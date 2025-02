Aitana desvela que padece depresión: “No creo que lo que me está pasando se cure en dos meses”

Aunque siempre tenga en su rostro la mejor de sus sonrisas, la cantante Aitana ha desvelado en una entrevista que padece depresión desde hace tiempo. Una vez más, vemos que los problemas de salud mental no entienden de dinero, clases ni de fama. Son muchos ya los rostros famosos que han confesado haber padecido depresión o algún problema de salud mental. “Creo que está bien hablar sobre la depresión. Lo veréis en el documental porque yo, cuando lo grabé, estaba en ese proceso y lo sigo estando en realidad. Estoy pasando por ese proceso, estoy muchísimo mejor y creo que la depresión es igual para todos: es estar triste sin saber por qué estás triste. Es saberlo, pero no saber qué hacer con ello. Ahora me encuentro mucho mejor, en estos poquitos meses que han pasado y sólo puedo estar agradecida. Me cuesta mucho hablar de ello porque creo la gente puede minimizarlo y pensar que de qué me puedo quejar yo, que lo mío es un problema del primer mundo. Pero creo que está bien hablar de esto, qué es la depresión, es importante hacerlo”, ha señalado este martes en el programa ‘La Ventana’, de la Cadena SER.

Aitana Ocaña, de 25 años, ha desvelado lo mal que lo ha pasado con la enfermedad, hace que “no tengas ganas de levantarte de la cama, porque te pones a llorar” y no sabes “por qué te pasa. Todo se te hace cuesta arriba”, ha indicado.

Una confesión que ha hecho días antes de que sea el estreno de su documental ‘Metamorfosis’ en Netflix el próximo 28 de febrero. Una docuserie de seis episodios en las que se ve el día a día de Aitana, la falta de privacidad que padece por su fama o la hipocondría que sufre. Un trastorno de ansiedad generado por una excesiva preocupación y un estado de alerta persistente de la salud, sin justificación médica, que ella ha sufrido, es hipocondriaca, y se ha tratado. “Cuando me han preguntado que dónde me veo de aquí a cinco años, te lo juro que yo pensaba que no iba a estar. Es una barbaridad. Desde pequeña yo he tenido mucho ese miedo a la muerte”, ha confesado.

La cantante Aitana, que se hizo famosa tras ser concursante de ‘Operación Triunfo’ 2017, siempre se ha mantenido muy discreta en lo que se refiere a su vida privada e íntima, relaciones y parejas, por eso, ha sorprendido ahora que la artista haya confesado sus problemas de salud mental. “A finales del año pasado pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad, sino porque desde fuera se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades. ¿Qué me voy a quejar yo de la vida?”, ha expresado Aitana Ocaña, expareja de Sebastián Yatra y de Miguel Bernardeau.

La cantante Aitana pidió ayuda profesional para superarlo y acudió a terapia. “Recurrí a ayuda psiquiátrica porque la necesitaba en ese momento. A medida que van avanzando los meses me siento mejor. Tengo días peores y días mejores, cosa que antes eran solo días malos”, ha indicado.

Aitana ha confesado que en ese momento “lo ves todo muy oscuro” y cuesta entender los motivos: “Es muy frustrante el hecho de tener en tu mente todo el tiempo el qué afortunada soy, qué bien me va todo y que no tengas ni ganas de levantarte de la cama, porque te pones a llorar y no sabes qué te pasa. Nunca me había pasado, no sabía lo que era realmente en profundidad la depresión”.

Después, Aitana ha señalado cómo se encuentra ahora. “Estoy mejor, la verdad, estoy en ese proceso de sanación. No creo que lo que me está pasando se cure en dos meses ni mucho menos. Creo que va a ser un año de aprendizaje, de ir poco a poco encontrándome conmigo”.

En el documental de Aitana que emite Netflix se podrá ver cómo la cantante lleva su vida personal y profesional, la forma en la que se enfrenta a conflictos que ponen a prueba su madurez y salud mental y la lucha personal que tiene por encontrar la perfección continuamente. Una perfección que, según ha relatado, la entendía al principio como “lograr que no hubiera ningún conflicto” y encajar en todos los ambientes. Sin embargo, ahora su modo de pensar ha cambiado. “Para mí la perfección es ser literalmente imperfecto, es no tener que estar todo el tiempo viendo que todo está bien, cuadrando todo, revisando todo… Porque creo que eso es lo que te hace infeliz y para mí la perfección es la felicidad”, ha manifestado en la entrevista.

En la docuserie de Aitana se podrá ver, cómo han sido estos siete últimos años cuando pasó de ser anónima a una estrella, el disgusto que se llevó cuando se produjo la cancelación temporal de sus actuaciones en el estadio Santiago Bernabéu, algo que supuso un punto de inflexión en su proceso interno; la falta de tiempo personal, los problemas de agenda o su ruptura sentimental con su ex, el cantante Sebastián Yatra.

Sin embargo, Aitana no ha hablado de su enfermedad en el documental por este motivo: “Es una cosa muy seria y no me gustaría que nadie piense que estoy haciendo marketing o hablando de la depresión para mi documental. Solo estoy hablando de lo que me está pasando a mí”, ha explicado.

Para promocionar el documental, Aitana contará también en el centro de Madrid con la exposición interactiva 'Metamorfosis Studio', un espacio efímero dedicado al universo de la artista catalana.