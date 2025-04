"Creo que de esto no se sale": Cristina Pedroche se pronuncia en medio de los rumores de crisis con Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche ha reaparecido en las redes sociales tras haber estado unos días desaparecida y ha explicado el motivo. Sin embargo, sus declaraciones están volviendo a dar mucho de qué hablar porque se producen en medio de los rumores de crisis con Dabiz Muñoz que comenzaron después de Cristina Predroche contara que había regresado a Vallecas a vivir a casa de sus padres y con su hija Laia.

Además, también hizo saltar las alarmas que se conociera que su marido estaba viviendo en un hotel. Cuando le preguntaron a Dabiz Muñoz si había crisis en el matrimonio, el chef respondió: “Sí, nos hemos separado”, unas palabras que desconcertaron, ya que no se sabía si lo dijo en serio o en broma. Rápidamente en entorno más cercano de Cristina Pedroche (o ella misma) desmintió que hubiera “crisis o separación” y aseguraba que estaban “fenomenal”, según publicó ‘¡Hola!’. Además, apuntaba a que el motivo por el que Pedroche estaba viviendo en casa de sus padres era porque “Están en la transición entre su antigua y su nueva casa” y aún no les habían dado “su futuro hogar”.

Cristina Pedroche explica que está haciendo la mudanza con su hija pero ni rastro de Dabiz Muñoz

Este jueves, Cristina Pedroche, que está embarazada de su segundo hijo, escribió el siguiente mensaje: “Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que me he hecho porque no he tenido tiempo de coger el móvil y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada”.

Después, la colaboradora de ‘Zapeando’ explicó que su desaparición se debía a la mudanza que está haciendo a su nueva casa. “La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido”. Sin embargo, no hizo mención ninguna a su marido, David Muñoz.

En otra publicación, Cristina Pedroche señaló: “He estado fuera de redes y casi del mundo por la razón que os cuento. Creo que de esto no se sale, pero al menos me pondrán guapa en la tele y podré desconectar de todo unas horas”. Unas palabras que están siendo muy comentadas ya que no parece estar pasando por un momento fácil.

Cristina Pedroche regresó a vivir a casa de sus padres en Vallecas

Fue a mediados de marzo cuando Cristina Pedroche se mudó a casa de sus padres a vivir con su hija Laia a Entrevías, Vallecas. Ella misma publicó un vídeo mostrando cómo era su habitación de joven, que tal cual la dejó cuando se independizó. “Amo la casa de mis padres o, más bien dicho, mi casa porque da igual los años que lleve viviendo fuera, esta es mi casa y esa sigue siendo mi habitación y de hecho sigue siendo porque, no se es estáis preparados para esto, pero mi madre tiene la habitación tal y como la dejé, ¿puede dar más agobio? Parece que no me he ido. Mis primeras fotos cuando me creía modelo, las cortinas, todo, la Barbie... Todos los peluches, las fotos, los Polly Pocket, por favor, mi juguete favorito de siempre. Es que voy a llorar. Esto para mi hija cuando sea mayor”.

La mujer de Daviz Muñoz continuó diciendo: “Ahora que la niña es mayor, ya se ha enterado bien porque antes venía y era demasiado bebé pero ha flipado con todos estos muñecos. La he puesto ahí y no se sabía dónde estaba la niña. Qué recuerdos. Las fotos que ha ido poniendo aquí mi madre con David. Le ha encantado a la niña la habitación y a mí más”.

Cristina Pedroche muestra cómo es su habitación

Días después, Dani Mateo le preguntó a Cristina Pedroche por su regreso al barrio de Vallecas en el que nació y se crio. “Cris vuelve a su barrio, vuelve a casa de sus padres y le está sentando genial. Mira qué cara de vallecana”, comentó en ‘Zapeando’. Entonces, Cristina Pedroche habló de su regreso a casa de sus padres. “Está siendo muy social, muy bien todo... Siempre me tratan como una reina pero, se ha reducido todo mucho, ya no tengo momentos para mí sola nunca. Hay un baño para todo que es muy interesante. Es como: ‘voy a hacer caca, yo también, venga pues tú primero’”, dijo haciendo alarde de su sentido del humor.

Cristina se mostró encantada de volver a pasear por las calles donde nació y creció. “Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a sacar a mi hija, porque nos vamos a dar un paseo o lo que sea, me siento que nunca he salido. Tú puedes irte del barrio pero el barrio no se va de ti”. Además, señaló que pasa desapercibida por la calle. “Pero voy como una vallecana más, con mi capuchita y mi todo es que soy una más. Es que a veces que les cuesta [reconocerme]. ‘¿Eres tú? Sí, sí, no me he ido. Sigo aquí’.

El presentador Dani Mateo dijo entonces: “Pero Cris, yo te conozco hace mucho, está volviendo la princesa de barrio que yo conocí”, y ella respondió: “Sí, sí, la forma de hablar está saliendo otra vez, me encanta”.