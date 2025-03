Cristina Pedroche regresa a vivir a Vallecas, a casa de sus padres y con su hija Laia, ¿hay crisis con David Muñoz? 

Cristina Pedroche, que se encuentra embarazada de seis meses de su segundo hijo, cuyo sexo ya ha desvelado que será niño, ha explicado en 'Zapeando' que ha regresado a vivir a casa de sus padres, al humilde barrio de Vallecas, concretamente a la zona de Entrevías, donde nació y se crio.

La presentadora de 36 años se ha trasladado a la vivienda con su hija Laia, de año y medio, pero no ha querido revelar el motivo de por qué está viviendo con sus padres ahora. Esta inesperada situación se produce en medio de rumores de una posible crisis en su matrimonio con Dabiz Muñoz, del que no ha dicho dónde se encuentra el chef mientras tanto ni ha hecho alusión a él cuando ha hablado de este cambio de domicilio.

El hecho de que ya Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya no suban fotos juntos, la última publicación es del pasado 15 de enero con motivo del cumpleaños del chef, y de que ella no le haya felicitado ni escrito ningún mensaje por el Día del Padre ni por San Valentín, han incrementado los rumores de una posible crisis en el matrimonio que lleva diez años juntos.

Dani Mateo comenzó diciendo este jueves en el programa ‘Zapeando’: “Cris vuelve a su barrio, vuelve a casa de sus padres y le está sentando genial. Mira qué cara de vallecana”. Tras ello, Cristina Pedroche habló de su regreso a casa de sus padres. “Está siendo muy social, muy bien todo.. Siempre me tratan como una reina pero, se ha reducido todo mucho, ya no tengo momentos para mí sola nunca. Hay un baño para todo que es muy interesante. Es como: ‘voy a hacer caca, yo también, venga pues tú primero’”, dijo haciendo alarde de su sentido del humor.

Cristina se mostró encantada de volver a pasear por las calles donde nació y creció. “Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a sacar a mi hija, porque nos vamos a dar un paseo o lo que sea, me siento que nunca he salido. Tú puedes irte del barrio pero el barrio no se va de ti”. Además, señaló que pasa desapercibida por la calle. “Pero voy como una vallecana más, con mi capuchita y mi todo es que soy una más. Es que a veces que les cuesta [reconocerme]. ‘¿Eres tú? Sí, sí, no me he ido. Sigo aquí’.

El presentador Dani Mateo dijo entonces: “Pero Cris, yo te conozco hace mucho, está volviendo la princesa de barrio que yo conocí”, y ella respondió: “Sí, sí, la forma de hablar está saliendo otra vez, me encanta”.

Días antes, el pasado 12 de marzo, Cristina Pedroche publicó varias fotos posando en el barrio de Vallecas. “Una más por aquí…”, escribió en su Instagram. Días después, compartió una foto desde la habitación que tenía cuando vivía en casa de sus padres. “No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre”.

El pasado 4 de febrero también publicó un vídeo mostrando cómo era su habitación de joven, que seguía tal cual la dejó cuando se independizó. “Amo la casa de mis padres o, más bien dicho, mi casa porque da igual los años que lleve viviendo fuera, esta es mi casa y esa sigue siendo mi habitación y de hecho sigue siendo porque, no se es estáis preparados para esto, pero mi madre tiene la habitación tal y como la dejé, ¿puede dar más agobio? Parece que no me he ido. Mis primeras fotos cuando me creía modelo, las cortinas, todo, la Barbie... Todos los peluches, las fotos, los Polly Pocket, por favor, mi juguete favorito de siempre. Es que voy a llorar. Esto para mi hija cuando sea mayor”.

Pedroche continuó diciendo: “Ahora que la niña tiene seis meses ya se ha enterado bien porque antes venía y era demasiado bebé pero ha flipado con todos estos muñecos. La he puesto ahí y no se sabía dónde estaba la niña. Qué recuerdos. Las fotos que ha ido poniendo aquí mi madre con David. Le ha encantado a la niña la habitación y a mí más”.

El hecho de que haya regresado a casa de sus padres con su hija Laia ha incrementado los rumores de crisis de la pareja. Además, los mensajes que lleva escribiendo Cristina Pedroche desde hace unos días, también ha hecho saltar las alarmas de que algo podría estar pasando, aunque hay otros que opinan que podría deberse a que están haciendo obras o reformas en su casa o a que ella necesita ayuda de sus padres al estar embarazada y con una niña pequeña o que fueran sus padres los que necesitaran algún tipo de ayuda extra en casa por motivos de salud u otro.

Este jueves, publicó unas fotos presumiendo de tripa de embarazada y escribió: “Esto definitivamente se ha ido de madre. Me imagino a mi bebé tan tranquilo en su chalet bien espacioso. Y no, no estoy en la recta final como dicen por ahí, todavía me quedan casi 4 meses. No hace falta que todo el rato me digan que ya debo de estar a punto”, señaló.

El pasado 6 de marzo, Cristina Pedroche también escribió en su Instagram: “Siento si no paso más tiempo por aquí, pero entre que tengo mucho lío en mi vida personal y que todo lo que podría contar parece que son “quejas” (que si estoy cansada, que si no duermo, que si tengo pubalgia…) prefiero quedarme un poco más callada, como no hacer mucho ruido… Sé que no me tengo que comparar con nadie ni tampoco con mi otro embarazo porque las circunstancias no son las mismas, pero a veces me cuesta y soy un poco “dura” conmigo misma… Bueno, que he dicho que no quiero hacer ruido. Adiós”. Un mensaje que de nuevo hacía saltar las alarmas.

Días antes, el 1 de marzo, también escribió otro enigmático mensaje: “Esta semana ha sido demasiado intensa y me he sentido superada en muchos momentos, pero también estoy muy orgullosa de cómo me he tomado las cosas y eso solo significa que de verdad me he convertido en una persona mucho más paciente, más flexible, y que tengo más cintura para aceptar lo que va sucediendo (aunque lo de la cintura es muy literal en este momento de mi vida). Eso de que las personas no cambian, creo que no es real, lo que pasa es que cuesta y hay que querer hacer ese cambio que además no llega de forma inmediata. Paciencia y amor”.