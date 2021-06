Este verano te mereces, más que nunca, darte un capricho. Si no sabes por cuál decidirte, te damos la mejor idea: estrena un nuevo bañador. Los trajes de baño son una de las prendas más extrañas que tenemos en el armario, los usamos solo de manera puntual durante unas pocas semanas, o incluso días, al año. Por eso motivo no solemos prestarles atención y nos damos cuenta que nuestro arsenal de bañadores y biquinis se han quedado pasados de moda demasiado tarde.

Ahora mismo nos encontramos en el mejor momento para renovar nuestro fondo de armario de bañadores por varias razones. La primera es que aún la época de piscina y playa no ha hecho más que empezar, por lo que todavía estamos a tiempo de estrenar nuestro nuevo fichaje desde el principio de temporada. Además, nos encontramos en pleno inicio de rebajas, así que tenemos la suerte de poder contar con bastante variedad y con grandes descuentos.

Ya hemos decidido que hay que sumar, al menos, un nuevo bañador a tus propuestas para este verano. Ahora toca decidirnos por la mejor opción. En líneas generales te diremos que este verano van a dar más que hablar los bañadores que los biquinis así que, si eres fan de este formato, estás de enhorabuena porque tendrás mucho más donde elegir que en anteriores temporadas. Otra tendencia que viene bastante fuerte es la de desemparejar los biquinis comprando diferentes partes de arriba y de abajo y combinándolos a tu capricho.

Sin embargo, el protagonista entre las tendencias es el traje de baño con grandes aberturas que le da un aire de mezcla absoluta entre biquini y bañador. Su imagen es muy similar a la del triquini, todo depende de donde estén situadas las aberturas que pueden encontrarse en la cintura, la espalda, el escote...

Si te cuesta decidirte, desde Vozpópuli te hemos preparado una selección de más de cincuenta bañadores que recopilan las tendencias más fuertes en baño para este verano. Colores, patrones, tejidos, estilos... tenemos en cuenta cualquier aspecto de los diseños con el único fin de que encuentres a tu mejor compañero de viaje de estas vacaciones. ¿Preparada para conocer a los pretendientes?

Los mejores bañadores estampados

El estilo marinero es uno de los prints que más fuerza tiene este verano así que no es de extrañar que irrumpa en la moda de baño como un huracán ya que encajan como anillo al dedo. Podemos decantarnos por el tradicional dibujo de rayas azul marino o blanco, un básico que no pasará nunca de moda, pero nuestra propuesta es aprovechar que la tendencia navy está en todo lo alto y buscar algo menos obvio como los estampados de anclas, los detalles de cuerdas blancas o los botones dorados.

DOCOR Biquini marino con rayas marineras // LOLA CASADEMUNT Biquini de rayas con detalles dorados // GUESS Biquini marino con estampado de anclas // ANDRÉS SARDÁ Biquini con franjas azul, blanco y rojo

La mejor alternativa a las rayas siempre son los cuadros. En esta ocasión, los que más éxito levantarán serán los vichy y en un formato pequeño. La mejor opción es recurrir a los colores de tendencia, como los pastel o la combinación del blanco y el negro, y así sumar dos tendencias en un único diseño. Hay que tener cuidado porque este tipo de estampados pueden ser de lo más traicioneros a la hora de marcar volúmenes no deseados de la silueta.

DOLORES CORTÉS Biquini de cuadros blancos y negros // BOHODOT Biquini de cuadros azules // PULL & BEAR Biquini de cuadros morados // CRIS ZAREL Bañador asimétrico con volante

Otro clásico entre los clásicos cuando hablamos de estampados de bañadores son los prints tropicales. Este año mantienen su posición dominante siendo las flores hawaianas y las grandes hojas de palmera los mejores protagonistas de los diseños. Un estampado tan fresco y desenfadado encajará mucho mejor si nos decantamos por el formato biquini, una elección que te trasladará de inmediato a las playas de Waikiki aunque no salgas de las fronteras patrias.

CAREY Biquini estampado con tirantes negros // DOLORES CORTÉS Biquini rojo con nudo al cuello // TRIUMPH Biquini coral con arandelas // GUESS Biquini con cinta multilogo

Hemos visto los tres estampados más importantes para este verano pero no son, para nada, los únicos. Dejamos abierta la puerta a muchas más opciones que también son una elección de tendencia y que pueden encajar mejor en tu estilo. Te recordamos que prints como los grafitis o los multilogos están causando verdadero furor. Además no nos podemos olvidar del tie dye que parece resistirse a abandonarnos en nuestras vidas y que encaja de maravilla con prendas de baño.

NAIVE Biquini tie dye // TEZENIS Biquini con estampado de estrellas // BERSHKA Bañador con estampado grafiti // BOHODOT Biquini con estampado de limones

¿Qué forma de bañador elegir?

Como te adelantábamos al inicio, las aberturas son imprescindibles este verano. Su poder no reside únicamente en las propuestas de baño, sino que abarcan cualquier tipo de prenda que puedas imaginarte. Fijándonos en los protagonistas de hoy, te recomendamos enseñar piel en la zona abdominal, de ti depende si quieres hacerlo en la parte frontal, en un lateral o en ambos. Aunque nadie te impedirá lucirlos donde más te guste, desde el escote a la espalda o incluso de forma asimétrica en un lado de la braguita del biquini.

