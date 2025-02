Claudia Bavel hunde a Cepeda y muestra los mensajes que él le envió tras atacarla y defender a Iker Casillas 

El cantante Luis Cepeda ha quedado por los suelos tras llamar ‘buscona’ a Claudia Bavel y querer salir en defensa de Iker Casillas después de que la actriz de cine para adultos y modelo de Only Fans asegurara en televisión, en el programa de ‘De Viernes’, que mantuvo una supuesta relación con Iker Casillas. La joven catalana mostró como pruebas mensajes y audios que le envió el exjugador del Real Madrid.

Tras ello, Casillas emitió un comunicado en el que amenazaba con tomar medidas legales contra cualquier persona o medio que “vulnere su intimidad y/o honor”, aludiendo claramente a la modelo, sin embargo, Claudia Bavel vuelve a sentarse en ‘De Viernes’ hoy 7 de febrero.

Además, Claudia también compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde defendía “la libertad de expresión” y “el derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros”. También señaló que “es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costra de otros”.

Claudia Bavel hunde a Cepeda y muestra los mensajes que él le envió

Tras la entrevista de Claudia Bavel, de 28 años, donde dio detalles de su supuesto romance con Iker Casillas, el cantante Luis Cepeda salió en defensa del ex jugador y exmarido de Sara Carbonero en las redes sociales pero no vio venir el zasca que le iba a dar la modelo de Only Fans.

El exconcursante de ‘Operación Triunfo’ (OT) escribió: “No seré yo el que defienda a mi capitán pero las hay buscadas y las hay que buscan”. Junto a estas palabras compartió una captura de una conversación que mantuvieron Cepeda y Claudia, donde se ve que ella le escribió en julio de 2023: ‘¿Qué tal?’ y él le responde: ‘Qué pasó’ y después ‘Bien, gracias’.

Tras ello, Claudia Bavel compartió en sus Stories de Instagram este mensaje: “Cepeda, mi vida, manda el chat entero diciéndome que vaya a tu hotel y yo paso de ir”. Tras decirle que no compartió la conversación entera, tal y como fue, escribió: “Ubícate, cariño, si no, te recuerdo todo el chat, Cepeda, que fuiste tú quien me escribió a mí”.

Junto a este mensaje, la modelo de Only Fans, que tiene más de 250.000 seguidores en Instagram, compartió una captura donde se ve que Cepeda fue quien interactuó primero con ella el 12 de diciembre de 2022, cuando supuestamente él tenía novia. El cantante le envió un emoticono de unos ojos. Ella le preguntó si él es de Barcelona, el cantante le respondió que no, que era de Madrid.

Claudia Bavel le recuerda a Cepeda que fue él quien le escribió

En otra captura, se ve como siguen escribiéndose y él le dice que está “de resaca” y le escribe a la joven: “Levántame”. Entonces, Claudia le dice que “no está libre ahora”, él le dice: “Bueno, pues vente a Madrid algún día”. Después, ya tienen la conversación que Cepeda compartió en sus redes sociales.

En otro de los Stories, Claudia Bavel comparte una noticia que publicó ‘Socialite’ en noviembre de 2022, un mes antes de que Cepeda escribiera a la actriz de cine para adultos, donde se lee: “La prueba de que Cepeda tiene novia, aunque lo desmintiera”. Junto al titular, Claudia comentó al respecto: “Supongo que borraste la conversación por tu ex pareja. Qué respetuoso eres”. Un zasca con el que ha dejado mal a Cepeda que no compartió esta primera parte de la conversación.

Por último, Claudia Bavel explicó que no tuvo nunca nada con Cepeda. “Aclaro que nunca llegué a quedar con esta persona, Cepeda” y después le lanzó esta pulla: “Ala, que hable un ratito de ti que te hace falta, que más que cantar, das el cante”.

Claudia Bavel le suelta varios zascas a Cepeda

Claudia Bavel, en 'De Viernes' esta noche de nuevo tras el comunicado de Iker Casillas

Esta noche, Claudia Bavel vuelve a sentarse en el programa ‘De Viernes’ para hablar de Iker Casillas tras el comunicado que emitió y dar más detalles de su supuesta relación más allá de la amistad. En el adelanto que ha emitido Mediaset, Claudia señala: "El comunicado de Iker Casillas me ha dado mucha tristeza porque realmente venimos de una relación de un año y medio en que la comunicación ha sido la base de todo y no me esperaba un comunicado en el cual él quiera silenciarme".

A pesar de que el exfutbolista, Iker Casillas, ha anunciado que va a tomar medidas legales y demandar, Claudia Bavel asegura: "Desde que yo aparecí en televisón por primera vez, no he recibido ninguna notificación legal contra mí. Estoy tranquila, él está en su dererecho de hacer lo que quiera. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, igual que la necesito par amí, la quiero para él. Estoy en mi derecho de defenderme de cualquier ataque o crítica".

Respecto al supuesto video íntimo de Claudia Bavel que tendría Iker Casillas y podría haber "estado enviando", según contó la periodista Leticia Requejo en 'TaardeAR', Claudia ha señalado: "Sobre la información íntima que se está especulando que tiene Iker en su poder, que realmente es algo muy privado, deseo que no sea real que se haya difundido porque es que sería un antes y un después".

Este viernes 7 de febrero también estarán en el programa Rosa Benito, Massiel y Esther Arroyo.