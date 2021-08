Carme Chaparro está pasando por uno de sus peores momentos. La presentadora de Mediaset lo ha contado a través de su Instagram: "Es difícil contar esto. Es difícil, triste y jodido. Que se te muera un amigo es duro. Que ese amigo sea de los de tu infancia, de la pandilla con la que creciste y descubriste buena parte de la vida es todavía peor".

La pérdida de este amigo le ha cogido totalmente por sorpresa, ya que ha coincidido con la muerte del hermano del fallecido: "Que muera el mismo día que su hermano, con pocas horas de diferencia, y también de cáncer, es una puta maldición de la vida", ha añadido.

Carme Chaparro, rota de dolor por la muerte de un amigo suyo

Destrozada, ha querido desahogarse en su perfil de la mencionada red social: "Xavi, el cerebrito, el niño que perdió un ojo en un absurdo choque de bicicleta al clavarse en la cuenca orbital la palanca de freno. Pasados los años aprendió a reírse de ello y para romper el hielo contaba la historia de lo último que vio ese ojo perdido: colgando del nervio óptico, ese ojo miró con una perspectiva inédita, la de alguien que ha salido del cuerpo para otearse a sí mismo desde la distancia".

"Los médicos decían que era imposible, pero ¡qué sabrán ellos! Dejadnos que lo sigamos creyendo. También pensaban que no iba a poder hacer algunas cosas en la vida, y vaya si las hizo. A pesar de las hostias. De lo duro que se lo puso, de lo que tuvo que pelear. Se sobrepuso a la pérdida del ojo, a una depresión, a la muerte de su padre en accidente de tráfico. Se sacó la carrera de telecomunicaciones y exprimió la vida todo lo que pudo", ha añadido.

"El mejor amigo de tantas risas y tantas lágrimas. El Pirulo. Yo sería una persona diferente de lo que soy si no se hubiera cruzado en mi vida. Tantas broncas que me echaba por los tipos que me gustaban en mi juventud. Collons, Carme, és que sempre et pilles dels cabrons, tia. Aprèn-ne una mica", ha finalizado Carme Chaparro, con estas tres fotos:

En la publicación ya son 13.000 personas las que le han mandado ánimos, a las que nos sumamos nosotros. DEP.