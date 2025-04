La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en peligro: los motivos por los que Genoveva Casanova se opone

Han pasado casi dos semanas desde que se anunciara el compromiso entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Unos planes de boda desvelados por la revista ‘¡Hola!’, que parecen no haber sido bien recibidos por todo el mundo. Y es que, a pesar de la negativa de los novios por desvelar detalles de su enlace, aseguran que habría una tercera persona en esta relación que se opone por completo a la celebración. Se trata de Genoveva Casanova, exmujer del hijo de la duquesa de Alba, que podría haber interferido en los planes de boda.

Así lo ha asegurado la periodista Pilar Vidal en ‘Espejo Público’ donde, además de desvelar un posible arrepentimiento por parte de Cayetano Martínez de Irujo, señala los motivos por los que Genoveva Casanova se opondría a dicho enlace: "No le ha gustado ese anuncio y está intentado aprovecharse de esa situación para intentar boicotear esa celebración".

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan pretenden celebrar su boda este otoño. Foto: Europa Press

Genoveva Casanova, el motivo por el que Cayetano Martínez de Irujo duda de su boda con Bárbara Mirjan

Han pasado casi 20 años desde que Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova se casaron en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, y 18 desde que se separaron. Sin embargo, en todos estos años, la pareja ha seguido manteniendo una excelente relación. Tan cercana, que ahora podría ser un impedimento para la boda del duque de Arjona con Bárbara Mirjan.

Así lo ha señalado Pilar Vidal, que asegura que “esta boda peligra, a lo mejor se han precipitado con ese anuncio”. Y es que, según la periodista, Cayetano Martínez de Irujo estaría reculando en su decisión: “No es que no la quiere (a Bárbara), que la quiere muchísimo, pero a lo mejor se ha precipitado ese anuncio de compromiso. Una cosa es verbalizarlo en tu entorno y otra que se haga público. Insisto, no digo que no a quiera o que no quiera casarse, pero me dicen que si ahora le preguntáramos si está seguro de que quiere casarse, recularía. Si volviera a pensarlo, no tiraría para adelante”.

Un cambio de opinión en el que algo habría tenido que ver Genoveva Casanova. “Él no esperaba la reacción de su ex” ha señalado la colaboradora del programa presentado por Susanna Griso, donde añade: “A Genoveva, obviamente, no le ha hecho gracia. No sé si es porque no la avisó, pero también tenemos que recordar que ese matrimonio nunca ha cortado el cordón umbilical, ella siempre ha estado ahí, siempre le ha tenido a él como un apoyo, no solo porque sea el padre de sus hijos”.

Aseguran que Cayetano habría reculando sobre su boda por la reacción de Genoveva. Foto: Europa Press

Para la periodista, la oposición de Genoveva Casanova a la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan tendría un motivo claro: “Yo creo que a ella le puede molestar perder determinados privilegios. A lo mejor ella utiliza todavía el título nobiliario, ella teme que a lo mejor se le cierren puertas… Fíate que Bárbara es una tía que tiene un perfil muy bajo y ella sin embargo ha sido una mujer que desde el momento uno que estuvo con Cayetano ha explicado esa posición. Ella ahora a priori lo que piensa es que si él se casa con Bárbara, va a perder un montón de privilegios. Él es duque de Arjona, a ella en determinados ámbitos como cacerías, cenas, fiestas… les gusta invitar a aristócratas y obviamente una boda le rompe eso”.

En el citado programa, ha sido Laura Fa la que ha deslizado la posibilidad de que la negativa de Genoveva Casanova al enlace sea por un tema de celos, algo ante lo que Pilar Vidal ha apuntado: “Él le ha proporcionado hasta ahora siempre toda la ayuda, a nivel vivienda o cuando tuvo el problema de Federico de Dinamarca, él se volcó y le prestó sus abogados, él fue el primero y dio la cara por ella y nos llamó a todos los medios para pedir ayuda, ella se refugió en el palacio que él tiene en San Sebastián… hay determinadas cosas que ahora hace con una libertad, pero claro…”

Así, y tal y como han insistido en ‘Espejo Público’, ahora mismo habría dos personas que se oponen a la boda: “Una es el propio novio, y la otra su ex, Genoveva Casanova”. Una complicada situación que centra ahora todas las miradas en la novia, Bárbara Mirjan. “Ella debería estar emocionada, pero está disgustada” ha apuntado Pilar Vidal.