Bertín Osborne ya conoce a su hijo con Gabriela Guillén y esto es lo que dice de él y de su expareja

Bertín Osborne ha confirmado que ya conoce al hijo que tiene con Gabriela Guillén, que nació el 31 de diciembre de 2023. Tras una guerra judicial y mediática de por medio por la paternidad, ha tenido que pasar casi un año y medio para que el cantante haya conocido al pequeño, su séptimo hijo, aunque cabe recordar que uno de sus hijos falleció al mes de nacer, Cristian, cuya madre era su primera mujer, Sandra Domecq, con quien tuvo otras tres hijas: Alejandra, Eugenia y Claudia. Con su exmujer, Fabiola Martínez, tiene otros dos hijos: Kike y Carlos.

El cantante y presentador, Bertín Osborne, de 70 años, que es concursante de la nueva edición de ‘Tu cara me suena 12’; desveló en un acto este miércoles que ha visto a su hijo en más de una ocasión y se ha deshecho en elogios hacia su expareja, Gabriela Guillén, y su hijo, del que aún no se conoce el nombre.

Una noticia que ha revelado después que en estos días comenzaran los rumores de que tiene una supuesta nueva novia, algo que Bertín ha negado tajantemente, y a pocos días de que Osborne esté a punto de recibir un título nobiliario y formar parte de la aristocracia. A finales de abril, Bertín Osborne se convertirá en conde de Donadío de Casasola tras la muerte de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, que falleció a los 96 años el pasado 18 de octubre; y que también ostentaba el título de conde de las Navas, que heredará su hija María Teresa (Chata), hermana del cantante.

Bertín Osborne ya conoce a su hijo con Gabriela Guillén

Quince meses después del nacimiento de su hijo, Bertín Osborne ha dado el paso de conocerle después de haber renegado prácticamente de él y de Gabriela Guillén, sobre la que dijo que “era una amiga especial más y tengo otras 25 amigas especiales”, dijo en ‘¡Hola!’, además de asegurar que a la empresaria paraguaya solo la había visto “8 o 10 veces”. En otra entrevista que dio al citado medio, llegó a decir sobre la paternidad de su hijo: “He decidido que no voy a ser padre y no quiero ejercer como tal”. Unas declaraciones que causaron una gran polémica.

Ahora, después de que todo este asunto ha perjudicado la imagen de Bertín Osborne, el cantante ha confirmado que conoce a su hijo y tiene una relación estupenda con Marlises Gabriela Guillén. “Nos llevamos fenomenal, hablamos, por supuestos. Conozco al niño, es una monada”.

Después, fue cuando reveló que ya le ha visto varios días. “Le conocía no, es que he estado jugando con él muchas tardes. O sea, que, vamos a ver... Es una monada de niño, es un encanto y Gabriela es una niña estupenda también y nos llevamos fenomenal, lo que pasa es que yo no voy por ahí aireando las cosas”.

Bertín Osborne continuó explicando por qué no había revelado antes que ya conocía a su hijo con Gabriela Guillén. “Además como soy... Como decía el Tino [Torrubiano] el otro día, el que dijo la noticia [de su supuesta nueva novia], es que Bertín es muy difícil de pillar. Claro que soy difícil de pillar, porque llevo en esto 44 años, más que vosotros. Entonces, me las sé todas”, dijo entre risas. “Es imposible que me pillen pero claro, conozco...”.

Tras ello, el reportero le preguntó si Gabriela y él tenían temas judiciales de por medio, como por la manutención del menor, y este fue rotundo: “No, no, qué va, nada. Estamos arreglando ella y yo personalmente [las cosas]. No hace falta, nada”. Cabe recordar que a finales de enero un juez determinó que el cantante es padre del pequeño, un juicio al que el artista no se presentó. El abogado de Bertín justificó su ausencia diciendo que “no era necesario”. “No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos”.

Después, Bertín Osborne explicó a los medios que Gabriela y él solo piensan en el bienestar del niño. “Hombre, claro. Además, el niño no tiene culpa de nada. Él no es responsable de nada. Los errores que cometamos los padres son nuestros”. Y volvió a presumir de hijo: “Él es una monada de niño, monísimo, graciosísimo y cariñosísimo”, señaló con una sonrisa de oreja a oreja.

Bertín Osborne será conde de Donadío de Casasola y recibirá una generosa herencia

Tras la muerte del padre de Bertín Osborne, Enrique Ortiz López-Valdemoro, que pertenecía a la aristocracia ya que poseía dos títulos nobiliarios, el cantante ha heredado uno de ellos, el de conde de Donadío de Casasola y ostentará este título a finales de abril ya que realizó la petición formal, que se recogió el pasado 27 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y después deben pasar 30 días para que cualquier persona que considere que tiene derecho a este condado, haga su propia solicitud. Sin embargo, se espera que Bertín Osborne no tenga problemas y se convierta en conde en los próximos días.

Sobre el otro título nobiliario que ostentaba su padre, el cantante de rancheras señaló. “Me gustaba más el título de conde de las Navas, pero mi padre, en vida, me pidió que diera mi autorización para que le cediera ese título a mi hermana Chata. Y como entendí lo que quería mi padre y yo adoro a mi hermana María Teresa, di ese permiso”, señaló el cantante que tiene tres hermanas pequeñas, María Teresa, Marta y María de la Luz Ortiz Osborne.

El padre de Bertín Osborne, además de dejarles en herencia títulos nobiliarios, que no conllevan privilegios económicos específicos, también dejó un millonario patrimonio a sus cuatro hijos. Tenía varias empresas a su nombre, entre las que se encuentra la Oficina de Gestión y Promoción de Inversiones S.A, que fundó en 1981 y que está valorada en 820.000 euros; Cs Osborne, valorada en 243.000 euros; y Prestaciones Sociales Salinas Blancas S.L., con un activo también de 243.000 euros.

Además, Enrique Ortiz López-Valdemoro Ortiz tenía una espectacular casa de 237 metros cuadrados, propiedad situada en pleno centro de Madrid, cerca del estadio Santiago Bernabéu.

Esta herencia supone una buena inyección económica para Bertín Osborne que está atravesando por problemas económicos, según publicó ‘Lecturas’, que aseguró que Bertín está “en bancarrota y al borde de la ruina”. De ahí que haya aceptado ser concursante de ‘Tu cara me suena’, donde habría cerrado un buen contrato por el que recibiría una elevada cantidad de dinero dado el alto caché que tiene. Así, el cantante podría hacer frente a las deudas que no puede pagar, supuestamente, por falta de liquidez.