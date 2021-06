Cristina Pedroche no se puede quejar, pues el éxito, tanto laboral como personal, está de su lado. La joven, de 32 años, saltó a la fama en 2010 con el programa de La Sexta Sé lo que hicisteis. Pasó un casting y la seleccionaron. Desde entonces, sigue ligada a la cadena y ha ido ganando peso en ella, hasta el punto de ser la elegida para presentar las Campanadas de año nuevo desde 2014, y de manera interrumpida.

Pedroche, que estudió Administración y Dirección de empresas y Turismo, siempre ha estado inclinada hacia el mundo del espectáculo. Antes de la tele, ingresó en una agencia de modelos e hizo anuncios para Tampax y Movistar, entre otros.

En aquellos tiempos vivía en Vallecas, el barrio que siempre mencionada para destacar que es de origen 'humilde', pero que ha abandonado en cuanto ha ido teniendo ceros en la cuenta bancaria, como nuestro querido exvicepresidente de España. Ahora vive en La Finca junto a su marido, el chef David Muñoz. Una nueva vida de rica de que ella renegaba hace unos años, cuando aseguraba que ni siquiera la veríamos con un bolso de firma, ya que sería "reírse de los españoles". Ahora tiene, al menos, cinco de esos bolsos. ¿Dónde quedó aquella chica?

Pedroche, de Vallecas a La Finca y con bolsos de miles de euros

La joven, que actualmente trabaja en 'Zapeando' (La Sexta), gana bastante dinero. Sólo con las Campanadas, se estima que se embolsa 60.000 euros por año. Una fortuna que sumado a su contrato de cadena, promociones con marcas y las ganancias de su marido, el chef David Muñoz, le ha abierto las puertas a una vida de lujo que nunca habría imaginado.

Tanto es así que la pareja se ha mudado a La Finca, la exclusiva urbanización situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que cuenta con extremas medidas de seguridad y donde viven algunas de las grandes fortunas de nuestro país. Las viviendas de La Finca cuestan millones de euros, pero ellos están de alquiler. Hasta ahora, la pareja vivía en Legazpi, un barrio de clase media de Madrid. El piso, de 137 metros cuadrados y valorado en un millón de euros, es de propiedad y tiene todas las comodidades: terraza, gimnasio y dos piscinas. Ambos tienen la casa en alquiler.

Al margen de la vivienda, llama la atención el cambio de estilo de Pedroche. Aunque sigue luciendo sus típicos vestidos cortos y alegres, ha pasado de lucir bolsos de marcas low cost a otros de grandes firmas y valorados en miles de euros. Hasta aquí todo bien, pero sorprende, ya que ella misma decía que comprarse esos artículos de lujo sería como burlarse de la clase media. En concreto, estas fueron sus palabras: “No podría gastarme 3.000 euros en un bolso, sería reírme de muchos españoles".

Pues, en fin, ya se ha gastado el dinero en cinco de esos bolsos de los que renegaba en 2014. La vida da muchas vueltas, y las cuentas corrientes de cada uno, también.

“No podría gastarme 3.000 euros en un bolso, sería reírme de muchos españoles": tiene cuatro por valor de 11.000 euros

Aquella frase (“No podría gastarme 3.000 euros en un bolso, sería reírme de muchos españoles") no fue lo único que Cristina Pedroche decía antes de convertirse en rica y mudarse a La Finca. Ella presumía de sus orígenes humildes y, obviamente, no lucía ni bolsos ni zapatos de más de 1.000 euros. Ahora tiene una considerable colección de los mismos, y lejos de esconderlos, los luce en Instagram, para que todo el mundo los vea.

De momento, luce un Chanel, modelo Boy, valorado en más de 5.000 euros, de color rosa con detalles en oro; un Loewe Amazona en piel negra, de más de 2.000 euros; una riñonera de piel blanca de Louis Vuitton, de 1.300 euros; y un Bulgari de más de 2.700 euros.

En total, y sólo con estos cuatro, Pedroche se habría gastado 11.000 euros en bolsos. ¿Esto sería para ella reírse mucho o poco de los españoles? ¿Habrá quizá cambiado de opinión? ¿Se arrepentirá de lo humilde que era antes?

Además de bolsos de lujo, Pedroche también tiene calzado de grandes firmas, como la italiana Gucci, cuyas zapatillas y botas oscilan los 800 euros:

En fin, ¿qué opinas? ¿Crees que el dinero cambia a las personas?