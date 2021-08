El cofundador de Microsoft, Bill Gates, y la que durante 27 años fue su esposa, Melinda French, ya están oficialmente divorciados, según muestra el acuerdo aprobado por la Corte Superior del condado de King en Seattle (EE.UU.) al que tuvieron acceso los medios locales.

Los Gates anunciaron a principios de mayo que se divorciaban, tras casi tres décadas de relación en las que fundaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo, cuya actividad han garantizado que se mantendrá pese a la ruptura.

Al día siguiente del anuncio, los medios estadounidenses revelaron el contenido de los documentos de la petición de divorcio, presentada por Melinda, en la que ésta aseguraba que el matrimonio estaba "irremediablemente roto", que no era necesaria la manutención conyugal y que el pacto de separación determinaría la división de sus propiedades. Bill y Melinda, por cierto, tienen tres hijos, todos ellos ya mayores de edad.

Bill Gates y Melinda French

¿Qué ocurrió entre Bill Gates y su ya exmujer?

Según el diario The Wall Street Journal, una de las cuestiones que podría haber precipitado la ruptura es la relación que mantenían Bill Gates y el difunto magnate caído en desgracia Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019.

Epstein fue detenido después de que se le acusara de abusar sexualmente y explotar a decenas de chicas adolescentes tanto en su mansión de Manhattan como en su residencia de Palm Beach (Florida) y su propiedad de las Islas Vírgenes. De acuerdo con la prensa, Bill Gates mantuvo encuentros con Epstein en varias ocasiones y en una de ellas se quedó hasta tarde en su mansión neoyorquina.

Jeffrey Epstein

A través de portavoces, el multimillonario siempre ha sostenido que en esos encuentros los dos hombres hablaban de cuestiones filantrópicas y que Gates "lamenta todos y cada uno de sus encuentros (con Epstein) y reconoce que llevarlos a cabo fue un error de juicio".

La versión del Journal señaló que Melinda ya habría avisado a su marido de que no se sentía cómoda con Epstein en 2013 y pese a ello Bill Gates y empleados de su fundación siguieron en contacto con el magnate ahora fallecido en los años posteriores.

¿Relaciones extramaritales?

El mismo diario publicó también que el fundador de Microsoft tiene un largo historial de ligues y flirteos con empleadas de su empresa y su fundación Fundación Bill y Melinda Gates. De hecho su mujer también era trabajadora de su compañía cuando comenzaron su relación.

Según el medio, algunas empleadas de esas entidades se sintieron "incómodas" por las invitaciones a cenar de Gates pero por el momento no hay ninguna evidencia de que el multimillonario las presionara. Incluso en los emails, el empresario millonario les dice que si no quieren quedar con él, no pasa nada.

Las informaciones que han salido a la luz apuntan a que el motivo por el que Bill Gates abandonó Microsoft se debe a que este tuvo una relación extramatrimonial con una ingeniera trabajadora de la empresa.

Un portavoz de Microsoft dijo a la AFP que la compañía fue alertada en la segunda mitad de 2019 de que "Bill Gates buscó iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000 que se consideró inapropiada. Un comité de la junta directiva revisó el caso, con la ayuda de un bufete de abogados externo, para llevar a cabo una investigación exhaustiva", informa el medio citando a personas cercanas al asunto.

Se trata de "una aventura hace casi 20 años que terminó amistosamente", dijo una portavoz de Gates a 'The Wall Street Journal.' La empleada, una ingeniera, afirmó en una carta haber sostenido una relación sentimental con Gates "durante años", informó The Wall Street Journal.

Según explica el medio, cuando se filtró su affaire con esta empleada, los miembros de la junta decidieron que Gates debía renunciar. En Estados Unidos son cada vez más las empresas que prohíben a sus trabajadores o incluso a sus consejeros tener relaciones con sus subordinados o empleados.

Sin embargo, la portavoz de Gates dice que la decisión de dejar la junta en marzo de 2020 no estuvo relacionada con este asunto, sino con centrarse más en su organización filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates.

Bill y Melinda de jóvenes.

Pues nada, mejor solos que mal acompañados.