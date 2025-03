Carme Chaparro estalla ante los rumores sobre su problema de salud: “Estoy inmersa en un intenso proceso médico”

Fue el pasado 5 de marzo cuando Carme Chaparro reapareció en sus redes sociales para desvelar el motivo de su ausencia y anunciar que, debido a un problema de salud, se veía obligada a retrasar el lanzamiento de su nueva novela, prevista para este mes de marzo. Unas palabras que, como era de esperar, causaron una gran preocupación.

“Hay una razón, es personal, he tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme” señaló la periodista en su perfil de Instagram donde, junto a este comunicado, escribió: “Ciencia. Personas. Paciencia. Ya vamos por el buen camino”

A pesar de que con este mensaje, Carme Chaparro pretendía tranquilizar a sus seguidores, sus palabras desataron un sinfín de especulaciones sobre el posible problema de salud que sufre. Unas suposiciones sobre las que, apenas unos días después, la periodista y escritora ha tenido que responder.

Carme Chaparro ha estallado en redes sociales tras los rumores sobre su estado de salud. Foto: Instagram

Las contundentes palabras de Carme Chaparro sobre las especulaciones por su problema de salud

De nuevo ha sido su perfil de Instagram el escenario elegido para salir al paso de los rumores, y mostrar su enfado. Unos rumores que apuntaban al síndrome de Menière como causa de su supuesta retirada, y que han llevado a Carme Chaparro a señalar: “No. Ni es eso ni me he retirado. Con lo fácil que es preguntar. Y con las ganas que tengo de seguir dando guerra (en televisión sigo trabajando en Mediaset, y en los libros, he tenido que retrasar la publicación de la última parte de la trilogía de Delito)”.

Molesta por las especulaciones sobre su posible problema de salud, Carme Chaparro ha hecho un llamamiento a sus compañeros de profesión y seguidores, invitándoles a ponerse en contacto con ella para contrastar cualquier información sobre su estado.

En su nuevo comunicado, la periodista ha pedido que no se especule con su vida: “Cuando se trata de salud, es delicado”. Además, ha comentado en qué punto se encuentra en estos momentos, asegurando: “Ahora mismo estoy inmersa en un intenso proceso médico para determinar la mejor de las opciones de tratamiento. Os iré contando”.

Además, y aunque Carme Chaparro no ha dado más detalles sobre su problema de salud, no ha querido perder la oportunidad de agradecer todo el apoyo que ha recibido desde que desvelara su situación: “Gracias por todo vuestro cariño. He recibido cientos de mensajes. Intentaré ir contestándolos. Gracias por estar ahí”.

Como era de esperar, las palabras de la escritora han causado un gran revuelo en las redes sociales, donde ha recibido el cariño de sus seguidores y de conocidos rostros como Raquel Sánchez Silva, Nuria Roca, Tamara Gorro, Sara Carbonero o Natalia Verbeke.

Tras este pequeño parón profesional, en el que está centrada en recuperarse de este bache, Carme Chaparro retomará sus compromisos. Entre ellos, la publicación de la tercera y última parte de la trilogía que inició en abril de 2023 con 'Delito', todo un éxito en el mundo del thriller tras el que llegó 'Castigo', la segunda entrega, publicada en abril de 2024. Un lanzamiento que, tal y como ha señalado, está previsto para el próximo mes de septiembre.