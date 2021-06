El pasado viernes, Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupará los dos próximos años. Una de las medidas que implantará en el cargo será la de ayudar económicamente a ciertas madres para incentivar el nacimiento de bebés en la comunidad.

Un tema del que la propia Ayuso ha hablado este lunes en El programa de Ana Rosa, lo que ha dado lugar a cierta confesión de la esfera íntima de la presidenta que nadie esperaba.

La confesión íntima de Isabel Díaz Ayuso a Ana Rosa Quintana sobre tener hijos

Isabel Díaz Ayuso ha comentado la medida en pro de la natalidad con Ana Rosa Quintana: "No están naciendo niños en España. Tenemos un grave problema. Si no hay niños, no hay futuro. (...) Muchos hubieran querido tener más hijos pero al final hoy es una misión casi imposible, porque tenemos obligaciones laborales. Pero ya no es sólo una cuestión económica... Es que socialmente perderemos el mejor tejido que nos podemos dar entre todos que es nuestra casa".

Entonces, Ana Rosa Quintana ha decidido rebajar el tono y hacerle una proposición, medio en broma medio en serio, a la del PP: ""Presidenta, yo tengo tres hijos. Póngase a ello".

Un guiño que Ayuso ha encajado bien, explicando que porque ella implante una medida no quiere decir que tenga que ver con su esfera privada: "Ya, lo que pasa es que tampoco soy víctima del terrorismo y los defiendo, tampoco soy torera y los defiendo... Los políticos no estamos aquí para trasladar nuestra vida personal a los demás", ha contestado, dando lugar a una confesión al respecto. "Pero vamos, que si hay que ponerse, me pongo", ha añadido entre risas.

Esto revela varias cosas: 1) que no se toma a mal que le hablen de maternidad (como sí le ocurre a otras mujeres solteras), 2) que no tiene prisa para engendrar y 3) que no lo descarta del todo, pues lo habría negado en rotundo.

La maternidad de Ayuso

No es ningún secreto que Isabel Díaz Ayuso desea ser madre, desde siempre. Así lo ha dicho ella misma en repetidas ocasiones, incluso públicamente. La última vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid habló acerca de la posibilidad de tener hijos fue el pasado mes de marzo, en una entrevista con María Teresa Campos.

"Siempre he sido muy familiar y siempre he querido hijos, pero también es verdad que me he volcado siempre en el trabajo y que he sido muy independiente. Es cierto que tenerlos joven tiene muchos beneficios, aunque he conocido a padres con más edad y están encantados. No obstante no me lo puedo estar planteando siempre. Tengo poco tiempo para elegir, y si al final no los tengo me dedicaré a mis tres sobrinos, que para mí son como mis hijos", aseguró entonces.

En aquel momento estaba a medias con su ya exnovio, Jairo Alonso, con quien llevaba cinco años saliendo. Ambos, de 42 años, tenían planeado tener hijos pronto, pero la cosa salió mal y cortaron definitivamente. Ahora, Ayuso sale con un hombre de 45 años, divorciado y con tres hijos. ¿Podrá cumplir con él sus deseos de ser madre?

Isabel Díaz Ayuso.

Como una madre para sus sobrinos

Si finalmente Ayuso no cumple con su deseo de ser madre, siempre podrá cuidar y ver crecer a sus sobrinos, los hijos de su hermano, Tomás. "Si al final no tengo hijos me dedicaré a mis tres sobrinos, que para mí son como mis hijos", dijo ella misma en la mencionada entrevista.

Además de sus sobrinos, y si la historia con Alberto, su nuevo amor, sigue adelante, también tendrá que sumar a su vida a los tres hijos de él, y aunque no actuará como su madre sí los tendrá cerca y los verá crecer, aunque sea desde la distancia.

En fin, el tiempo lo dirá. De momento, Ayuso está recobrando la calma tras unos meses de estrés y ansiedad. Se la ve más en forma, de hecho. Quizá sea buen momento para plantearse cosas a futuro. O quizá no. Sólo ella lo sabe.