Cristina Saavedra, de 45 años, está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida tras haber perdido a dos de las personas que más quería.

La presentadora de La Sexta Noticias está viviendo un mes de junio negro. A los doce días de fallecer su abuela, a la que consideraba una segunda de madre, ha muerto su hermana pequeña, que tenía cuatro hijos, tal y como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales.

"Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña. Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza, aunque creas que no, lo descubres. Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no ha dado a conocer el motivo de la muerte de sus dos familiares.

Cristina Saavedra está en Galicia, arropada por su familia

La periodista llevaba varios días desaparecida de las redes sociales. Esto causó cierta preocupación entre sus seguidores, por lo que Cristina decidió explicar lo que estaba ocurriendo.

Ahora, se encuentra en su tierra, Galicia, junto a su familia. Tratando de sobreponerse de este duro varapalo que ha sufrido. Cuenta con el apoyo fundamental de su pareja desde hace doce años, el también periodista deportivo Manu Carreño.

El emotivo mensaje a su abuela: "La otra mujer que me crió. Mi maestra"

Días antes, cuando falleció su abuela, Cristina escribió este mensaje: "Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse. Gracias por tantos mensajes. En mi nombre y el de mi familia".

También expresó públicamente cuál fue la petición de su abuela antes de morir. "Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social). No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crió. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto…".

Ha recibido muchos mensajes de cariño

Tras conocer la noticia, muchos fans de Cristina y tuiteros le han enviado sus condolencias y mensajes de ánimo. También muchos rostros conocidos le han querido trasladar su cariño a la presentadora como Carmen Chaparro, que le ha escrito: "Lo siento muchísimo, Cristina. No me puedo ni imaginar el dolor. Abrazo grande".

También le han dado su pésame otros famosos y compañeros de televisión como Sandra Sabatés, Sonia Ferrer, Rosa Villacastín, Sandra Golpe, Helena Resano, Marta Ferrer, entre muchos otros.

