Camilo Sesto podría tener una hija secreta y ya conoce a Sheila Devil: "Hay una prueba determinante"

Una mujer de 42 años, cuyo nombre no se ha revelado, asegura ser la supuesta hija secreta de Camilo Sesto, que falleció a los 72 años el 8 de septiembre de 2019 a causa de un fallo renal, motivo por el que había ingresado en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid donde murió. Desde hacía años, el artista nacido en Alcoy (Alicante) sufría una grave enfermedad hepática derivada de sus excesos con el alcohol, motivo por el que le realizaron un trasplante de hígado en el año 2000. Sin embargo, después, continuó sufriendo nuevos fallos renales.

La mencionada mujer se puso en contacto con el paparazzi Sergio Garrido y mantuvieron una conversación de teléfono que emitieron en el programa ‘Fiesta’. Cuando el colaborador le preguntó si es “hija de Camilo Sesto”, respondió: “Eso parece. Horrible. Lo he pasado muy mal por los dos [por su madre y por Camilo], por la situación”.

Además, la mujer aseguró que estaría dispuesta a hacerse las pruebas de ADN y cotejarla con la del hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, de 41 años, que ahora dice que es mujer y quiere que le llamen Sheila Devil; con quien indicó que ya ha hablado y tiene “muy buena relación”.

Camilo Sesto podría tener una hija secreta

En la conversación, la supuesta hija de Camilo Sesto contó cómo se enteró de ello. “Yo me enteré por un viejo diario de mi madre. Mi madre siempre me lo ha negado bueno, hasta hace poco que me dijo que sí, que era verdad, pero que ella no quería ser la puta de España. Somos una familia un poco, pues así, antigua”.

La supuesta hija del intérprete de canciones tan conocidas como ‘Vivir así es morir de amor’ o ‘Perdóname’ aseguró que mucha gente le ha comentado el gran parecido físico que tiene con Camilo Sesto. “Después también en Facebook, cuando yo ponía fotos pues ponían ‘es que te pareces mucho a él’, ‘es que eres igual que él’, ‘¿Es que es tu padre?’. Mucha gente me lo pregunta directamente”. Después, continuó diciendo: “Cuando me enteré, él ya estaba muerto, no pude hacer nada porque si no yo me conozco y hubiera ido a su casa. Hubiera hecho lo posible. Tampoco quiero que él quede como una mala persona”.

La mujer está dispuesta a hacerse las pruebas de ADN. “Si Camilín quiere, nos haremos las pruebas, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás, jamás. He hablado por videollamada con Camilo hijo, él ya lo sabe y ya me conoce y...”.

Tras escuchar el audio de la conversación, Sergio Garrido explicó: “Es verdad que la relación la tiene buena [con Sheila]. Con Ornelas, la madre de Sheila, no tiene buena relación. Además ella me ha avisado que la madre en un momento dado puede... Le ha descalificado en unas ocasiones con insultos muy feos”.

El periodista Saúl Ortiz trasladó lo que le había contado Lourdes Ornelas, madre de Camilín, ahora Sheila, tras hablar con ella por teléfono después de escuchar el audio de la mujer. “Creo que la situación de Camilo no es como para entender ni siquiera en qué punto se encuentra él [dijo refiriéndose a su transexualidad]. Entonces, lo que me dice Ornelas es que esto es una historia bastante antigua ya, que lleva presionando esta persona tanto a Lourdes como a su hija, su hijo, desde hace muchos años, que la tienen bloqueada de todas las redes sociales, WhatsApp, de absolutamente todos los medios porque no quieren saber absolutamente nada. Dice que la historia es absolutamente falsa y no hay ningún tipo de posibilidad”.

Uno de los colaboradores, Ricky García, comentó entones que “si era falsa por qué no se hace la prueba y salen de dudas”, a lo que Saúl explicó que no podían estar haciéndose las pruebas de ADN “por cada persona que salga”.

El periodista Juan Luis Galiacho señaló: “Parece ser que hay una prueba determinante. Yo al menos he visto una que es determinante para mí y para el abogado”. La presentadora Emma García advirtió: “No se puede decir”.

Después, el paparazzi Sergio Garrido indicó que había “tres pruebas” e incidió en que la mujer se dio cuenta de que era la supuesta hija de Camilo Sesto “porque cuando es pequeña lee el diario de su madre”.

Galiacho comentó también que aquí había “una cosa importante”: “La madre vive, la supuesta amante de Camilo Sesto”, dijo en el programa ‘Fiesta’ este domingo.

Tras ello, Emma García preguntó cómo había sido “el encuentro con Sheila y la supuesta hija”, a lo que Garrido respondió: “A mí me dice que tiene una relación maravillosa y que va a hablar con Sheila. Ella quiere llegar al fin de esto”.

Saúl Ortiz discrepó de esta información que considera falsa tras hablar con la madre de Camilo Blanes. “Perdóname, está detrás Pedro Cortés, que es amigo, todo esto es para fastidiarla. Porque ella es la madre de Camilo y está protegiendo a su hijo”.

El paparazzi Sergio Garrido habló con la supuesta hija de Camilo Sesto

Antes ya apareció otro supuesto hijo de Camilo Sesto

Hay que recordar que en el año 2021, ya se conoció la existencia de otro supuesto hijo de Camilo Sesto, llamado David Guerra, un taxista de 36 años de Alcoy. El joven, que tiene unos ojos muy parecidos a los del cantante, contactó con el programa ‘Viva la vida’ y aseguró ser hijo del cantante. Su madre, era una fan llamada Loli a la que conoció en 1984. Según contó, el artista le pasó una manutención a la madre durante un tiempo.

Según relató, David se enteró de quién era su padre cuando tenía 13 ó 14 años. Aunque a veces ha tenido ganas de contar públicamente que es su hijo, nunca lo hizo. “Ha llegado un momento que a veces digo: 'Mira, me da igual, lo cuento y a tomar por saco'. Es decir, tampoco es una cosa mala. Es mi verdad, porque yo creo a mi madre”, explicó entonces a la presentadora Toñi Moreno.

Por último, el supuesto hijo de Camilo Sesto comentó: “Da igual que me venga cualquiera a desmentir o que alguno quiera entrar al trapo de la discusión, me da igual. El que me quiera creer, que me crea, y el que no, que no me crea”.

En el programa, aseguraron que Camilo Blanes (Camilín, ahora Sheila Devil), sabía de la existencia de esta persona. Tras conocerse esta información, el entorno comentó que Camilo Sesto pudo haber tenido dos hijos secretos.

Continúa la preocupacion por Sheila Devil y su adición a las drogas

Mientras tanto, la hija de Camilo Sesto, Sheila Devil, que es la heredera universal del patrimonio millonario del cantante, continúa causando una gran preocupación por su estado físico y mental a causa de sus adiciones a las drogas y al alcohol.

A finales de febrero, Sheila Devil fue detenida por presunto tráfico de drogas tras serle incautados 12 gramos de cocaína. Días antes, la hija biológica de Camilo Sesto dijo que era "hija de Rocío Dúrcal" y negó una y otra vez ser hija de Lourdes Ornelas, su madre.