Los cambios que deberían hacer en el skincare y en el maquillaje las mujeres de más 50 para verse más jóvenes

Cumplir años no significa apagar el brillo, sino encenderlo de otra forma. La piel cambia, claro que sí, pero eso no significa que tengas que resignarte a una tez apagada o tirante. De hecho, adaptar tu rutina de skincare a esta nueva etapa puede ser justo lo que necesitas para verte –y sentirte– mejor que nunca. Porque no se trata de borrar el tiempo, sino de llevarlo con elegancia, luminosidad… y una buena hidratación.

Si tienes más de 50, es momento de revisar el neceser con lupa. Lo que funcionaba a los 30 puede que hoy no dé la talla, y está bien. El cuerpo evoluciona, y la piel también. Aquí van los cambios clave que deberías hacer para mantener tu rostro jugoso, uniforme y lleno de vida.

Exfoliación química

Con la edad, la renovación celular se ralentiza. Eso significa que las células muertas permanecen más tiempo en la superficie, haciendo que la piel se vea apagada, áspera y con textura irregular. Una exfoliación suave pero constante puede cambiarlo todo.

En lugar de exfoliantes físicos (con gránulos), que pueden resultar agresivos para la piel madura, lo ideal es incorporar exfoliantes químicos suaves, como los que contienen ácido láctico, ácido mandélico o PHA (gluconolactona). Estos ácidos eliminan suavemente las células muertas, estimulan la renovación celular y mejoran la textura sin irritar. Así la piel se ve más luminosa, suave al tacto, con menos manchas y mejor capacidad de absorber los tratamientos posteriores. Además, con el uso regular, incluso las arrugas finas se ven más difuminadas.



Paula’s Choice Skin Perfecting 8% AHA Gel Exfoliant

Este exfoliante en formato gel contiene 8% de ácido glicólico, un alfa hidroxiácido (AHA) que mejora la textura de la piel, potencia la luminosidad y suaviza visiblemente las arrugas y líneas de expresión. Aunque es potente, la fórmula está equilibrada con ingredientes calmantes como el extracto de manzanilla y té verde.

Funciona muy bien en pieles maduras acostumbradas a la exfoliación, y se recomienda usarlo por la noche 2-3 veces por semana.

COMPRAR EN AMAZON

Paula’s Choice Skin Perfecting 8% AHA Gel Exfoliant

Texturas ricas que devuelvan confort (y no grasa)

Uno de los signos más comunes en pieles maduras es la pérdida de lípidos, lo que se traduce en sequedad y falta de flexibilidad. Es hora de dejar atrás las texturas ligerísimas que prometían 'matificar' y abrazar las fórmulas más nutritivas y restauradoras.

Busca cremas que contengan ceramidas, ácidos grasos y antioxidantes, como la vitamina C. Estos ingredientes trabajan en equipo para reforzar la barrera cutánea, suavizar líneas y mantener la hidratación por más tiempo. ¿El resultado? Una piel que se ve más rellena, más cómoda y con ese glow que no se compra, se trabaja.

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Soft Creme

A la venta en Amazon, esta crema está diseñada para tratar múltiples signos de la edad al mismo tiempo: falta de firmeza, líneas marcadas, tono apagado y deshidratación. Su fórmula contiene extracto de moringa (conocido por su poder antioxidante y regenerador), colágeno fermentado y ácido hialurónico, que ayudan a mejorar la elasticidad, restaurar la hidratación y dar un aspecto más liso a la piel.

Tiene una textura suave y rica que se funde sin dejar sensación grasa, lo que la hace perfecta tanto de día como de noche.

COMPRAR EN AMAZON

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Soft Creme

Bases que cuidan

El maquillaje puede ser tu aliado o tu peor enemigo. Las fórmulas demasiado secas o cubrientes tienden a marcar arrugas, deshidratar o crear el temido 'efecto máscara'. Lo ideal ahora son las bases con cobertura modulable, ingredientes tratantes y acabado luminoso, que aporten frescura sin disimular tu expresión.

Además, si tienen protección solar mucho mejor. A partir de los 50, cualquier ayuda contra los rayos UV suma en la carrera contra el envejecimiento prematuro.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow SPF 25

Esta base híbrida ofrece lo mejor de dos mundos: cobertura modulable de acabado luminoso + tratamiento para la piel. Contiene ácido hialurónico y ácido mandélico, que ayudan a mantener la piel hidratada y con una textura refinada a lo largo del día. Su fórmula no marca arrugas ni poros y aporta una luminosidad saludable, sin brillos excesivos ni efecto máscara.

Además, incluye protección solar (SPF 25) y está formulada para resistir bien el paso de las horas sin cuartearse. Ideal para quienes quieren que el maquillaje no se note, pero sí se note. A la venta en Primor por 25,27 €.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow SPF 25

Un corrector que ilumine sin delatar

La zona del contorno de ojos suele delatar el cansancio, el paso del tiempo… o una fórmula mal elegida. Evita los correctores secos o muy densos, que se acumulan en las líneas. En su lugar, opta por texturas cremosas y ligeras, que hidraten mientras difuminan ojeras y aporten un efecto descansado. Ingredientes como la vitamina E, la cafeína o la glicerina son perfectos aliados: calman, iluminan y suavizan sin necesidad de hacer malabares con la brocha.

Dior Backstage Flash Perfector Concealer

Este corrector de Dior está pensado para cubrir sin apelmazar. Tiene una textura fluida y ligera, enriquecida con cafeína (para reducir la apariencia de bolsas y ojeras) y pigmentos reflectores de luz que iluminan instantáneamente la mirada.

Lo mejor: no se acumula en líneas finas y tiene una esponja aplicadora de precisión que permite trabajar capas muy finas. Perfecto para quienes quieren un contorno descansado, jugoso y sin efecto acartonado. A la venta en Dior por 32 €.

Dior Backstage Flash Perfector Concealer