Críticas a Aitana tras cancelar su concierto en el Bernabéu: "Dos veces que pierdo dinero... ¿Un miércoles 30 de julio?"

La cancelación de los conciertos de Aitana en el estadio Santiago Bernabúeu, dentro de su gira 'Metamorfosis season', ha dividido a los fans de la cantante. Mientras muchos la siguen apoyando y consideran que la artista ha hecho todo lo posible por tratar de mantener los conciertos y no perjudicar a sus fans, muchos otros están vertiendo duras críticas contra ella ya que es la tercera vez que se produce un cambio de fechas, con los gastos y contratiempos que esto supone.

La cantante Aitana tenía cerrados desde hace muchos meses dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu para los días 27 y 28 de junio de 2025 y ahora los celebrará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio, un mes complicado ya que como muchos fans han señalado que estarán de vacaciones ya, con viajes programados, y además, los conciertos ahora caen entre semana, lo que hace imposible que muchos puedan acudir. Antes se iba a celebrar el viernes y sábado y ahora, en miércoles y jueves.

Críticas a Aitana tras cancelar por segunda vez el concierto en el Bernabéu y cambiar las fechas

Las críticas por el cambio de lugar y fechas no han tardado en llegar. Muchos se quejan de que el cambio de fechas sea para finales de julio cuando muchas personas ya están de vacaciones o les es imposible ir en esas fechas. "Lo suyo hubiera sido priorizar mantener las fechas en vez de el estadio hasta el final… lo más probable es que pida reembolso porque no sé si estaré en Madrid, me moría de ganas de ir pero la gestión ha dejado que desear", "Oh, no, qué pena me da. No sabes qué disgustadas estamos con este cambio de fechas. Mis hijas tienen las entradas para las fechas anteriores y en julio no pueden ir, están en Roma, un viaje organizado reservado desde últimos de diciembre", "Una fecha ideal!!!!! En mitad del verano. Gracias por tirar a la basura las ilusiones de muchas niñas que no podrán ir pese a tener la entrada comprada por tu mala organización", "Chic@s! Estoy organizando un grupo de padres y madres afectados por la estafadora de Aitana. ¿Quien nos devuelve el dinero gastado en transporte y alojamiento?", "Me parece vergonzoso. Porque ahora ya no es sólo que tengamos que volver a cancelar el hotel, ahora es que ya no podemos ir. No lo siento por mí, lo siento por mi hija que es a la que más ilusión le hacía tu concierto. Qué casualidad que haya una fecha disponible tan pronto, no?" o "Lo siento Aitana pero las cosas no se hacen así. Dani Martin gestionó mil veces mejor un problema similar con una pandemia de por medio. Elegir ese estadio es una pésima elección y encima en esas fechas no estoy ni en el país. Pues nada, mi dinero de vuelta".

Muchas de las críticas también están relacionadas con el dinero que están perdiendo después de haber cancelado ya viajes, vuelos, billetes y hoteles. "Ya es la tercera vez que cambio las fechas de los hoteles y no me regresan el dinero. Espero que aitana piense en nosotros sus fans y nos remunere el dinero de alguna forma", "Creo que ya es reírse de la gente que se ha dejado dinero. Yo lo cogí todo con cancelación gratuita pero es una vergüenza… no todo el mundo se puede permitir 3 veces estos cambios con lo que implica..", "Y quién les va a pagar a todos tus fans los alojamientos y transporte que han pagado dos veces de dos conciertos que has cancelado??", "Desde Diciembre de 2023 con las entradas. Dos aplazamientos. El primero, a 6 meses más tarde, con entrada de sábado, a viernes. Bueno, ahora, con la misma entrada, se pasa a MIÉRCOLES. ¿Y qué pasa con los desplazamientos? ¿Billetes de bus, tren y demás? No se puede gestionar peor", "Es que ya no es el cambio de fecha ni de sitio, es el hecho de que los gastos económicos que implica es la tercera vez… Que el dinero de la entrada por lo menos lo devuelven (espero) pero los aves, hoteles…eso nadie y es la segunda vez" o "Podríais poner las mismas fechas para el Metropolitan, para la gente que tiene hoteles reservados y hayan pagado los viajes también te digo".

Otras fans también se quejan de que ahora se vaya a celebrar en Madrid entre semana y no en el fin de semana como estaba previsto. "Lo siento mucho pero yo me bajo del barco y pediré reembolso. Un Miércoles de Julio es dificil coger vacas en el curro, es una putada y a mi hermana y a mi nos hubiera encantado ir... ojalá fechas para Sevilla. Y tenemos compradas las entradas desde 2023..", "Prepararos para los desmayos por el calor! A quien se le ocurre un concierto así EN JULIO , "Me parece fatal. No puedes cambiar las fechas 2 meses antes. Si ya se sabía y otros artistas lo estaban haciendo. Te buscas la vida y haces dos Wizink pero respetas las fechas y te bajas la obsesión de la medallita del estadio aunque tengas que maltratar a tus fans para hacerlo", "¿Por qué lo ponéis un miércoles y un jueves? Es difícil que consigamos fechas de vacaciones a estas alturas…y eso sin hablar del precio que tendrán los alojamientos y el transporte...", "Ya estamos hartos……. ya son 2 veces que cojo hotel y vuelo para nada? Vengo desde otro p**to país y pierdo mucho dinero. además que la noticia viene del bernabéu y no el equipo de aitana? Ya pido reembolso" o "Lo del concierto de Aitana… ya es que no quiero ni ir con tanto mareo de un lado para otro, para esto que me devuelvan el dinero y ya... Yo he comprado vuelos y hoteles para ese día y a ver quién me devuelve el dinero!!!!!".

