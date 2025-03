La exnovia de José Luis Ábalos, Andrea, habla de su ruptura y da detalles de cómo era su relación

La que fuera novia de José Luis Ábalos, Andrea de la T., de 28 años, ha concedido una entrevista donde ha hablado de su reciente ruptura con el exministro de Transportes, con quien se llevaba 37 años de diferencia de edad.

El nombre de Andrea ha saltado a los medios de nuevo después de que su nombre apareciera en el último informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, en unas conversaciones que se incautaron en el teléfono móvil de Koldo García en 2021 donde hablaba con Ábalos de ella y del supuesto dinero que le tenían que pagar.

Andrea se ha pronunciado por primera vez en un medio, donde ha hablado de su ruptura con José Luis Ábalos y ha desmentido que sea una "mantenida" o una "enchufada". Además, la joven malagueña ha querido dejar claro que en ningún momento obtuvo un beneficio económico por mantener una relación sentimental con el exministro del Gobierno de Pedro Sánchez ni que se haya beneficiado de los "tejemanejes de la trama".

Andrea, la exnovia de Ábalos, habla de su ruptura y da detalles de cómo era su relación

Andrea, la que fuera expareja de José Luis Ábalos, ha confirmado su ruptura con el exministro de Transportes. "No quiero dinero ni titulares ni tener nada que ver con esto. José y yo hemos roto porque es imposible llevar una relación así. Seguimos en contacto", ha señalado en una entrevista que ha concedido a una periodista de 'El programa de Ana Rosa’. Tras el fin de su relación, la joven ha desvelado cuál es su mayor temor ahora: "A mí me preocupa que le dé un infarto" [a José Luis Ábalos].

Después, la exnovia de Ábalos ha dado detalles de cómo era su relación con el político del PSOE. La malagueña asegura que los dos pagaban gastos y también ha hablado de lo que le pudo pagar Koldo García. "¿El papel de Koldo? Estaba disponible cuando José estaba ocupado. No soy capaz de recordar si hace años Koldo me pagó algún taxi, pero vamos, que sería lo más normal del mundo porque ya arreglaríamos cuentas en otro momento. Yo a José también le he regalado viajes, un ordenador, los regalos de los hijos por el día del padre... Lo normal en una relación de pareja".

Durante la conversación con la periodista, Andrea ha negado que Ábalos le pagara sus gastos, como aparece en el informa de la UCO. "Soy yo quien paga mis gastos, cosa que siempre voy a poder demostrar. Koldo nunca medió en nada que tenga que ver conmigo. Estoy quedando como una mantenida".

La expareja de José Luis Ábalos también ha negado que el exministro de Transportes le haya echado una mano con su negocio. "Me hubiera encantado que me ayudara, pero no le llamaba la atención y no participó de ninguna manera. Tengo las facturas y todo salió de mi cuenta, lo hice con lo mínimo. Eliminé la página web porque me llegaban amenazas e insultos".

Después, la que fuera novia de Ábalos ha señalado que "no es una enchufada" y ha explicado que ella trabajó para una empresa dependiente del Ministerio de Transportes cuando el político del PSOE ya no era ministro de Pedro Sánchez. "Primero estudié gestión administrativa y, después, derecho. En Logirail estuve en un departamento de recursos humanos cuando José Luis ya estaba apestado, es decir, destituido", ha señalado. Como prueba, Andrea ha enviado un correo al programa de Ana Rosa Quintana, donde un responsable hace referencia al proceso de selección que pasó Andrea para entrar en la empresa.

Andrea ha explicado cómo consiguió el trabajo y ha negado que Ábalos tuviera algo que ver. "Del puesto de trabajo me enteré a través de un sindicato. Yo superé una oposición dentro de la propia empresa. Para que te hagas una idea de cómo funcionaban, el chófer de un directivo me ofreció un contrato en Renfe sin pasar por un examen solo por ligar conmigo. Él no sabía que yo era la pareja de Ábalos. Obviamente me negué", ha señalado en el programa.

La joven, para defender a su expareja, José Luis Ábalos, también ha comentado que le "mosqueaba" que Koldo fuera de forma tan habitual a Madrid cuando ya no era asesor. Además, también ha asegurado que no conocía a Víctor de Aldama.