marido, el exjugador del Betis, según ha señalado en un avance para el programa 'De Viernes', donde será entrevistado esta noche.

Las polémicas en las que se está viendo envuelto Joaquín Sánchez están pasando factura al matrimonio. Kiko Matamoros comentó este jueves que el matrimonio estaba pasando por una “crisis de tamaño descomunal”, que “Joaquín está hecho polvo y Susana le ha dicho que no lo quiere ni ver”, según comentó en ‘Ni que fuéramos Shhh’. La periodista Gema López también apunto a que “hay una crisis gorda” en el matrimonio.

José Saborido habla de más momentos de su cuñado Joaquín y otras mujeres

El cuñado de Joaquín, José Saborido, va a dar una entrevista hoy en ‘De Viernes’ donde hablará del matrimonio y de las supuestas infidelidades del exfutbolista. Antes del programa, se ha emitido un avance de algunas de las declaraciones que hará. El hermano de Susana Saborido asegura que ella “es conocedora de todo, pero prefiere el dinero antes que un matrimonio feliz”, haciendo referencia a las supuestas infidelidades de su marido.

Además, José también va a hablar de “momentos compartidos con Joaquín y otras mujeres cuando él era jugador del Betis y diferentes vivencias junto al matrimonio”, según ha comunicado Mediaset. El hermano de Susana Saborido tacha al matrimonio de ser “una farsa” y asegura que Joaquín y Sussana han “vendido veinte años de mentiras”.

Esa noche también acudirá al programa ‘De Viernes’, Claudia Bavel, que ofrecerá nuevos datos sobre lo que ocurrió o no con Joaquín Sánchez y explicará cómo se han filtrado los mensajes subidos de tono que se intercambió con el exfutbolista, ya que ella niega estar detrás.

La modelo de Only Fans, Claudia Bavel, también va a desvelar más nombres de futbolistas, actores y músicos con los que también hubo intercambio de mensajes mientras vivían en pareja o estaban casados.

Los mensajes que se enviaron Joaquín y Claudia Bavel

Desvelan los mensajes de Joaquín con Claudia Bavel y una supuesta infidelidad

Primero salieron a la luz los mensajes que Joaquín se intercambió con la modelo de Only Fans, Claudia Bavel, donde él le proponía tomar “una copita” en el hotel de Barcelona en el que estaba alojado. Al final, no se vieron, pero Joaquín le escribió: “El día que coincidamos, será de órdago”. Después se intercambiaron algunos mensajes subidos de tono.

Tras ello, Belén Esteban desveló una supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez a su mujer con una chica con la que habría estado un fin de semana hace tres años, en 2021. Según relató la colaboradora de ‘NQF’, la joven trató de hablar en un programa de televisión, y cuando ya la tenían “casi cerrada”, llegó a oídos de Joaquín y este llamó a los directivos de la cadena Mediaset y consiguió parar la entrevista. “Entonces llaman a esta chica y dicen que no puede venir porque ha habido un problema y que no es bien recibida en la cadena. Esta chica tiene datos [pruebas] y a mí me han dicho que va a hablar”.

Belén aseguró que tras dar esta información ha recibido amenazas aunque aclaró que no han sido Joaquín ni Susana. “Ellos no. Pero no me gusta que me amenacen. No voy a decir quién. He hecho lo que tenía que hacer. Cuando ayer di la noticia y dije que me dolía... Entiendo que la gente quiera a la gente, pero trabajo en televisión. Me cae bien, Susana me parece extraordinaria pero si no lo contaba yo, lo iba a contar otra persona”. Y añadió: “Entiendo que la gente tenga cariño a Joaquín, pero ayer me quedé un poco así porque me decían 'ten cuidado con lo que dices'. No de ellos, eso que quede claro. En la vida me había pasado”.

Belén Esteban recibe amenazas tras desvelar la supuesta infidelidad

La supuesta amante de Joaquín asegura que su mujer está al tanto

La chica que supuestamente habría estado con Joaquín Sánchez es Cristina Ruiz, que fue concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Una supuesta infidelidad que se habría producido en el verano de 2021 en Mojácar. “Estuvimos toda la noche y él me llevaba de la mano (...) Después nos fuimos a la villa donde estaba alojado y allí mantuvimos relaciones íntimas”, aseguró la joven en Ten TV. “Él me trató como si fuera su novia y no habló de su mujer”, comentó. Des pués de ete fin de semana, no volvieron a verse ni a mantener el contacto.

Sin embargo, la gran sorpresa vino cuando Cristina comentó que Susana Saborido, mujer de Joaquín Sánchez, era conocedora de toda la historia. “Al salir del local, alguien nos hace una foto y esa foto es la que le llega supuestamente a Susana. Me escribió por Instagram para saber si era cierto lo que había pasado. Le dije que no me metieran en problemas en mi trabajo. Y entre líneas me dijo que no tendría que haber hablado. Susana sabe que es verdad, tengo pruebas, testigos oculares... Yo no soy la mala. Me quieren callar. El que se tiene que preocupar es él, no echarme a mí la culpa porque hable”, señaló en el programa.

Cristina Ruiz asegura que estuvo con Joaquín Sánchez

Nada más salir a la luz los mensajes de Joaquín Sánchez y Claudia Bavel. Susana Saborido mostró públicamente su apoyo a su marido, publicando en sus redes sociales una foto de los dos besándose junto a las palabras: “Siempre juntos, mi vida”. Sin embargo, la periodista Giovanna González desveló en 'Vamos a ver' cuál fue la verdadera reacción de la esposa de Joaquín, Susana Saborido, con su marido en la intimidad.

La colaboradora explicó que para Susana lo ocurrido “no es una infidelidad” y desveló que se produjo una fuerte discusión de pareja. “El viernes, cuando sale la noticia, la pareja discute muy fuerte”. Susana se llevó “un disgusto” y le habría reprochado lo siguiente a su marido: “Le dice que por qué tenía que estar mandando estos mensajes y con esta persona, no entendía por qué no pensaba”. La periodista explicó que “el cabreo fue grande y el disgusto también”.