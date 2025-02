Anabel Pantoja y su hija vuelven al hospital por orden de la jueza y filtran que David contó "problemas entre la pareja"

La investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma, de dos meses de vida, tal y como comunicó el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias), continúa y podría alargarse a un máximo de seis meses para la fase de instrucción. La jueza quiere recopilar el mayor número de pruebas para saber qué le pasó a la hija de Anabel Pantoja y la causa de las lesiones. Ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde estuvo la pareja y su hija cuando le bebé sufrió la crisis, y ha llamado a declarar a los padres de Anabel y David, a otros familiares y amigos que estuvieron en contacto con Alma y podría volver a llamar a declarar a parte del equipo médico que le atendió.

Entre las noticias de última hora del caso también se ha conocido que la jueza instructora del caso de la hija de Anabel Pantoja también investiga qué sucedió en las 48 horas previas al ingreso de Alma, entre el día 9 y el 11 de enero, día en el que Alma ingresó en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permaneció hasta el día 27 de enero que recibió el alta hospitalaria y regresó a casa con sus padres. Además, también se ha conocido que Anabel Pantoja y su hija Alma regresaron al hospital este miércoles por la mañana por orden de la jueza, como te explicamos más adelante, aunque no hubo rastro de David Rodríguez.

A pesar de que Anabel Pantoja aseguró en un vídeo comunicado que lo que estaba ocurriendo se trataba de “un protocolo rutinario” y que “todo viene porque el 9 de enero Alma sufre un episodio, una crisis puntual”, la investigación por presunto maltrato infantil se abre porque los médicos ven que el relato de los padres no se corresponde con las lesiones internas que presentaba la hija de Anabel Pantoja al llegar al hospital. Fue entonces cuando remiten el parte de lesiones al juzgado de guardia, que “fue ratificado por un peritaje médico forense”.

La periodista Marisa Martín Blázquez señaló que David Rodríguez relató al juez algunos episodios relativos a “problemas entre la pareja”, a los que no hizo referencia la influencer durante su declaración. “No hubo contradicciones, pero hubo hechos que Anabel no relató y que David sí. Según hablaban con él, él iba explicando más cosas”, comentó en el programa ‘TardeAR’ este miércoles.

La periodista Pilar Vidal, también comentó en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ que la declaración de David Rodríguez fue “más larga porque él empezó a contar momentos incómodos de la pareja”. Además indicó que se ha comenzado la investigación desde el día 25 de diciembre, casi tres semanas antes del ingreso de la niña.

Llegados a esta situación, en la que la primera declaración de Anabel y David no son contradictorias pero sí diferentes, la sobrina de Isabel Pantoja ha contratado a un bufete de abogados especializado en derecho penal, que se suma a las abogadas que tenía ya especializadas en derecho civil, y se ha decidido establecer una estrategia de defensa por separado. Anabel Pantoja tendrá unos abogados y David, otros diferentes. Algo que suele ser habitual.

La periodista Pilar Vidal explicó el motivo por el que Anabel Pantoja y David Rodríguez van a tener cada uno un abogado. “Los dos tienen abogados penalistas diferentes, cada uno declarará y será representado por su abogado pero no porque vayan uno contra el otro ni porque queramos ver más de lo que hay a priori, sino porque se trata de un estrategia procesal. Me dicen que es habitual en este tipo de casos que, cuando hay dos personas involucradas en un mismo delito, estas personas sean defendidas por separado, porque imagínate que entrara un versión de un tercero, sería uno contra uno y de esta manera, son dos contra uno. Siempre se recomienda desde el aspecto legal, que cada uno sea defendido por separado por un delito. Ha sido por decisión jurídica después de haber estado asesorados, no porque Anabel esté en contra de David. Es para proteger el testimonio y la versión que van a dar, a priori la misma, a día de hoy. Es lo que me dicen a mí”.

Además, hay un especial interés en investigar qué ocurrió en las 48 horas antes del ingreso de la hija de Anabel Pantoja, entre los días del 9 al 11 de enero. El abogado canario Jesús Alexis Bethencourt explicó al respecto: “Cuando unos padres primerizos tienen una emergencia con el niño, no se acude a una clínica privada, sino que se acude al hospital materno infantil. La clínica privada de por sí ya informó a la autoridad de lo que estaba pasando y, contraviniendo el criterio de la clínica, los padres no llevaron a la niña al Hospital Materno Infantil, sino que tardaron 48 horas en llevarla”.

Anabel Pantoja vuelve al hospital con su hija Alma por orden de la jueza

Entre las noticias de última hora también se ha conocido que Anabel Pantoja y su hija Alma regresaron al hospital Materno Infantil de Gran Canaria este miércoles por orden de la jueza que instruye el caso. Esta ha ordenado la ampliación de todos los informes médicos de la hija de Anabel Pantoja, así como un seguimiento exhaustivo de la evolución de sus lesiones.

Anabel fue acompañada por su madre, Merchi, y no hubo rastro de David Rodríguez, según señaló un testigo en 'Y ahora Sonsoles'. Al fisioterapeuta se le vio un día antes saliendo de casa para ir al gimnasio. El fisioterapeuta declaró a los medios que ya tenía “ganas de retomar rutinas” y que había “normalidad, todo bien”.

La periodista Paloma García-Pelayo explicó que esta visita al hospital de Anabel Pantoja y su hija es algo “necesario después de las lesiones, de la patología que presentaba la bebé. Es necesario y, además, exigible, un control estricto de la evolución de la misma, con nuevas pruebas y diagnósticos”. Además señaló que se trata de una visita “fechada y fijada cuando le dieron el alta” ya que “los médicos necesitan saber cómo es la evolución de ese bebé después de todo lo que ha presentado”.