Antonio David Flores reapareció este miércoles en el tanatorio de la M-30 de Madrid donde estaba instalado el velatorio de Mila Ximénez, que falleció a primera hora de la mañana de este miércoles a los 69 años de edad a causa de un cáncer de pulmón con metástatis.

La llegada del exguardia civil provocó una gran tensión ya que allí estaban la mayor parte de sus excompañeros de 'Sálvame', como Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Carlota Corredera, Paz Padilla, Belén Rodríguez o los directores David Valldeperas y Raúl Prieto.

Flores y los colaboradores del programa de Mediaset no se veían las caras desde que el exmarido de Rociito fue despedido del programa tras comenzar a emitirse el documental de Rocío Carrasco, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Desde entonces, muchos de ellos se posicionaron al lado de la hija de Rocío Jurado y comenzaron a criticar y arremeter contra Antonio David después de que esta asegurara que fue víctima de malos tratos por parte de él y de que este tuvo mucho que ver en la relación con sus hijos, Rocío Flores y David.

Antonio David Flores recibido entre aplausos de algunos curiosos

A pesar de la incomodidad de la situación, nada más llegar Antonio David Flores recibió los aplausos de algunos curiosos que se habían trasladado hasta el lugar. El marido de Olga Moreno les dio las gracias haciendo un gesto con la mano.

"Para mí, Mila ha sido una persona muy importante", señaló delante de las cámaras que se encontraban en el tanatorio.

Antonio David Flores llega al tanatorio Europa Press

La carta de despedida de Antonio David Flores a Mila Ximénez

Horas antes, al publicarse la noticia de la muerte de su amiga Mila, Antonio David le escribió una emotiva carta de despedida a su amiga y excompañera de 'Sálvame', con la que coincidió en 'Gran Hermano Vip 7' en 2019.

"Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagaram. escribió el malagueño junto a una foto de ambos en el reality de Mediaset.

Antonio David Flores le escribe una carta de despedida a Mila Ximénez Instagram

Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación

"Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila…", finalizó diciendo.

Junto al mensaje publicó un corazón negro y dos fotos del exguardia civil y Mila en dos momentos diferentes que vivieron en 'GH VIP'. En una de las imágenes salen riéndose y en la otra, están abrazándose.

Mila Ximénez ha sido incinerada y sus cenizas descansarán en Ámsterdam

Mila Ximénez ha sido incinerada este jueves y por propio deseo de la comunicadora, sus cenizas serán trasladadas a Ámsterdan, donde reside su hija Alba Santana con su marido y sus dos hijos.

La sevillana organizó personalmente su despedida. En sus últimos momentos, consciente de que la situación era irreversible y se acercaba su final, expresó sus últimos deseos y cómo quería que se hiciera todo una vez que falleciera.

La familia y amigos de Mila, muy afectados en el tanatorio

La plana mayor de 'Sálvame' se acercó ayer miércoles hasta el tanatorio para despedirse de Mila Ximénez. Todos ellos tenían una gran cara de tristeza al llegar al velatorio donde fueron recibidos por la familia de la periodista y colaboradora de televisión.

También se pudo ver muy afectados a la hija de Mila, Alba Santana, y a sus tres hermanos -Manuel, Encarnación (Nani) y Concepción (Conchi), así como a sus cuñados.