SIn embargo, muchos otros fans también están apoyando a Aitana en estos momentos complicados y la eximen de culpa. "Estamos contigo siempre pase lo que pase. Te queremos bebé sabemos que no fue tu culpa", "Qué mala organización y gestión por parte de su equipo. Seguro que se sabía desde hace meses que no iban a poder ser allí. Aitana, te queremos y te apoyamos en todo, pero rodéate de un equipo (o discográfica) que te valore como persona y no como una figura pública para sacar", "Entiendo tu enfado porque es jodido de reservar todo y luego te cambien de fecha y perder dinero. Pero también entiende que ella lo ha estado intentando hacer en el Bernabéu hasta el último segundo pero si el Bernabéu no da autorización, no se puede hacer", "Algunos se piensan que Aitana se la suda sus fans y que hayan perdido dinero en reservar hoteles, aves, trenes... Cuando en verdad está jodida por los fans que hayan perdido dinero. Ella no tiene ninguna culpa", "Quienes deben pedir disculpas son los chapuceros que, contando con la ayuda de todo el estado español, llevan 3 años de retraso en las obras haciendo una chapuza que ha dejado sin concierto a numerosos artistas dañando su imagen e ingresos. El Real Trampas es el responsable", "Esto es una cerdada. Habéis jugado con la ilusión, el dinero y el trabajo de Aitana y todos los fans Tres veces más las dos veces que le prometisteis a Mimi la realización del concierto. No tenéis ni una mínima vergüenza", "Te queremos Aitana sabemos que has hecho todo lo posible y todos vamos a seguir aquí siempre" o "Sabemos que no es tu culpa y, si dependiera de ti, ya se habrían hecho esos shows. Te amamos y siempre estaremos contigo".

Aitana anuncia nuevas fechas y lugar y pide disculpas

El lunes por la tarde el Real Madrid C.F. envió un comunicado en el que anunciaba que “el concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el Santiago Bernabéu, no podrá llevarse a cabo en la fecha programada” y agradecía la “profesionalidad de la cantante” y no descartaba que pueda actuar en el estadio madridista en el futuro. La cancelación de los conciertos de Aitana en el Santiago Bernabéu se debe a que el Real Madrid no ha conseguido todavía encontrar soluciones para insonorizar el estadio, el mismo motivo que llevó a Lola Índigo a cambiar también el estadio para sus conciertos.

Después era Aitana quien daba las malas noticias y pedía disculpas a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales. “El 27 y 28 de junio es inviable hacer los conciertos del Bernabéu, es algo que he intentado hasta el final, os lo prometo, no sabéis lo que me he desvivido por eso cada día, desde que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable”.

Entonces, Aitana anunció las nuevas fechas de los conciertos en Madrid. “Una solución, se pasarían para el 30 y 31 de julio, que es más de un mes después en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid. Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios. De hecho, yo solamente quería hacer uno porque a mí me parece muy complicado llenar uno, más después de todos los cambios y todo lo que ha pasado”.

“Sé que es muy difícil que podáis confiar en mí porque ya es la tercera vez que ocurre este cambio pero ya os digo que no forma parte de mí. Yo he intentado hacer lo máximo hasta el final pero me parecía muy injusto también solo hacer un concierto… Porque no me gustaría dejar a nadie fuera y prefiero jugármela porque de verdad, me la estoy jugando a que no se puedan llenar”, continuó diciendo.

Aitana siguió justificándose: “Pero sé que en el fondo sabéis que he hecho lo máximo posible, no quería no hacer ningún show porque también me parecía feo cancelar y ya está. No había otra alternativa para esos días en Madrid, entonces, al final, entre los dos estadios serán el 19 de julio en el Olímpic, que va a ser el primero en Barcelona, y luego el 30 y 31 de julio en el Riyadh Metropolitano en Madrid. Toda la información para la reubicación de las entradas para todas las cuestiones y dudas va a estar en mi página web”.

Después, Aitana confesó lo mal que lo ha pasado por todos estos cambios. “He llorado mucho, ya lo he sufrido muchísimo durante un año casi. Ya no quiero hacer un drama de todo esto. Soy completamente consciente de lo que significa para vosotros, volver a cambiarlo todo. Solo quiero decir que os prometo daros el mejor show de vuestra vida y yo me voy a dejar la piel, mi corazón, absolutamente todo, para que esos shows sean inolvidables”.

La cantante Aitana está dispuesta a resarcir estos problemas y contratiempos, dando el mejor concierto y espectáculo. “Os juro que no os voy a decepcionar porque lo voy a dar absolutamente todo. Voy a vivir por y para eso, para que sean días únicos para todos nosotros… Dicen que a la tercera vez va la vencida, aunque la verdad no me hace ninguna gracias, pero sé que así va a ser. Ya no va a haber ningún cambio más y que os quiero muchísimo y vamos a tope con esas fechas. Os quiero mucho y os juro que va a ser increíble”.