Así son las hijas de Belinda Washington, Daniela y Andrea, que siguen los pasos de su madre

Las dos hijas de Belinda Washington, Andrea y Daniela, fruto de su matrimonio con Luis Miguel Lázaro, con quien lleva más de 30 años juntos, están abriéndose camino en el mundo de la moda y la interpretación, siguiendo los pasos de su madre.

Belinda Washington, de 61 años, tiene a sus espaldas una larga trayectoria profesional como actriz y presentadora. Actualmente, se encuentra de gira por España con su obra ‘Remátame otra vez’. Además, tiene un podcast ‘En-tre sábanas’ y presenta el programa ‘Los viajes con Belinda’. Una mujer imparable en la que sus hijas ven un ejemplo a seguir.

Así es Daniela (Dani), la hija pequeña de Belinda Washington

La hija pequeña de Belinda Washington, Daniela, de 23 años, es una joven rubia de ojos azules, de una belleza espectacular, por eso no es de extrañar que esté trabajando sin parar en el mundo de la moda con algunos de los maquilladores y estilistas más conocidos que trabajan con rostros muy famosos y estrellas de la música tales como Tini, Emilia, Georgina Rodríguez o Natti Natasha.

Dani Washington, que utiliza el apellido de su madre, cuenta con más de 328.000 seguidores en sus redes sociales a los que les gusta ver sus looks y maquillajes. Además de trabajar en el mundo de la moda, también está siguiendo la estela de su madre en el mundo de la interpretación.

Dani se está formando en Central de Cine después de haber estudiado un año Diseño de Moda. “Vi que no era mi mundo. Cuando lo dejé, mi madre se lo tomó muy bien y mi padre, al principio, no sabía cómo saldría todo. Pero cuando me vio involucrada y a tope, él confió en mí”, señaló a los medios durante un evento.

Daniela Washington (Dani)

Su madre presume de hija ya que, además de destacar por su belleza, es “trabajadora, observadora, talentosa, alegre y humilde”, según contó a '¡Hola!'. “Es una potencia creativa”, aseguró Belinda Washington, para después añadir que su hija “tiene una sensibilidad muy acuciada, muchos valores y todo lo que tiene de bella por fuera lo tiene por dentro”.

Con motivo de su 23 cumpleaños, el pasado 17 de agosto, su madre le dedicó estas bonitas palabras: “Hoy hace ya 23 años que naciste, llena de fuerza y personalidad. Eres un ser de luz y alegría. Te admiro por tantas razones!!! Gracias por ser tú!! Gracias por todo lo que de ti aprendo cada día!!! Te quiero !! Feliz cumple leona”.

Dani Washington

La hija mayor de Belinda Washington, Andrea (Andi)

Por su parte, la hija mayor de Belinda, Andrea Washington, a quien le gusta que le llamen Andi y también ha optado por escoger el apellido de su madre en las redes sociales, ha estudiado Diseño y Bellas Artes y canta muy bien, según señaló Belinda en una entrevista. “Se me cae la baba al verla”, manifestó la actriz.

Aunque Andrea ha heredado la vena cómica y divertida de su madre, se dedica al mundo del diseño y de la moda donde está despuntando y actualmente trabaja como directora de arte en la marca Lamarel y en la empresa The Sunset Studio.

La hija mayor de Belinda Washington también trata de abrirse paso como influencer en las redes sociales, donde muestra su ropa, outfits y sus diseños.

Andrea Washington, la hija mayor de Belinda

Con motivo de su 28 cumpleaños, su madre presumió de su hija mayor. “Gracias por llenar mi vida de bendiciones y alegría!! Eres mágica. Hace 28 años viniste a este mundo un jueves nevado. No sé si te trajo Melchor, Gaspar o fue Baltasar pero gracias por permitirme ser tu madre, es el mejor regalo de este mundo. Te quiero y admiro tanto!!! Sigue construyendo ese ser humano lleno de valores en el que te estás convirtiendo”. En su anterior cumpleaños, le escribió: “Estás llena de valores y eres una gran mujer. Orgullosa de ti!! ¡Sigue brillando!”, publicó en su Instagram.