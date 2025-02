Claudia Bavel desvela cómo es Iker Casillas en la intimidad y saca a la luz audios y mensajes que él le envió

Tras salir a la luz unas fotos de Iker Casillas y Claudia Bavel juntos saliendo de un hotel en Barcelona, la actriz de cine para adultos y modelo de Only Fans se sentó en el programa ‘De Viernes’ para hablar de su relación con Iker Casillas y aseguró que el exjugador le decía que ella era su novia y lo hicieron oficial en un evento en Barcelona. “Iker y yo tenemos una relación desde hace un año y medio. Le conocí a través de las redes sociales, interactuamos con ‘likes’ y al final, empezamos a hablar por chat privado, éramos dos personas solteras hetero ligando por redes sociales. Había conversaciones de todo tipo. Ahora estoy un poco triste, porque pensaba que después de haberlo hecho oficial, iba a darme mi lugar. Actualmente tengo miedo de que mi relación con él se acabe debido a que se ha hecho público”. Después, le mandó un mensaje al exmarido de Sara Carbonero: “Iker, creo que tenemos una conversación pendiente y ojalá, me hubieras dado mi lugar”.

Claudia Bavel, que también fue pretendienta en el desaparecido 'Mujeres y hombres y viceversa', aseguró que Iker Casillas le habló de tener hijos juntos. “Me comentó que quería tener hijos conmigo. A mí me preguntó si yo quería ser madre, quizás por mi trabajo no quería tenerlo, y le comenté que no era mi idea ser madre y él me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuvieran 15 ó 16 años, volver a ser padre y me dijo si yo estaría dispuesta a ser madre”, comentó. Después explicó por qué Iker le dijo que quería ser padre más tarde y no en este momento. “Ahora no quiere serlo porque dice que son niños y quiere disfrutar de ellos”.

Por su parte, cuando se le preguntó a Iker Casillas tras salir a la lus las fotoz con Claudia, señaló: “Muy ilustrativas las fotos, el reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. No sé, miradlo vosotros. ¿No hay una imagen que siempre vale más que mil palabras? Muy ilustrativo”.

Claudia Bavel da detalles de su relación con Iker Casillas

Claudia Bavel explicó que su relación con Iker Casilla se inició al principio “como una amistad y cuando ya empezamos a tener encuentros, teníamos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos”. “Él me presentaba como su novia a Figo, Michel Salgado...”. Ahora no entiende qué ha pasado y por qué le ha dejado de hablar: “Hace una semana estábamos juntos planeando cosas, que, incluso, dijimos de este Carnaval, disfrazarnos y divertirnos sin que nadie supiera quiénes somos y ahora, me sorprende el cambio”.

La supuesta amante o pareja de Iker Casillas continuó explicando: “Nosotros veníamos de hacer pública la relación en el evento porque él me dijo: ‘Vamos a dar un paso para delante’. Y cuando de repente veo que salen las fotos y le dije: ‘oye, hay prensa fuera’, me dijo: ‘sonríe y actúa normal’ y yo dije que vale. Y luego le envío un audio, leo sus declaraciones y nunca más me ha hablado, así que...”. Después, añadió: “Él sabe lo que hay detrás de esas imágenes. Me sentí un poco como excluida”.

En la entrevista, Claudia Bavel también habló de cómo es Iker Casillas en la intimidad: “Si me preguntas como es Iker como amante, te diría que es mejor como futbolista”. Además, Claudia también desveló ha tenido relaciones íntimas con otros famosos y puso a Iker Casillas como el peor amante de todos con los que ha estado. “A ver, en un ranking pondría a Bad Bunny, Ozuna y luego ya, Iker”. También reveló que “hay otros chicos en España que son súper conocidos que me tiran la caña como podría ser Miguel Ángel Silvestre o Álex González”.

Así fue la primera cita de Iker Casillas y Claudia Bavel

El primer encuentro físico entre Iker Casillas y Claudia Bavel se produce en mayo después de llevar hablando “seis meses por teléfono con él”. Tuvieron la primera cita cuando él se encontraba en un torneo de fútbol de su hijo en Blanes, el pueblo de donde es ella. Cuando Claudia vio por la prensa y redes que Iker estaba allí, le escribió y le dijo que ella era de allí y quedaron a cenar. “Le pasé a buscar y tuvimos la primera cita. Él me decía muchas veces de ir a Madrid pero yo no bajaba, tengo mi vida también”, señaló en ‘De Viernes’. Claudia aseguró “desde mayo a día de hoy, nos hemos visto cada mes porque él también viaja mucho”.

Claudia explicó que “hubo un momento en el que la relación se cerró, que fue cuando comenzó a rumorearse que estaba con María José Suárez y le envié un mensaje y le dije que quién era esta chica. Él me dijo: ‘No te preocupes porque mi novia eres tú’. Me dijo que era una amiga de hace 20 años y que no hiciera caso. Luego salió otra chica, una periodista de aquí”.

En el programa le preguntaron si se había enamorado del exjugador del Real Madrid y Bavel confesó. “Sí pero yo nunca le he dicho que estaba enamorada. Lo que sí nos hemos dicho es te quiero pero tampoco soy de hablar mucho de mis sentimientos”. Respecto a si ella está detrás de las fotos con Iker Casillas, Claudia respondió: “Yo no he traicionado a Iker Casillas ni tampoco he hablado mal de la prensa”.

Claudia Bavel en De Viernes

Claudia mostró mensajes y audios de Iker Casillas

Claudia también hizo públicos mensajes de Whatsapp que Iker Casillas le había enviado en este tiempo en el que supuestamente han tenido una relación. En ellos se puede leer que el exjugador le ponía frases como: “¿Dónde te metes? Vente a la capital, te me haces de rogar” o “te voy a comer, sé que no soy de tu talla pero me da igual, soy fan de ti”.

También mostró audios que le mandó Iker Casillas, exmarido de Sara Carbonero, como uno en el que le decía esto: “Madre mía, Claudia, hija mía, escúchame una cosa, eh, estás buenísima, joder, pero bueno, ¿me puedes explicar a mí esto?”.

Horas antes de emitirse ‘De Viernes’, en el programa ‘TardeAR’, Leticia Requejo comentó que Claudia Bavel fue quien alertó a la prensa para que les pillaran juntos a Iker Casillas y a ella. “Iker se levanta y ve las fotos en las revistas, es consciente de que esta chica le ha tendido una trampa y está detrás de las fotos. A mitad de mañana, después de que Iker niega a esta chica, recibe una llamada de una persona muy cerca a Claudia y le confirma cuáles han sido las maniobras que Claudia ha querido utilizar para que se les pillara. Ahí confirma que Claudia estaba detrás. En el mes de septiembre, ella intentó negociar con un fotógrafo que cuando Iker fuera a Barcelona, fueran pillados, y esas fotografías al final, no se pueden hacer, y ella sabía perfectamente lo que se estaba haciendo”.

Después, Antonio Montero comentó: “Iker Casillas desde luego ha estado con ella y en un hotel y han tenido varios encuentros, eso es indiscutible. Ella es su poder tiene muchas pruebas que no van a salir porque son de su intimidad. Iker no es la primera vez que se enfada con alguien que tiene este tipo de comportamientos”.

Claudia enseña una conversación y audio que le envió Iker