LAUT APPAREL Bañador con estampado de tomates // ZAO SWIN Biquini fluorescente // RED POINT Bañador verde con flecos // ALAWA Bañador de lunares

Un paso más allá dentro de este universo de las aberturas lo dan los biquinis que dejan mucha piel a la vista del abdomen al atarse con cuerdas que se van entrecruzando por el cuerpo. Sin duda, es una de las grandes tendencias en baño de este 2021 y la mejor manera de combinarlos es utilizando también braguitas a conjunto que se cierren, de igual manera, a través de nudos.

BERSHKA Biquini negro // GUESS Biquini estampado naranja y fucsia

Uno de los formatos favoritos del verano son los bañadores cuya originalidad se basa en utilizar la asimetría por bandera. Lo más habitual es encontrar propuestas que jueguen con un único tirante y, por ello, resultan de lo más sugerente y elegante. Este tipo de prendas de baño funcionan igual de bien en bañadores que en biquinis y lo mejor es destacar aún más la asimetría a través de volúmenes como los volantes o las lazadas al hombro.

C&A Biquini negro con volante // AURELIA GIL Bañador azul con transparencias // NURIA GONZÁLEZ Bañador estampado // ALAWA Bañador bicolor

No paramos de repetir que la moda sporty ha triunfado desde la llegada de la pandemia. La mujer cada vez busca más esas prendas deportivas que le aporten la comodidad y los bañadores no iban a ser una excepción. En un verano en el que no se parará de hablar de los Juegos Olímpicos, nada mejor que integrarnos en el ambiente con un bañador deportivo que nos haga parecer una atleta más. ¿A quién le importa si no vas a nadar o a surfear? Este año el deporte también se adueña de la moda de baño.

NOW THEN Bañador plateado // SPEEDO Bañador fluorescente con logo // NURIA GONZÁLEZ Biquini metalizado // ROXY Body de manga larga estampada

Una de las formas que más van a triunfar son los bañadores de estilo retro que recuerden a la estética de los años 50 y 60. Propuestas que parecen sacadas de los vestuarios de las divas del cine clásico pero que lucen igual de bien en el verano del 2021. Los más habituales son aquellos patrones más bajos de lo normal en las caderas o los biquinis de tiro alto. Para lograr ese look vintage, otra fórmula es apostar por prints que respiren décadas de historia.

SANDRO Bañador estampado con flores // BO STAR Bañador negro con botones dorados // ERES Biquini negro con bandeau // ALAWA Bañador de cuadros vichy

Los colores de la temporada

Uno de los tonos más importantes esta temporada es el negro y este color es capaz de sumergir al bañador en un baño de elegancia ya que cualquier modelo en negro resulta más sofisticado. Si esta es tu decisión, te animamos a arriesgar en otros puntos como los tejidos o detalles que hagan que el diseño se escape de lo cotidiano.

MAJE Bañador de croché // ANDRÉS SARDÁ Biquini negro con cinturón // ERES Biquini negro anudado al cuello // COMELLE Bañador con lazo a la cintura

Aunque la diversión del verano invita a apostar por los diseños más alegres y estampados, siempre es una buena alternativa elegir un bañador monocolor. Puedes dejarte guiar por las tendencias del momento, pero un buen consejo es elegir un tono que encaje con tu tipo de piel y de pelo para que te haga destacar año tras año.

COMELLE Bañador blanco // ERES Bañador rojo palabra de honor // ETAM Biquini mostaza // MUR Swimwear Bañador asimétrico

Si te parece aburrido el apostar por un único tono para tu traje de baño, entonces déjate seducir por bañadores diferentes que te ofrezcan un plus en su diseño con detalles especiales. Este año los volantes son una buena elección, pero los lazos o las cadenas y otros detalles metálicos siempre funcionan de maravilla en un outfit de baño.

COMELLE Biquini blanco // AMELIA GIL Bañador con volantes // ERES Bañador nude con detalle en el escote // RED POINT Biquini verde con flecos

El punto medio entre las propuestas en un solo color y los estampados es elegir un diseño color block, es decir, compuesto por bloques de diferente color que combinan entre sí. El verano pasado supusieron una verdadera revolución así que se niegan a quedar como una tendencia efímera y repiten de nuevo este año como una de las alternativas más interesantes.

DOCOR Biquini bicolor // LA REDOUTE Bañador tonos rosas // ERES Bañador palabra de honor // COMELLE Biquini anudado

Para finalizar, cerramos el repaso por las tendencias en moda de baño de la temporada con una auténtica guinda luxury. Los bañadores no tienen que ser una simple prenda cómoda para ir a la playa o la piscina, se pueden convertir en una de las piezas fetiches de tu armario que podrás utilizar en cualquier momento a modo de body. Acompañados por un buen pareo, convertirás el chiringuito en tu propia alfombra roja.

ALAWA Bañador negro con puntilla dorada // AURELIA GIL Bañador azul con mangas // NURIA GONZÁLEZ Bañador metalizado // PALMAS Bañador rojo con lentejuelas

¿Cuál de nuestras propuestas es tu favorita? ¿Te animas a comprarte un nuevo bañador para disfrutar estrenando este verano?