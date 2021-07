Cada mujer tiene su cuerpo y eso las hace únicas. El verano es el momento del año en el que más se muestra porque con el calor llega la época de la ropa más fresca y corta. Dentro de la temporada, los bañadores son las prendas que menos esconden y, para muchas mujeres, es un examen que les llega a aterrar. Algunas incluso llegan a tomar la decisión de no visitar playas y piscinas con tal de no tener que utilizarlos... pero eso puede cambiar con sólo conocer unos trucos básicos.

¿Te interesaría cambiar el aspecto sin tener que pasar por dietas o quirófano? Pues es posible sólo con saber elegir el tipo de bañador que utilicemos. Existen algunos gestos a la hora de vestirse que pueden crear efectos ópticos favorecedores. Así podemos fichar diseños que den la sensación de tener unas piernas más largas, una silueta más esbelta, unos brazos más finos o unas caderas más marcadas. Todas las mujeres son diferentes así que la tarea fundamental es encontrar un bañador ideal según nuestra morfología y tono de piel.

Hoy en Vozpópuli te recopilamos todos los trucos que pueden ser la solución para que muestres tu mejor imagen cuando utilices tu prenda de baño. A estas alturas de verano ya no llegamos a tiempo para emprender una 'operación bikini' eficaz, pero no hablamos de cambiar nuestro cuerpo, sino de aceptar nuestra silueta y potenciarla al máximo. Para ofrecernos estos consejos, nada mejor que recurrir a expertos y no existen mayores especialistas que firmas especializadas en moda de baño.

Un bañador para cada tipo de cuerpo

El elemento primordial para acertar en la elección del bañador es conocer tu silueta. Por ello, te aconsejamos que antes de lanzarte a salir de compras, analices tu figura y determines cuál es tu tipo de cuerpo. Desde la firma especializada en bañadores Mocean Brand nos da una lección maestra para saber qué diseños le son más favorecedores a cada tipo de anatomía y cuáles debes incluir en la lista negra.

Comenzaremos con las mujeres con forma de triángulo que son aquellas que tienen los hombros más estrechos que la cadera. La finalidad en este tipo de perfiles es aportar volumen al pecho y conseguir alargar las piernas. Para lograrlo, basta con elegir braguitas que superen el hueso de la cadera y consigan estilizar la silueta.

Bañador rosa de la marca Zao Swin y bikini marron de Calzedonia

También existen mujeres en el lado totalmente opuesto, es lo que se denomina triángulo invertido y consiste en tener hombros muy marcados y una cadera más estrecha. Si te encuentras en este grupo de mujeres te aconsejamos los bikinis que tengan un escote en V y detalles en las braguitas.

¿Qué tipo de adornos elegir? Las lazadas en los laterales de la braguita son un buen truco para sumar volumen a esta zona del cuerpo y conseguir equilibrar las proporciones de la morfología. Es uno de los formatos más habituales en las colecciones de baño por lo que lo tendrás muy fácil para elegir el que más te guste y disfrutar del sol y el mar de la forma más trendy.

Bikini azul de Andrés Sardá y modelo en cuadros vichy de Dolores Cortés

Las chicas más atléticas y deportistas tienden a tener una figura en forma de H, es decir, recta y sin curvas. En estos casos el objetivo es doble, por un lado debemos de conseguir aportar volumen en el pecho pero sin olvidarnos de lograrlo también en las caderas. Un truco puede ser elegir tops con lazos y fruncidos que acentuarán las curvas. Pero hay una solución infalible y son los volantes que consiguen un resultado más efectivo para ambas zonas aportando además un extra de sofisticación.

Bikini negro asimétrico de C&A y bañador azul con volantes de Bo Star

También nos podremos encontrar con mujeres con la conocida forma de reloj de arena. Si hablamos de bañadores, son de las féminas más afortunadas ya que cuentan con un cuerpo muy bien proporcionado, lo que significa que cualquier bañador les va a sentar de maravilla. ¿Qué hacer en estos casos? ¡Presumir! Aprovecha que eres una privilegiada y apuesta por todo lo alto con bañadores y biquinis de escándalo que pocas se pueden permitir.

Traje de baño coral de Aurelia Gil y bañador estampado con 'print animal' de Bershka

Las chicas curvilíneas no tienen porque renunciar a lucir bellas en traje de baño ni ocultarse bajo pareos o vestidos playeros. En estos casos lo mejor es elegir diseños de colores lisos y, como todos ya sabemos, hay tonos como el negro que estilizan y, además, están de máxima tendencia este invierno. Poca gente lo sabe así que te confiamos nuestro secreto: los bañadores monocolor consiguen moldear la figura.

Bikini rojo con bandeau de la firma ERES y bañador blanco de Comelle

Colores y estampados más recomendados

¿Sabías que un bikini o bañador monocolor favorece más que uno estampado? Si lo que te preocupa es ocultar algún kilo de más, lo mejor es elegir un diseño en un único color neutro. En la firma española Ônne Swimwear son muy conscientes de ello así que prácticamente la mayoría de los diseños de su colección están realizados en un único tono. Además de conseguir una silueta más favorecedora, este tipo de bañadores cuentan con un as bajo la manga y es que tienen una atemporalidad que les hace imbatibles a las tendencias pasajeras por lo que, verano tras verano, están de moda.

Las rayas horizontales tienden a ensanchar la figura Bold Sprit

Si nos fijamos en los estampados, las rayas pueden convertirse en las mejores aliadas o en las peores enemigas, todo dependerá de cuál sea el objetivo que quieras conquistar. Las rayas verticales estilizan y consiguen alargar visualmente la figura. Sin embargo, las horizontales tienen el resultado completamente opuesto, algo que favorecerá a las mujer con pocas curvas que quieran ensanchar determinadas zonas como el pecho o las caderas.

Tops y braguitas con resultados mágicos

El tipo de braguita que elijamos también puede suponer una enorme diferencia en la imagen final. Desde la marca Ônne nos desvelan que si son pequeñas y ligeramente altas en la zona de las caderas crean un efecto óptico en esa zona de nuestra anatomía que hará que parezca más pequeña y prieta. Eso sí, si lo que interesa es disimular o afinar la zona del abdomen, la braguita perfecta para lograrlo es, claramente, la de tiro alto que cubre una parte o la totalidad del ombligo.

Los bikinis con braguita de tiro alto son los más efectivos para afinar el abdomen ERES

Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta de la braguita son las tiras. Si hay un gesto estilístico fabuloso para estilizar la figura es llevar las tiras laterales por encima de las caderas, es decir, que se sitúen a la altura de la cintura. De esa forma, nuestras piernas ganarán algunos centímetros extra, al menos para la vista.

Otro efecto óptico muy válido para alargar la figura es escoger tops o bañadores cuyo escote sea en V. El pico y la caída crean líneas visuales verticales que, de la misma forma que sucede con las caderas altas, suma altura a nuestros cuerpos.

Ya conoces una buena serie de trucos para conseguir realzar lo mejor de tu silueta y disimular los pequeños desperfectos que toda mujer puede tener. ¿Estabas acertando hasta ahora con la elección de tu ropa de baño?