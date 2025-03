Carlos Herrera habla del tumor que ha padecido Julio Iglesias y da la última hora de su estado de salud

El periodista Carlos Herrera ha causado una gran preocupación en torno a la salud de Julio Iglesias, de 81 años, ya que aseguró que el cantante tenía "muchas deficiencias" debido a un osteoblastoma, un tumor óseo benigno y poco frecuente, que le afectaría a la columna vertebral, que le estaría provocando un deterioro de forma progresiva.

Herrera, exmarido de Mariló Montero, explicó: "Está bien, pero no es el accidente [de tráfico que sufrió el cantante en 1962, cuando era jugador del Real Madrid, que le llevó a estar paralítico año y medio], el problema es la columna", señaló en el programa ‘Poniendo las calles’. Después, añadió: "De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años".

Carlos Herrera habla del tumor que ha padecido Julio Iglesias

Esta información hizo saltar las alarmas sobre un posible delicado estado de salud de Julio Iglesias, lo que ha llevado al locutor a aclarar cómo se encuentra su íntimo amigo y frenar así las especulaciones. "Está muy bien de salud", señaló en el programa ‘D Corazón’ de TVE.

Después, Carlos Herrera aclaró que la enfermedad del osteoblastoma le fue diagnosticada hace muchos años pero que en esto momento no la tiene. "Yo hablaba de un osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero y muy agresivo porque, además, suele ocurrir en la columna vertebral. Eso, efectivamente, le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico al que se le achaca todas las dificultades que tiene Julio en su aparato locomotor. Ahora no tiene ninguno", matizó tras el revuelo y preocupación que había causado con sus palabras.

Sin embargo, el locutor almeriense sí habló de las "dificultades para moverse" que tiene Julio Iglesias debido a su edad y aclaró: "Se puede mover y la salud no la tiene mal, sigue con buen humor y con muchas ganas de venirse a España a dar una vuelta", señaló en el programa presentado por Anne Igartiburu en La 1.

Julio Iglesias prepara su propia serie y desmiente los rumores de su estado de salud

Desde hace años, el estado de salud de Julio Iglesias acapara los titulares cada cierto tiempo. El pasado mes de octubre, el propio cantante tuvo que salir a desmentir los rumores sobre su salud y negó que se retirara de la música, como se había publicado en algún medio. "Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más", escribió en su perfil de Instagram.

El intérprete de ‘Soy un truhán, soy un señor’ indicó que el día que se retire de los escenarios, será él mismo quien "personalmente" lo anuncie, "con pena, pero con dignidad". "Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista", lamentó.

Por último, explicó que se encuentra trabajando en una serie de la plataforma de 'streaming' Netflix, un proyecto con el que está muy ilusionado. "Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida".

Julio Iglesias desmintió los rumores sobre su estado de salud

Meses ante, en mayo de 2023, Julio Iglesias también tuvo que salir a desmentir que estuviera delicado de salud. "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre".

El cantante español se lamentó: "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad… Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre".